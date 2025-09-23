Exercițiu INTERNAȚIONAL de securitate în Dâmbovița cu 500 de militari din 15 țări. Jandarmeria: „Apel la populație să nu intre în panică”

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița a anunțat că în perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri se desfășoară exercițiul „Carpathian Blue Shield” în cadrul căruia vor participa peste 500 de militari români și străini.

Exercițiul „Carpathian Blue Shield” include simulări tactice și scenarii specifice intervențiilor în situații de criză, ceea ce poate implica deplasări de trupe, utilizarea echipamentelor speciale și prezența sporită a forțelor de ordine.

Vor lua parte reprezentanți din 15 țări, 5 organizații internaționale de securitate, precum și peste 500 de militari români și străini. Scopul exercițiului este consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității și perfecționarea capacității de intervenție a forțelor de ordine, potrivit comunicatului.

„Este o ocazie unică de a întări parteneriatele strategice și de a dezvolta expertiza operațională în domeniul securității publice și al gestionării situațiilor de urgență. Exercițiul reprezintă o evaluare a nivelului nostru de pregătire și reafirmă angajamentul ferm pentru protejarea cetățenilor și asigurarea stabilității”, a declarat generalul-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

„Exercițiu tactic de intervenție”

Autoritățile subliniază importanța informării corecte, în contextul apariției recente a unor dezinformări online privind presupuse mobilizări militare sau conflicte.

„Informăm populația locală că în intervalul orar 09:00 – 13:00, în perimetrul obiectivului, vor fi folosite muniții neletale de marcare a focului.

Facem apel la populație să nu intre în panică! Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de pregătire, neexistând niciun pericol real pentru cetățeni.”, transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița pe Facebook.

FOTO: Facebook

