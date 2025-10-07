Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde

Tot mai mulți români apelează la caloriferele electrice în sezonul rece, mai ales că în multe blocuri din țară sistemul centralizat nu face față frigului, iar pereții apartamentelor sunt înghețați. Însă, deși oferă confort imediat, aceste aparate pot consuma cantități mari de energie atunci când sunt folosite continuu.

Un calorifer electric are, în general, o putere cuprinsă între 1.000 și 2.500 de wați. Dacă luăm un model mediu, de 2.000 W, și îl lăsăm să funcționeze 24 de ore din 24, acesta va consuma aproximativ 48 de kilowați-oră pe zi.

Cât ar putea ajunge factura la curent

Într-o lună întreagă, vorbim despre un consum de aproape 1.440 kWh, echivalentul necesar pentru un apartament de mărime medie pe mai multe luni de iarnă.

La un tarif mediu de 1 leu pentru fiecare kWh, rezultă o factură lunară de aproximativ 1.440 de lei doar pentru funcționarea unui singur calorifer. Chiar și dacă energia este mai ieftină, de exemplu 0,8 lei/kWh, suma rămâne ridicată – în jur de 1.150 de lei pe lună.

Prin urmare, utilizarea continuă a unui astfel de calorifer electric poate dubla sau chiar tripla costurile obișnuite la energie, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute.

Specialiștii recomandă folosirea caloriferelor electrice doar în anumite intervale orare și setarea termostatului la o temperatură constantă, de 19-21 de grade Celsius. De asemenea, oprirea aparatului în timpul nopții sau atunci când nu este nimeni acasă poate reduce semnificativ consumul de electricitate.

În plus, izolarea ferestrelor și a ușilor, utilizarea cronometrelor sau alegerea unor modele moderne cu funcție eco sunt „trucuri” utile care ajută la scăderea consumului chiar și la o treime față de funcționarea continuă a unui calorifer.

Făcând asta, confortul termic va fi păstrat fără ca factura la curent să devină o povară.

Caloriferul electric rămâne o soluție utilă și sigură când afară este frig, dar numai dacă este folosit cu măsură și eficiență.

