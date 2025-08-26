Prima pagină » EXCLUSIV » Ministrul Justiției REACȚIONEAZĂ referitor la reforma din penitenciare, după dezvăluirile Gândul: „Programul prevede eficientizarea activității”

Ministrul Justiției REACȚIONEAZĂ referitor la reforma din penitenciare, după dezvăluirile Gândul: „Programul prevede eficientizarea activității”

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
26 aug. 2025, 12:06, EXCLUSIV
Ministrul Justiției REACȚIONEAZĂ referitor la reforma din penitenciare, după dezvăluirile Gândul:

Ministrul Justiției Radu Marinescu a vorbit, în exclusivitate, despre proiectul de reformare a sistemului penitenciar, după ce surse din ANP au dezvălui pentru Gândul că șase penitenciare vor fi desființate și transformate în secții exterioare. Oficialul a explicat că măsurile propuse sunt momentan discutate de conducerea ANP, în dialog cu reprezentanții sindicatelor, și vizează „reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și eficientizarea activității”.

Ministrul Justiției a oferit clarificări, după ce Gândul a dezvăluit că Administrația Națională a Penitenciară trece printr-un proces de reformare ce implică transformarea a mai multor penitenciare în secții exterioare. (Puteți afla mai multe AICI).

Radu Marinescu a precizat că noul proiect se focusează pe o reformă instituțională și legislativă privind ANP și are în vedere „reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și eficientizarea activității”.

„Programul de guvernare al actualei coaliții prevede o reformă instituțională și legislativă privind ANP. Conducerea ANP în dialog cu reprezentanții sindicatelor analizează mai multe formule de reorganizare administrativă și de modificare a legislației apte să asigure reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și eficientizarea activității”, a precizat ministrul.

Radu Marinescu: „O reformă menită a îmbunătăți activitatea ANP”

Acesta a subliniat că scopul reformei este îmbunătățirea activității ANP, ceea ce implică și „protejarea intereselor legitime ale personalului și  asigurarea tuturor drepturilor persoanelor private de libertate

„Ministerul Justiției va analiza propunerile ce vor fi înaintate și susține o reformă menită a îmbunătăți activitatea ANP, cu protejarea intereselor legitime ale personalului și cu asigurarea tuturor drepturilor persoanelor private de libertate”, a mai menționat Ministrul Justiției, Radu Marinescu pentru Gândul.

Marți, 26 august, la Administrația Națională a Penitenciarelor are loc o nouă rundă de discuții, iar joi este planificată o întâlnire cu sindicatele la Târgu Ocna. Propunerile ce vizează reforma vor intra în dezbatere, apoi proiectul va ajunge la Ministerul Justiției în forma finală.

FOTO: Facebook/ANP, Radu Marinescu/Envato

Recomandarea autorului:

Citește și

EXCLUSIV Cauză și efect. Va fi România „raiul” muncitorilor străini? Cristian Jura (CNCD): „Un fenomen de transformare lentă a societății românești”
08:00
Cauză și efect. Va fi România „raiul” muncitorilor străini? Cristian Jura (CNCD): „Un fenomen de transformare lentă a societății românești”
EXCLUSIV Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
07:00
Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
ANALIZĂ EXCLUSIV Doliul după Ion Iliescu s-a terminat. PSD revine la masa coaliției cu USR. Ce i-a adus pe social democrați înapoi
16:11
Doliul după Ion Iliescu s-a terminat. PSD revine la masa coaliției cu USR. Ce i-a adus pe social democrați înapoi
EXCLUSIV Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
13:40
Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
EXCLUSIV Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață
13:14
Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață
EXCLUSIV PISTOLARUL din Centrul Vechi va fi supus expertizei psihiatrice. Mehmet Erdogan și complicele lui s-au prevalat, la audieri, de dreptul la tăcere
12:54
PISTOLARUL din Centrul Vechi va fi supus expertizei psihiatrice. Mehmet Erdogan și complicele lui s-au prevalat, la audieri, de dreptul la tăcere
Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
ACTUALITATE Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Vezi aici rezultatele finale la BAC, după contestații
13:55
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Vezi aici rezultatele finale la BAC, după contestații
EXTERNE Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
13:52
Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
VIDEO Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington
13:39
Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
VIDEO Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
13:38
Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul