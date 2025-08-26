Ministrul Justiției REACȚIONEAZĂ referitor la reforma din penitenciare, după dezvăluirile Gândul: „Programul prevede eficientizarea activității”

Ministrul Justiției Radu Marinescu a vorbit, în exclusivitate, despre proiectul de reformare a sistemului penitenciar, după ce surse din ANP au dezvălui pentru Gândul că șase penitenciare vor fi desființate și transformate în secții exterioare. Oficialul a explicat că măsurile propuse sunt momentan discutate de conducerea ANP, în dialog cu reprezentanții sindicatelor, și vizează „reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și eficientizarea activității”.

Ministrul Justiției a oferit clarificări, după ce Gândul a dezvăluit că Administrația Națională a Penitenciară trece printr-un proces de reformare ce implică transformarea a mai multor penitenciare în secții exterioare. (Puteți afla mai multe AICI).

Radu Marinescu a precizat că noul proiect se focusează pe o reformă instituțională și legislativă privind ANP și are în vedere „reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și eficientizarea activității”.

„Programul de guvernare al actualei coaliții prevede o reformă instituțională și legislativă privind ANP. Conducerea ANP în dialog cu reprezentanții sindicatelor analizează mai multe formule de reorganizare administrativă și de modificare a legislației apte să asigure reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și eficientizarea activității”, a precizat ministrul.

Radu Marinescu: „O reformă menită a îmbunătăți activitatea ANP”

Acesta a subliniat că scopul reformei este îmbunătățirea activității ANP, ceea ce implică și „protejarea intereselor legitime ale personalului și asigurarea tuturor drepturilor persoanelor private de libertate

„Ministerul Justiției va analiza propunerile ce vor fi înaintate și susține o reformă menită a îmbunătăți activitatea ANP, cu protejarea intereselor legitime ale personalului și cu asigurarea tuturor drepturilor persoanelor private de libertate”, a mai menționat Ministrul Justiției, Radu Marinescu pentru Gândul.

Marți, 26 august, la Administrația Națională a Penitenciarelor are loc o nouă rundă de discuții, iar joi este planificată o întâlnire cu sindicatele la Târgu Ocna. Propunerile ce vizează reforma vor intra în dezbatere, apoi proiectul va ajunge la Ministerul Justiției în forma finală.

FOTO: Facebook/ANP, Radu Marinescu/Envato

