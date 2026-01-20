Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori

Este scandal într-o comună din județul Galați, unde peste 300 de familii s-au trezit că impozitul pe case le-a fost majorat și de 30 de ori mai mult! Așa au ajuns să primească decizii de impunere cu sume cuprinse între 5.000 și 13.000 de lei. Extrem de supărați, oamenii au mers marți peste primar, să îi ceară explicații, informează Știrile Pro TV.

Astfel, localnicii comunei Vânători s-au trezit, la început de an, cu taxe exorbitante la locuințe. Chiar dacă au autorizaţie de construcție, proces verbal de recepție și adeverințe de la primărie, ei locuiesc, deocamdată, în extravilan. Municipalitatea nu i-a inclus încă în planul urbanistic zonal.

„Mie, la 144 de metri, mi-au calculat 5.300, 5.500 de lei. 8.200 prima dată, după aia 8.700, de la 380. Sunt în extravilan. Anexe gospodăreşti cu buletine, cu utilităţi trase tot de noi, şi ei încadrarea aia au făcut-o ca şi cum am desfăşura activitate economică”, se plânge un localnic.

Paradoxul apare pe strada Poligonului, unde casele de pe o parte, oficial, în acte, sunt locuinţe, iar cele de pe partea opusă sunt „anexe ale exploatațiilor agricole” și plătesc impozit de 30 de ori mai mare”.

Contribuabil: „A venit din start 13.000. Atâta aveţi, a zis doamna de acolo. Pe baza a nimica”.

Reporter: Cât aţi plătit anul trecut?

Contribuabil: „700 de lei, cu tot cu maşina. Şi anul ăsta avem de plătit 13.000 de lei”

Patrice Gelin, un cetățean francez care locuiește de 14 ani în România, și-a făcut casă în Vânători, dar acum regretă, potrivit sursei citate.

„A crescut impozitul cu 2230%, de parcă aș avea casa pe Coasta de Azur. E de Cartea Recordurilor!”, afirmă acesta.

Supărați, oamenii au intrat marți peste primarul despre care spun că le-ar fi promis verbal, fiecăruia în parte, că va trece loturile în intravilan și nu va fi nicio problemă cu locuințele lor. Acum, funcționarii Primăriei încearcă să le explice de ce stau, de fapt, în „anexe agricole”.

„Impozitul se calculează în funcție de destinația construcției. Destinația, din documente reiese să este „anexe exploatație agricolă, adică este o construcție nerezidențială”, precizează o angajată a Primăriei. „Eu am buletin, eu locuiesc acolo. Eu nu sunt iapă, copiii mei nu sunt mânji, soțul meu nu e armăsar. Noi locuim acolo, să știți. Eu nu am fân în casă, am mobilă. Și toată lumea știa”, explică, furioasă, o localnică. „Mi-ați specificat că dețin un imobil tip locuință. Cu adresa și nomenclator stradal. Nu este posibil așa ceva. Am fost înșelați”, spune o altă localnică.

Primarul comunei Vânători, din județul Galați, Costel Manolachi, susține că ar putea găsi soluții atât pentru schimbarea încadrării locuințelor, cât și pentru reducerea impozitelor locale și vine cu un sfat pentru localnici: „Oamenii să nu se grăbească să plătească impozitul, săptămâna aceasta. Haideți să vedem ce variante sunt. Vom analiza punctual, caz cu caz”.