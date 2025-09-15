Prima pagină » Actualitate » Răsturnare de situație. Colaboratorul DIICOT care l-a ÎNFUNDAT pe finul lui Mutu este cercetat și el pentru inducerea în eroare a procurorilor

Răsturnare de situație. Colaboratorul DIICOT care l-a ÎNFUNDAT pe finul lui Mutu este cercetat și el pentru inducerea în eroare a procurorilor

15 sept. 2025, 08:00, Actualitate
Răsturnare de situație. Colaboratorul DIICOT care l-a ÎNFUNDAT pe finul lui Mutu este cercetat și el pentru inducerea în eroare a procurorilor

Gândul prezintă în exclusivitate națională evoluția spectaculoasă a anchetei și a procesului în cazul așa-zisului fin al lui Adrian Mutu. Mai precis, jurnaliștii Gândul au obținut în exclusivitate detalii de culise din dosarul de trafic de droguri în care Alexandru Mihăilescu a fost deja condamnat în primă instanță.

Astfel, George Nicușor Mechea, omul anchetatorilor DIICOT Pitești, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de către procurorii de la DIICOT- structura centrală pentru o posibilă faptă de inducere în eroare a organelor judiciare în legătură cu susținerile sale din dosarul lui „Alex Copil Bătrân”.

Zilele trecute, judecătorii Curții de Apel București au decis însă plasarea lui Mechea sub control judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, structura centrală a DIICOT l-ar cerceta pe colaboratorul colegilor lor de la DIICOT Pitești și pentru o posibilă faptă de trafic de droguri de mare risc, care se pare că ar fi chiar cele două acte materiale ale faptei pentru care „Copil Bătrân” a fost deja condamnat în primă instantă.

Procurorii au descins la locuința lui Mechea

Astfel, pe 20 august, anchetatorii de la DIICOT descindeau peste George Nicușor Mechea, bărbatul care ar fi susținut declarațiile forte ale procurorilor DIICOT Pitești din dosarul de trafic de droguri al lui „Alex Copil Bătrân”. Aceștia îl acuză pe Mechea de o faptă de inducere în eroare a organelor judiciare, respectiv a anchetatorilor de la DIICOT Pitești în cazul „Bătrân”.

O altă acuzație adusă lui Mechea de DIICOT Central este aceea de trafic de droguri de mare risc.

Sse pare că în urma investigațiilor amănunțite de la DIICOT Central ar fi rezultat că există o mare probabilitate ca tranzacția de trafic de droguri din cazul „Bătrân” să-l fi avut ca pion central pe Mechea.

„Acțiune de ticluire a probelor”

„Prin acțiunea de ticluire a probelor, dincolo de infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, numitul Nicușor Mechea a savârșit și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc în formă continuată, având în vedere că a deținut drogurile de mare risc și le-a predat organelor de politie încălcând limitele autorizării emise de procurorul de caz (de la DIICOT Pitești, în cazul lui Mihăilescu – n.r.) care prevedeau doar procurarea de droguri sau substanțe psihoactive de la Mihăilescu Alexandru, sau de la persoane indicate de acesta, probele analizate mai sus dovedind că numitul Mihăilescu nu i-a vândut lui Mechea droguri nici direct și nici prin intermediari”, se arată se arată în motivarea deciziei prin care Tribunalul București a stabilit, în primă fază, arestarea preventivă a colaboratorului DIICOT Pitești.

În acest moment, dosarul lui Alex „Copil Bătrân” se află în faza de judecare a apelului declarat de acesta în dosar, dar și de DIICOT Pitești, după ce Tribunalul Argeș a stabilit că nu există dovezi pentru unul dintre actele materiale pentru care acesta a fost dat pe mâna judecătorilor.

În cazul celui de-al doilea act material de trafic de droguri de mare risc, instanța argeșeană a stabilit o condamnare nedefinitivă de 7 ani și jumătate de închisoare cu executare.

Record pentru finul lui Adi Mutu. Interlopul Alex „Copil Bătrân” s-a întors în arest după doar 16 ore de libertate

Interlopul Alexandru Mihăilescu – zis și Alex „Copil Bătrân” sau Alex Santiago – a ajuns din nou după gratii, după ce a fost luat în vizor de ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO). Finul celebrului Adrian Mutu s-a bucurat de doar 16 ore de libertate, după ce a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri.

Mihăilescu se afla sub control judiciar și abia ieșise din Penitenciarul Colibași, dar a reușit să stabilească un adevărat record, așa cum Gândul a scris AICI.

Gândul a prezentat, în exclusivitate, informații-șoc din dosarul de trafic de droguri de mare risc în care Alex „Copil Bătrân” a fost personajul principal. În urma anchetei efectuate de DIICOT, interlopul a ajuns în fața judecătorilor și, apoi, în închisoare.

  • În martie 2024, Alexandru Mihăilescu, prieten foarte bun cu fostul fotbalist Adrian Mutu, a fost „săltat” de DIICOT pentru trafic de droguri.
  • De-a lungul timpului, finul lui Mutu a mai fost implicat și în alte dosare penale care au vizat aceeași infracțiune.
  • Ulterior, Alexandru Mihăilescu a acuzat mai mulți polițiști de la BCCO Pitești de abuz în serviciu în cazul anchetei care a dus la arestarea lui preventivă și trimiterea în judecată. (mai multe detalii AICI)
  • Tribunalul Argeș l-a condamnat pe Alexandru Mihăilescu doar pentru una dintre acuzațiile de trafic de droguri, la pedeapsa minimă pentru o astfel de faptă, deși fusese condamnat anterior, definitiv, tot pentru trafic de droguri. (alte informații AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție”
07:45
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție”
SPORT Gigi Becali, intrare de „roșu” după Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B! Am pierdut un an, e compromis! Adio, play-off!”
07:31
Gigi Becali, intrare de „roșu” după Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B! Am pierdut un an, e compromis! Adio, play-off!”
POLITICĂ Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, îi vizitează luni pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Programul întâlnirilor
07:30
Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, îi vizitează luni pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Programul întâlnirilor
ACTUALITATE 15 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Tommy Lee Jones și Oliver Stone împlinesc 79 de ani, David Popovici face 21
07:15
15 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Tommy Lee Jones și Oliver Stone împlinesc 79 de ani, David Popovici face 21
ULTIMA ORĂ SCANDAL într-un avion cu destinația București. 30 de persoane implicate. Cel puțin 6 persoane au fost conduse la audieri de Poliția de Frontieră
07:14
SCANDAL într-un avion cu destinația București. 30 de persoane implicate. Cel puțin 6 persoane au fost conduse la audieri de Poliția de Frontieră
EXCLUSIV Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
07:00
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
O nouă tragedie în clanul Pian! Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici 👇
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Top 5 mâncăruri românești „grele” pentru sănătate. Românii le consumă cu plăcere
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere: "Nu îmi vine să cred! Ai venit să cânți în cadrul emisiunii mele, erai plin de emoții, un om blând și cu un caracter frumos..Off"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Ce reacție a avut sora lui Kim Jong Un față de exercițiile militare comune SUA-Coreea de Sud
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 710. Israelul a atacat sudul Libanului. O persoană a fost ucisă
07:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 710. Israelul a atacat sudul Libanului. O persoană a fost ucisă
POLITICĂ Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova
22:46
Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova
VIDEO Mii de șoferi se luptă anual cu firmele de asigurări ca să obțină despăgubiri în urma unor accidente rutiere. Soluția pentru daune RCA plătite parțial
22:34
Mii de șoferi se luptă anual cu firmele de asigurări ca să obțină despăgubiri în urma unor accidente rutiere. Soluția pentru daune RCA plătite parțial
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 15 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 15 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
VIDEO Care este condiția pentru ca elevii şi studenţii să își primească BURSELE înapoi. Ministrul Educației a făcut anunțul mult așteptat
21:33
Care este condiția pentru ca elevii şi studenţii să își primească BURSELE înapoi. Ministrul Educației a făcut anunțul mult așteptat
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:43
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Ursula von der Leyen CONDAMNĂ incursiunea dronei rusești în spațiul aerian românesc: „Din nou, o încălcare flagrantă a suveranității UE”
MESAJ Ursula von der Leyen CONDAMNĂ incursiunea dronei rusești în spațiul aerian românesc: „Din nou, o încălcare flagrantă a suveranității UE”
VIDEO EXCLUSIV Pelerinaj IMPRESIONANT de Ziua Crucii în centrul Capitalei. Credincioșii au stat ore la coadă să atingă lemnul Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos / Povestea neștiută a relicvei sfinte și cum a fost redescoperită din întâmplare. „Este cel mai mare fragment din lemnul Sfintei Cruci din România”
Pelerinaj IMPRESIONANT de Ziua Crucii în centrul Capitalei. Credincioșii au stat ore la coadă să atingă lemnul Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos / Povestea neștiută a relicvei sfinte și cum a fost redescoperită din întâmplare. „Este cel mai mare fragment din lemnul Sfintei Cruci din România”
TRAGEDIE Doi români, un bărbat și o femeie, au MURIT într-un grav accident rutier în Bulgaria. O altă româncă a ajuns la spital, cu fracturi la picioare
Doi români, un bărbat și o femeie, au MURIT într-un grav accident rutier în Bulgaria. O altă româncă a ajuns la spital, cu fracturi la picioare
SPORT Benfica, mesaj clar după ce a AFLAT de „româneasca” lui Gigi Becali. „Nu putem fi păcăliţi”
Benfica, mesaj clar după ce a AFLAT de „româneasca” lui Gigi Becali. „Nu putem fi păcăliţi”
ACTUALITATE SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția
SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția