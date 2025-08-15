Se lasă BEZNA peste USR! Partidul e dat în JUDECATĂ pentru că NU și-a achitat factura la energie electrică. La cât se ridică datoria

Partidul USR, care l-a susținut pe Nicușor Dan în cursa pentru Cotroceni, a fost dat în judecată de compania E.ON Energie România S. pentru o factură restantă în valoare de 223 de euro, transmite în exclusivitate MEDIAFAX.

Partidul Uniunea Salvați România are statutul de pârât într-un proces cu furnizorul de energie E.ON. Energie România SA. Compania a chemat în instanță formațiunea care l-a susținut pe Nicușor Dan la prezidențiale pentru că are o factură restantă în valoare de 223 de euro.

În prezent, procesul se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, în faza de fond, fără să fi avut o primă înfățișare. Obiectul dosarului este ”cerere de valoare redusă”, o procedură utilizată de companii pentru a-și recupera într-un termen scurt datorii mici.

Cu toate acestea procesul capătă o altă dimensiune având în vedre că este implicat un partid parlamentar aflat la la guvernare. Potrivit surselor MEDIAFAX, ar fi vorba despre o factură de energie care a fost emisă pentru o adresă la care funcționează unul dintre sediile USR din Capitală.

Compania E.ON susține că beneficiarul, partidul USR, nu a achitat factura și se vede nevoită să recupereze datoria prin mijloace legale, deși suma nu depășește prețul unei mese de protocol mai modeste a membrilor de partid.

Este posibil ca instanța să se pronunțe destul de repede, având în vedere că dosarul este judecat pe procedura rapidă. Rămâne însă de văzut dacă USR va prefera să achite restanța înainte de hotărârea judecătorilor sau va continua disputa cu furnizorul de energie.

Potrivit site-ului E.ON, consumatorii au la dispoziție, pentru achitarea facturilor, un termen de 30 de zile calendaristice, de la data emiterii. În cazul depășirii datei scadente, furnizorul emite un preaviz care include sumele datorate de către beneficiar.

De asemenea, de la emiterea preavizului, clienții au la dispoziție încă 15 zile calendaristice în care se poate efectua plata. În cazul în care, clientul nu achită datoria nici după preaviz locul de consum care înregistrează restanțe, va fi deconectat din furnizare, ceea ce înseamnă că USR riscă să rămână în beznă, dacă nu-și achită obligațiile.

FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre