Ministerul Afacerilor Interne le transmite șoferilor un mesaj privind respectarea regulilor de circulație, precizând că aplicațiile de navigație nu trebuie să fie folosite pentru a „fenta” controalele polițiștilor.

MAI: „Cel mai bun mod de a evita amenda? Să nu-i dai motive să apară”

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, ministerul atrage atenția că nu sunt necesare strategii complicate pentru evitarea sancțiunilor. Reprezentanții MAI susțin, totodată, că aplicațiile precum Waze pot avertiza șoferii cu privire la anumite situații din trafic, însă respectarea regulilor de circulație rămâne prioritară.

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„Vrei să-i «fentezi» pe colegii noștri?

Nu ai nevoie de emoji-uri, avertizări sau strategii complicate.

Trebuie doar să respecți regulile de circulație!

Cel mai bun mod de a evita amenda? Să nu-i dai motive să apară!

Waze-ul avertizează, însă numai regulile de circulație salvează!”, transmit reprezentanții MAI.