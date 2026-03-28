O explozie puternică a avut loc sâmbătă într-un bloc de locuințe din Caracal, fără a fi urmată de incendiu. Incidentul a stârnit panică în rândul locatarilor, iar 25 de persoane au fost evacuate. Proprietara apartamentului afectat a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corpului și a fost transportată de urgență la Spitalul din Caracal.

Explozie la un bloc din Caracal. 25 de persoane au fost evacuate

La fața locului au intervenit echipe din Detașamentelor Caracal și Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială pentru intervenție CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară), o autospecială pentru primă intervenție și un microbuz de intervenție, relatează Adevărul.

Tot la fața locului au ajuns și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și au acordat asistență medicală. Din blocul de patru etaje plus parter au fost evacuate 25 de persoane.

Cauza exploziei urmează a fi stabilită de specialiști, autoritățile desfășurând cercetări la fața locului.

„Proprietara apartamentului afectat a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală și a fost transportată de urgență la Spitalul Caracal pentru îngrijiri medicale”, a transmis ISU.

