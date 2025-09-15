Răsturnare de situație. Colaboratorul DIICOT care l-a ÎNFUNDAT pe finul lui Mutu este cercetat și el pentru inducerea în eroare a procurorilor

Gândul prezintă în exclusivitate națională evoluția spectaculoasă a anchetei și a procesului în cazul așa-zisului fin al lui Adrian Mutu. Mai precis, jurnaliștii Gândul au obținut în exclusivitate detalii de culise din dosarul de trafic de droguri în care Alexandru Mihăilescu a fost deja condamnat în primă instanță.

Astfel, George Nicușor Mechea, omul anchetatorilor DIICOT Pitești, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de către procurorii de la DIICOT- structura centrală pentru o posibilă faptă de inducere în eroare a organelor judiciare în legătură cu susținerile sale din dosarul lui „Alex Copil Bătrân”.

Zilele trecute, judecătorii Curții de Apel București au decis însă plasarea lui Mechea sub control judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, structura centrală a DIICOT l-ar cerceta pe colaboratorul colegilor lor de la DIICOT Pitești și pentru o posibilă faptă de trafic de droguri de mare risc, care se pare că ar fi chiar cele două acte materiale ale faptei pentru care „Copil Bătrân” a fost deja condamnat în primă instantă.

Procurorii au descins la locuința lui Mechea

Astfel, pe 20 august, anchetatorii de la DIICOT descindeau peste George Nicușor Mechea, bărbatul care ar fi susținut declarațiile forte ale procurorilor DIICOT Pitești din dosarul de trafic de droguri al lui „Alex Copil Bătrân”. Aceștia îl acuză pe Mechea de o faptă de inducere în eroare a organelor judiciare, respectiv a anchetatorilor de la DIICOT Pitești în cazul „Bătrân”.

O altă acuzație adusă lui Mechea de DIICOT Central este aceea de trafic de droguri de mare risc.

Sse pare că în urma investigațiilor amănunțite de la DIICOT Central ar fi rezultat că există o mare probabilitate ca tranzacția de trafic de droguri din cazul „Bătrân” să-l fi avut ca pion central pe Mechea.

„Acțiune de ticluire a probelor”

„Prin acțiunea de ticluire a probelor, dincolo de infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, numitul Nicușor Mechea a savârșit și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc în formă continuată, având în vedere că a deținut drogurile de mare risc și le-a predat organelor de politie încălcând limitele autorizării emise de procurorul de caz (de la DIICOT Pitești, în cazul lui Mihăilescu – n.r.) care prevedeau doar procurarea de droguri sau substanțe psihoactive de la Mihăilescu Alexandru, sau de la persoane indicate de acesta, probele analizate mai sus dovedind că numitul Mihăilescu nu i-a vândut lui Mechea droguri nici direct și nici prin intermediari”, se arată se arată în motivarea deciziei prin care Tribunalul București a stabilit, în primă fază, arestarea preventivă a colaboratorului DIICOT Pitești.

În acest moment, dosarul lui Alex „Copil Bătrân” se află în faza de judecare a apelului declarat de acesta în dosar, dar și de DIICOT Pitești, după ce Tribunalul Argeș a stabilit că nu există dovezi pentru unul dintre actele materiale pentru care acesta a fost dat pe mâna judecătorilor.

În cazul celui de-al doilea act material de trafic de droguri de mare risc, instanța argeșeană a stabilit o condamnare nedefinitivă de 7 ani și jumătate de închisoare cu executare.

