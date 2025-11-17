Prima pagină » Actualitate » Povestea tânărului care a plecat dintr-un sat din Vrancea și a ajuns pe marile scene din America. Vocea lui Mihai i-a cucerit pe americani. Două medalii de aur și bursă de studii la Conservatorul Dramatic Arts din New York. „A făcut naveta de la patru ani, ni s-a spus că nu vom răzbate”

Povestea tânărului care a plecat dintr-un sat din Vrancea și a ajuns pe marile scene din America. Vocea lui Mihai i-a cucerit pe americani. Două medalii de aur și bursă de studii la Conservatorul Dramatic Arts din New York. „A făcut naveta de la patru ani, ni s-a spus că nu vom răzbate”

Mara Răducanu
17 nov. 2025, 07:00, Actualitate
Povestea lui Mihai Bratosin – un tânăr de 18 ani din Focșani – este una dintre acele povești care devin repere și inspirație pentru o generație întreagă. Și care se transformă în destin. La doar câțiva ani de la momentul în care a urcat pentru prima dată pe scenă, Mihai a ajuns să reprezinte România la cele mai prestigioase competiții mondiale. Povestea sa începe într-un colț liniștit al județului Vrancea, în comuna Popești, acolo unde s-a născut un copil cu o voce care avea să ajungă ecou internațional, dar și cea mai bună carte de vizită pentru România.

Pe  9 noiembrie 2025, copilul cu voce de aur s-a transformat în adolescentul Mihai Bratosin – care a împlinit 18 ani – și într-un tânăr pentru care muzica a atins infinitul.

Povestea lui Mihai – care nu este lipsită de sacrificii și de provocări financiare făcute de familie – demonstrează că talentul, atunci când este cultivat cu muncă și integritate, poate scrie și rescrie destine. Chiar și atunci când nimeni nu-ți dă vreo șansă și când ești nevoit să te zbați pentru fiecare notă de pe partitură.

Povestea tânărului care a ajuns din Vrancea pe marile scene din America

Două medalii de aur la secțiunile Vocal World și Vocal R&B, o medalie de bronz, două plachete de excelență

Pentru Mihai, succesul care a impresionat o întreagă lume a venit în 2024, în Statele Unite ale Americii, unde a participat la World Championships of Performing Arts (WCOPA) – recunoscut drept cel mai mare concurs internațional de arte și talente, desfășurat anual în California, considerat de mulți „Olimpiada Mondială a Artiștilor.”

Mihai Bratosin a obținut la WCOPA rezultate excepționale: două medalii de aur la secțiunile Vocal World și Vocal R&B, o medalie de bronz, două plachete de excelență și o bursă de studii la Conservatorul „Dramatic Arts” din New York, una dintre cele mai respectate instituții de formare artistică din lume.

Performanța sa a atras repede atenția juriilor internaționale, criticilor și reprezentanților marilor școli de artă, confirmând nu doar talentul, ci și maturitatea interpretativă a tânărului român.

Astăzi, după peste 14 ani de formare artistică, studiu și competiții, Mihai este elev al Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, iar cariera lui numără zeci de trofee și premii naționale și internaționale.

  • Anul 2024 poate fi numit, fără exagerare, un an al consacrării. Anterior participării în SUA, Mihai a câștigat: GRAND PRIX „Golden Palm 2024” – WAPA World UNESCO, secțiunea vocal, în Dubai, dar și Premiul I și 100 de puncte la Festivalul Regional de Muzică Francofonă „FRANCOCHANSON”
  • În 2025, numele său deja se regăsește tot mai des pe afișele competițiilor internaționale: I Laureate – STAR BRIDGE, International Contest of Art, Polonia; Winner Pop Section – „Musicland” International Festival, Macedonia.

Povestea unui vis cântat cu sufletul

Într-un colț liniștit al județului Vrancea, în comuna Popești, s-a născut un copil cu o voce care avea, prin muzică, să străbată granițele țării.

Povestea lui Mihai începe la doar 4 ani, când a pășit pentru prima dată în sala de muzică a profesoarei Aurelia Vaida din Focșani, descoperit de sora lui Andreea. Impresionant este și faptul că, de la vârsta de patru ani, Mihai a făcut naveta Popești – Focșani, un drum care s-a transformat rapid în ritualul său de maturizare și de formare artistică.

Astăzi, după 14 ani de muncă, disciplină și emoții, Mihai s-a transformat dintr-un copil timid într-un artist cu prezență scenică și cu o voce de aur.

„De nenumărate ori ni s-a spus, de când era mic, că nu vom răzbate și că nu vom reuși să-i dezvoltăm talentul, din cauza dificultăților financiare. Am crezut în ceea ce facem și nu am renunțat”, a povestit pentru Gândul Diana Bratosin, mama lui Mihai.

Curaj, încredere și dragoste necondiționată pentru artă

Drumul muzicii dus la nivel de performanță nu a fost însă unul ușor. Dimpotrivă, fiecare apariție a fost o confirmare a talentului său, dar în același timp și o provocare logistică și financiară pentru familia sa.

Costurile ridicate ale participării la competiții internaționale s-au tranformat pentru Mihai și pentru familia sa nu într-o descurajare, ci într-o motivație în plus, pentru a demonstra că visurile merită sacrificii și că atunci când crezi în ceea ce faci nimic nu poate să-ți stea în cale.

Mihai are în acest moment două single-uri: „Sunt fericit” și „Școala”, urmând, în curând, lansarea celui de-al treilea.

„Visează să ajungă un mare artist, să inspire și să aducă lumină prin vocea sa”

Recunoașterea internațională a venit odată cu participarea la World Championships of Performing Arts (WCOPA) din Statele Unite – unde Mihai a obținut două medalii de aur, o medalie de bronz, două plachete de aur „Division Champion 2024” și o bursă de studii la Conservatorul Dramatic Arts din New York, o distincție oferită doar celor cu potențial artistic excepțional.

Anul acesta, Mihai a fost susținut de către Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” și de Primăria Focșani, un sprijin esențial pentru participarea sa la două dintre cele mai importante competiții internaționale.

„Povestea lui nu este doar despre talent, ci despre curaj, sacrificiu și iubirea pentru artă. Este convins că, mai devreme sau mai târziu, cineva îl va vedea, îl va asculta și îl va pune în valoare – exact așa cum merită”, a mărturisit mama tânărului muzician.

Sursă foto arhivă Mihai Bratosin

