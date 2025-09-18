S-a dat oficial startul înscrierilor în Programul Rabla Auto 2025 destinat persoanelor fizice, anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Sesiunea din acest an se caracterizează prin sume mai mici alocate voucherelor pentru șoferii români.

Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.

Cât durează sesiunea de înscriere

Sesiunea va debuta începând cu data de 𝟑𝟎 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎:𝟎𝟎 și va fi deschisă 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐥𝐚 𝟐𝟓 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐨𝐫𝐚 𝟐𝟑:𝟓𝟗, sau până la epuizarea bugetului alocat.

„Rabla Auto rămâne unul dintre cele mai importante instrumente prin care încurajăm înnoirea parcului auto național, reducerea poluării și accesul românilor la mijloace de transport mai eficiente și mai prietenoase cu mediul” – a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu (foto).

Cum se împarte b𝐮𝐠𝐞𝐭ul 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐢

De notat că anul acesta, voucherele au o valoare mai mică, în special la autovehiculele electrice. Cei care intenționau să-și cumpere mașină electrică vor primi un voucher în valoare de doar 18.500, în loc de 37.000 cât era anterior.

𝐁𝐮𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 alocat programului, în valoare 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐢, în acest an este împărțit astfel: 80.000.000 lei pentru autovehicule noi cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, motociclete și hibride;

120.000.000 lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Referitor la v𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐞, acestea vor fi următoarele: