Prima pagină » Actualitate » Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde

Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde

07 oct. 2025, 13:36, Actualitate
Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde
Cât curent consumă un calorifer electric dacă îl lași în priză toată ziua / Sursa FOTO: Envato, caracter ilustrativ

Tot mai mulți români apelează la caloriferele electrice în sezonul rece, mai ales că în multe blocuri din țară sistemul centralizat nu face față frigului, iar pereții apartamentelor sunt înghețați. Însă, deși oferă confort imediat, aceste aparate pot consuma cantități mari de energie atunci când sunt folosite continuu.

Un calorifer electric are, în general, o putere cuprinsă între 1.000 și 2.500 de wați. Dacă luăm un model mediu, de 2.000 W, și îl lăsăm să funcționeze 24 de ore din 24, acesta va consuma aproximativ 48 de kilowați-oră pe zi.

Cât ar putea ajunge factura la curent

Într-o lună întreagă, vorbim despre un consum de aproape 1.440 kWh, echivalentul necesar pentru un apartament de mărime medie pe mai multe luni de iarnă.

La un tarif mediu de 1 leu pentru fiecare kWh, rezultă o factură lunară de aproximativ 1.440 de lei doar pentru funcționarea unui singur calorifer. Chiar și dacă energia este mai ieftină, de exemplu 0,8 lei/kWh, suma rămâne ridicată – în jur de 1.150 de lei pe lună.

Prin urmare, utilizarea continuă a unui astfel de calorifer electric poate dubla sau chiar tripla costurile obișnuite la energie, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute.

Specialiștii recomandă folosirea caloriferelor electrice doar în anumite intervale orare și setarea termostatului la o temperatură constantă, de 19-21 de grade Celsius. De asemenea, oprirea aparatului în timpul nopții sau atunci când nu este nimeni acasă poate reduce semnificativ consumul de electricitate.

În plus, izolarea ferestrelor și a ușilor, utilizarea cronometrelor sau alegerea unor modele moderne cu funcție eco sunt „trucuri” utile care ajută la scăderea consumului chiar și la o treime față de funcționarea continuă a unui calorifer.

Făcând asta, confortul termic va fi păstrat fără ca factura la curent să devină o povară.

Caloriferul electric rămâne o soluție utilă și sigură când afară este frig, dar numai dacă este folosit cu măsură și eficiență.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Îți usuci hainele pe calorifer iarna? Ce pericol se ascunde în spatele acestui gest

Cu țevile ciuruite și probleme în tot Bucureștiul, se dă drumul la căldură. Anunțul oficial al Termoenergetica

Oana și Viorel Lis îngheață de frig în casă. Facturile îi aduc la disperare: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu”

Românii caută soluții alternative pentru încălzire, precum centrala de GAZ. Câți metri cubi consumă pe zi pentru a încălzi un apartament cu 3 camere

Citește și

FINANCIAR Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS
14:18
Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS
ACTUALITATE Lia Olguța Vasilescu, atac la ANAF: „E o nebunie, vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”
14:11
Lia Olguța Vasilescu, atac la ANAF: „E o nebunie, vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”
ACTUALITATE Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire
13:58
Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire
ACTUALITATE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
13:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
ACTUALITATE Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI
13:37
Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI
ACTUALITATE Sorin Grindeanu, discuții cu ambasadorul Germaniei în România: „Vrem investiții germane în industria de apărare și SPRIJIN pentru aderarea la OECD”
13:28
Sorin Grindeanu, discuții cu ambasadorul Germaniei în România: „Vrem investiții germane în industria de apărare și SPRIJIN pentru aderarea la OECD”
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai puțin știute din Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Mașini electrice vs hibride: Care sunt diferențele reale și cum influențează decizia de cumpărare? (P)