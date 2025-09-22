Evaziune fiscală uriașă descoperită de ANAF. Firmele de ride-sharing au FENTAT statul cu sute de milioane de lei

Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat.

Potrivit anchetei, firmele implicate evitau plata impozitelor și a contribuțiilor sociale printr-un mecanism de redistribuire a sumelor obținute de la platformele de transport. O societate-paravan reținea un comision de 5-10% din veniturile generate, iar restul banilor erau transferați șoferilor, fie în numerar, fie prin virament bancar, fără a fi fiscalizat.

Pentru a preveni astfel de practici, Ministerul Finanțelor a introdus declarația informativă D397, prin care platformele de transport alternativ sunt obligate să transmită periodic date direct către Fisc. Noul instrument legislativ permite ANAF să obțină informații în timp real, să realizeze analize de risc fiscal și să se concentreze pe cazurile cu potențial ridicat de evaziune.

ANAF precizează că măsura are scopul de a combate munca nedeclarată și subdeclarată în domeniu, dar și de a proteja operatorii care respectă legislația fiscală.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: