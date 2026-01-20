Prima pagină » Actualitate » Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori

Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori

20 ian. 2026, 21:14, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Este scandal într-o comună din județul Galați, unde peste 300 de familii s-au trezit că impozitul pe case le-a fost majorat și de 30 de ori mai mult! Așa au ajuns să primească decizii de impunere cu sume cuprinse între 5.000 și 13.000 de lei. Extrem de supărați, oamenii au mers marți peste primar, să îi ceară explicații, informează Știrile Pro TV.

Astfel, localnicii comunei Vânători s-au trezit, la început de an, cu taxe exorbitante la locuințe. Chiar dacă au autorizaţie de construcție, proces verbal de recepție și adeverințe de la primărie, ei locuiesc, deocamdată, în extravilan. Municipalitatea nu i-a inclus încă în planul urbanistic zonal.

„Mie, la 144 de metri, mi-au calculat 5.300, 5.500 de lei. 8.200 prima dată, după aia 8.700, de la 380. Sunt în extravilan. Anexe gospodăreşti cu buletine, cu utilităţi trase tot de noi, şi ei încadrarea aia au făcut-o ca şi cum am desfăşura activitate economică”, se plânge un localnic.

Paradoxul apare pe strada Poligonului, unde casele de pe o parte, oficial, în acte, sunt locuinţe, iar cele de pe partea opusă sunt „anexe ale exploatațiilor agricole” și plătesc impozit de 30 de ori mai mare”.

  • Contribuabil: „A venit din start 13.000. Atâta aveţi, a zis doamna de acolo. Pe baza a nimica”.
  • Reporter: Cât aţi plătit anul trecut?
  • Contribuabil: „700 de lei, cu tot cu maşina. Şi anul ăsta avem de plătit 13.000 de lei”

Patrice Gelin, un cetățean francez care locuiește de 14 ani în România, și-a făcut casă în Vânători, dar acum regretă, potrivit sursei citate.

„A crescut impozitul cu 2230%, de parcă aș avea casa pe Coasta de Azur. E de Cartea Recordurilor!”, afirmă acesta.

Supărați, oamenii au intrat marți peste primarul despre care spun că le-ar fi promis verbal, fiecăruia în parte, că va trece loturile în intravilan și nu va fi nicio problemă cu locuințele lor. Acum, funcționarii Primăriei încearcă să le explice de ce stau, de fapt, în „anexe agricole”.

FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

„Impozitul se calculează în funcție de destinația construcției. Destinația, din documente reiese să este „anexe exploatație agricolă, adică este o construcție nerezidențială”, precizează o angajată a Primăriei.

„Eu am buletin, eu locuiesc acolo. Eu nu sunt iapă, copiii mei nu sunt mânji, soțul meu nu e armăsar. Noi locuim acolo, să știți. Eu nu am fân în casă, am mobilă. Și toată lumea știa”, explică, furioasă, o localnică.

„Mi-ați specificat că dețin un imobil tip locuință. Cu adresa și nomenclator stradal. Nu este posibil așa ceva. Am fost înșelați”, spune o altă localnică.

Primarul comunei Vânători, din județul Galați, Costel Manolachi, susține că ar putea găsi soluții atât pentru schimbarea încadrării locuințelor, cât și pentru reducerea impozitelor locale și vine cu un sfat pentru localnici: „Oamenii să nu se grăbească să plătească impozitul, săptămâna aceasta. Haideți să vedem ce variante sunt. Vom analiza punctual, caz cu caz”.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită
21:09
Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită
INEDIT Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar
20:49
Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar
FLASH NEWS Abatere gravă la TV. Subtitrare cu expresii vulgare și înjurături la un film de Oscar, difuzat pe AXN
19:33
Abatere gravă la TV. Subtitrare cu expresii vulgare și înjurături la un film de Oscar, difuzat pe AXN
VIDEO Tentativă de crimă la Șotânga. Un român și-a atacat cumnatul italian cu un topor în urma unui pariu la băutură
18:55
Tentativă de crimă la Șotânga. Un român și-a atacat cumnatul italian cu un topor în urma unui pariu la băutură
VIDEO Delfinariul din Constanța, în impas. Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt o opțiune
18:32
Delfinariul din Constanța, în impas. Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt o opțiune
VIDEO O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
17:20
O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Cancan.ro
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Putea Homo erectus să vorbească?
FLASH NEWS Gino Iorgulescu, surprins vizibil afectat de problemele grave cu fiul său, Mario. Primele imagini cu șeful LPF, după scandal
20:54
Gino Iorgulescu, surprins vizibil afectat de problemele grave cu fiul său, Mario. Primele imagini cu șeful LPF, după scandal
MESAJ Mesaj uimitor al lui Trump, înainte de aterizarea la Davos: „China și Rusia sunt sperietori, ONU și NATO – realul pericol”. De ce se teme liderul SUA?
20:43
Mesaj uimitor al lui Trump, înainte de aterizarea la Davos: „China și Rusia sunt sperietori, ONU și NATO – realul pericol”. De ce se teme liderul SUA?
ULTIMA ORĂ Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii”
20:40
Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii”
PROTEST Lupte între imigranți și poliția anti-revoltă în Olanda. De ce străzile din Haga sunt pline de protestatari kurzi
20:33
Lupte între imigranți și poliția anti-revoltă în Olanda. De ce străzile din Haga sunt pline de protestatari kurzi
COMERȚ Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria. Care sunt motivele invocate de premierul maghiar
20:29
Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria. Care sunt motivele invocate de premierul maghiar
VIDEO Diana Șoșoacă acuză că a fost gazată și atacată la protestul împotriva Mercosur de lângă Parlamentul European: „Oamenii vomau pe străzi, cădeau”
20:27
Diana Șoșoacă acuză că a fost gazată și atacată la protestul împotriva Mercosur de lângă Parlamentul European: „Oamenii vomau pe străzi, cădeau”

Cele mai noi

Trimite acest link pe