Andrei Dumitrescu
26 aug. 2025, 07:00, Actualitate
Șase închisori vor fi desființate și transformate în secții exterioare ale altor penitenciare, în contextul reformei cerute de premierul Ilie Bolojan. Măsurile pregătite de conducerea Ministerului Justiției vor genera, totodată, un nou val de tineri pensionari, care, la vârsta de 40 de ani, vor încasa pensii militare, multe dintre ele sărite de 10.000 de lei.

Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), comisarul șef de penitenciare Geo Bogdan Burcu, ar fi trimis la Ministerul Justiției un proiect de ordonanță de urgență legat de reformarea sistemului penitenciar.

Surse din cadrul ANP au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că cea mai importantă măsură constă în desființarea, pe hârtie, a nu mai puțin de șase penitenciare.

Sursele citate au precizat că, potrivit proiectului de ordonanță de urgență, penitenciarele Găești, Ploiești, Brăila, Satu Mare, Centrul de detenție pentru minori Craiova și Spitalul Penitenciar Rahova își vor pierde personalitatea juridică și vor deveni simple secții exterioare ale altor închisori.

Peste 200 de polițiști de penitenciare se vor pensiona la 40 de ani

Ca urmare, Penitenciarul Mărgineni va prelua penitenciarele Găești și Ploiești, Penitenciarul Craiova va prelua Centrul pentru minori, Penitenciarul Baia Mare va prelua închisoarea de la Satu Mare, penitenciarul Galați îl va prelua pe cel de la Brăila, iar Spitalul Penitenciar Rahova va fi și el redus la nivel de secție exterioară a Spitalului Penitenciar Jilava.

Sursele Gândul au explicat că, în urma desființării, toți angajații cu atribuții administrative își vor pierde posturile. Unii dintre ei vor fi trecuți în operativ și vor completa lipsurile de personal de la alte penitenciare, în timp ce alții, care au împlinit vârsta de 40 de ani și care au lucrat deja zece ani în sistemul de apărare și ordine publică, se vor putea pensiona, urmând să încaseze pensie militară.

Sursele citate au apreciat că, în urma reformei, peste 200 de tineri angajați vor ieși la pensie, iar mulți dintre ei vor fi remunerați lunar cu sume care depășesc 10.000 de lei.

