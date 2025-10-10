Excepție pentru uniformă: doar Armata, Internele și serviciile mai pot face naveta între stat și privat

Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce restricții pre- și post-angajare pentru demnitari și funcționari publici. Doar angajații Armatei, Internelor și serviciile secrete vor pute să se angajeze de la privat la stat și invers. Noile reguli vizează prevenirea corupției și conflictelor de interese.

Proiectul, inițiat de Ministerul Justiției, vizează prevenirea corupției și conflictelor de interese. Acesta stabilește o perioadă de reflecție de 12 luni înainte și după exercitarea unei funcții publice.

Cui se aplică noul proiect de lege

Noile restricții se aplică unei game largi de funcționari publici și demnitari. Cu toate acestea, există excepții notabile. Personalul din instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională nu este supus acestor reguli. Aceste categorii de angajați vor face excepție de la noile reguli, iar Ministerul Justiției a explicat decizia, pentru sursa citată mai sus.

„Excepția din proiect decurge din necesitatea de a nu se genera un conflict între noile prevederi propuse și cele privind protecția informațiilor clasificate aplicabile instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională și a avut în vedere observații și puncte de vedere formulate în etapa de consultare inter-instituțională”, au transmis reprezentanții din Ministerul Justiției.

Ce prevede proiectul de lege

Noul proiect de lege al Guvernului introduce restricții pre- și post-angajare pentru funcționarii publici și demnitari. Persoanele vizate nu vor putea lua decizii sau încheia contracte cu entități private la care au lucrat în ultimul an. De asemenea, după încetarea mandatului, nu vor putea lucra în sectorul privat în domenii cu risc de conflict de interese, fără aviz favorabil. Agenția Națională de Integritate va fi responsabilă pentru verificarea respectării restricțiilor și sancționarea abaterilor.

La finalul anului 2024, Guvernul Bolojan a decis adoptarea ordonanței „trenuleț”, prin care angajările la stat au fost suspendate pentru 2025. Cu această ocazie, mai multe posturi au fost înghețate. Totodată, în urmă cu două luni, odată cu măsurile de austeritate, Guvernul a decis înghețarea transferurilor și a detașărilor în sistemul public, măsură care a general scandal și reacții în rândul salariaților.

