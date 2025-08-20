Prima pagină » Actualitate » EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe care ”lupii” o pun pe masă

EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe care ”lupii” o pun pe masă

20 aug. 2025, 11:40, Actualitate
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe care ”lupii” o pun pe masă

Petrolul Ploiești continuă campania impresionantă de întăriri din această vară și își îndreaptă atenția spre Macedonia de Nord. Conform surselor GÂNDUL.RO, „lupii galbeni” au făcut o ofertă de 100.000 de euro pentru mijlocașul ofensiv Martin Gjorgievski, căpitanul celor de la Brera Strumica.

Brera Strumica este o formație din prima liga macedoneană. Sezonul trecut a încheiat campionatul pe locul 9, cu 34 de puncte, dintr -un total de 12 cluburi aflate în primul eșalon.

Internațional de tineret și lider în vestiar

Fotbalistul ajuns în vizorul Petrolului are doar 20 de ani, măsoară 1,83 m și se remarcă prin versatilitate. Deși este coordonator de joc, fiind un excelent mijlocaș ofensiv, Gjorgievski poate fi folosit și ca „închizător”, în fața apărării.

În sezonul trecut, el a bifat 2164 de minute, reușind să înscrie 9 goluri și să ofere 8 pase decisive. Cifrele sale sunt impresionante, mai cu seamă că vorbim de un fotbalist aflat încă la început de drum.

În ultimele trei meciuri din 2024-2025, Martin Gjorgievski a purtat banderola de căpitan, confirmând statutul de lider al echipei Brera Strumica. Mai mult, el este și component al naționalei de tineret a Macedoniei de Nord (U21), ceea ce îi crește și mai mult profilul de jucător cu potențial. De altfel, mulți spun că Martin Gjorgievski este viitorul star al fotbalului macedonean.

Potrivit site-ului Transfermarkt, cota sa de piață este de 500.000 de euro.

Din informațiile ce ne-au fost furnizate de jurnalistul Florian Tudorache, această mutare apare după ce ploieștenii au depus deja o ofertă pentru mijlocașul lui Vardar, Danel Dongmo, vizat ca înlocuitor al lui Tidiane Keita. Conducerea „lupilor” pare hotărâtă să întărească serios linia mediană, mizând pe jucători tineri, cu valoare de piață și potențial de creștere.

Totuși, rămâne de văzut dacă „lupii” vor reuși să-i convingă pe macedoneni să accepte oferta lor pentru Gjorgievski sau acesta va continua să apere culorile lui Strumica și în acest sezon.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu

VIDEO | Petrolul e gata să anunțe cel de-al 8-lea TRANSFER! A jucat în preliminariile Conference League și a fost în tribune la meciul cu Hermannstadt

Citește și

ACTUALITATE Pericol la raftul de alimente! ANSVA a RETRAS din magazinele Profi un produs preferat de români din cauza conținutului unei substanțe periculoase
12:07
Pericol la raftul de alimente! ANSVA a RETRAS din magazinele Profi un produs preferat de români din cauza conținutului unei substanțe periculoase
VIDEO GAFĂ în direct la Știrile Observator. Guvernul Bolojan s-a transformat în Guvernul Stolojan
12:01
GAFĂ în direct la Știrile Observator. Guvernul Bolojan s-a transformat în Guvernul Stolojan
GALERIE FOTO Enescu în Control – Festivalul Enescu intră pe scena alternativă din București
12:01
Enescu în Control – Festivalul Enescu intră pe scena alternativă din București
ACTUALITATE Adrian Severin: „Este foarte greu să fii GUVERNATOR într-o colonie”
11:45
Adrian Severin: „Este foarte greu să fii GUVERNATOR într-o colonie”
ULTIMA ORĂ Visarion Alexa, la JUDECATA finală. Curtea de Apel Bucureşti, decizie definitivă în dosarul în care preotul este acuzat de agresiune sexuală
11:37
Visarion Alexa, la JUDECATA finală. Curtea de Apel Bucureşti, decizie definitivă în dosarul în care preotul este acuzat de agresiune sexuală
Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii avansate folosesc hoții pentru a sparge cele mai noi modele de mașini
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Focuri de armă în Sectorul 3 din București! Un cetățean străin a tras în dreptul unei terase
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va plăti chiar și de 18 ori mai mult
Evz.ro
Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Fiica Antoniei, Maya Castellano, are IUBIT! Cum s-a afișat adolescenta de 14 ani pe TikTok și ce mesaj siropos i-a transmis tanarului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Ce este „mersul japonez în intervale”, metoda simplă devenită populară pe rețelele sociale