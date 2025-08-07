Europarlamentarul Maria Grapini, foc și pară pe USR: „Plecați domnilor useriști de la guvernare!”

Europarlamentarul Maria Grapini crede că, în acest moment, „România are nevoie de înțelegere, de pace, de măsuri pentru oameni și pentru mediul de afaceri!”, și de aceea a avut o ieșire nervoasă, pe Facebook, la adresa celor de la USR care au cerut anularea doliului național instituit în memoria lui Ion Iliescu.

Maria Grapini le-a cerut celor de la USR să iasă din formula de guvernare cu PSD, dacă „fondatorul PSD nu este recunoscut ca fost șef de stat”.

„Un ministru USR cere să se încalce o lege în funcțiune! Aud acum un senator USR -Năsui care cere să nu fie zi de doliu național pentru , citez : un criminal! Năsui care este fiul celui implicat în afacerea Motorola, care a păgubit statul român! Dacă Președintele Iliescu fondatorul PSD nu este recunoscut ca fost șef de stat- cel mai ales Președinte, de ce nu pleacă USR de la guvernare? De ce stă lângă PSD, partid care a obținut scorul cel mai mare la alegeri? USR de când s-a născut nu face decât să învrăjbească, să facă pagube pe unde ajunge să conducă!”

Grapini recomandă celor de la USR să plece de la guvernare, mai ales că România se află în situația în care „are nevoie de înțelegere, de pace, de măsuri pentru oameni”.

„Plecați domnilor useriști de la guvernare! Ați făcut prăpăd când ați fost cu PNL! România are nevoie de înțelegere, de pace, de măsuri pentru oameni și pentru mediul de afaceri!”, a scris Grapini pe Facebook.

Fostul lider social-democrat va fi înmormântat joi, la Cimitirul Ghencea 3, iar ziua de 7 august este declarată zi de doliu național.

