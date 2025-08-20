EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe care ”lupii” o pun pe masă

Petrolul Ploiești continuă campania impresionantă de întăriri din această vară și își îndreaptă atenția spre Macedonia de Nord. Conform surselor GÂNDUL.RO, „lupii galbeni” au făcut o ofertă de 100.000 de euro pentru mijlocașul ofensiv Martin Gjorgievski, căpitanul celor de la Brera Strumica.

Brera Strumica este o formație din prima liga macedoneană. Sezonul trecut a încheiat campionatul pe locul 9, cu 34 de puncte, dintr -un total de 12 cluburi aflate în primul eșalon.

Internațional de tineret și lider în vestiar

Fotbalistul ajuns în vizorul Petrolului are doar 20 de ani, măsoară 1,83 m și se remarcă prin versatilitate. Deși este coordonator de joc, fiind un excelent mijlocaș ofensiv, Gjorgievski poate fi folosit și ca „închizător”, în fața apărării.

În sezonul trecut, el a bifat 2164 de minute, reușind să înscrie 9 goluri și să ofere 8 pase decisive. Cifrele sale sunt impresionante, mai cu seamă că vorbim de un fotbalist aflat încă la început de drum.

În ultimele trei meciuri din 2024-2025, Martin Gjorgievski a purtat banderola de căpitan, confirmând statutul de lider al echipei Brera Strumica. Mai mult, el este și component al naționalei de tineret a Macedoniei de Nord (U21), ceea ce îi crește și mai mult profilul de jucător cu potențial. De altfel, mulți spun că Martin Gjorgievski este viitorul star al fotbalului macedonean.

Potrivit site-ului Transfermarkt, cota sa de piață este de 500.000 de euro.

Din informațiile ce ne-au fost furnizate de jurnalistul Florian Tudorache, această mutare apare după ce ploieștenii au depus deja o ofertă pentru mijlocașul lui Vardar, Danel Dongmo, vizat ca înlocuitor al lui Tidiane Keita. Conducerea „lupilor” pare hotărâtă să întărească serios linia mediană, mizând pe jucători tineri, cu valoare de piață și potențial de creștere.

Totuși, rămâne de văzut dacă „lupii” vor reuși să-i convingă pe macedoneni să accepte oferta lor pentru Gjorgievski sau acesta va continua să apere culorile lui Strumica și în acest sezon.

