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Fake News despre un presupus proiect depus de Raluca Turcan în Parlament pentru amânarea admiterii la liceu. Parlamentul este în vacanţă. De pe 6 august nu s-a mai depus niciun proiect de lege / UPDATE: După dezvăluirea Gândul, Turcan a alergat la Parlament să depună proiectul

Fake News despre un presupus proiect depus de Raluca Turcan în Parlament pentru amânarea admiterii la liceu. Parlamentul este în vacanţă. De pe 6 august nu s-a mai depus niciun proiect de lege / UPDATE: După dezvăluirea Gândul, Turcan a alergat la Parlament să depună proiectul
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Liberala Raluca Turcan se laudă pe Facebook cu un proiect de lege pe care a uitat să-l şi depună.  Sau cel puţin aşa reiese din titlurile mai multor publicații care anunţă, unele în regim de breaking news, un text de lege care nu există, al cărei autor ar fi deputata PNL, Raluca Turcan.

UPDATE În cele din urmă, Raluca Turcan a răspuns apelurilor Gândul și susține că ar fi depus proiectul respectiv de câteva zile. Însă, acesta nu apare şi pe siteul Camerei Deputaţilor, aşa cum se întâmplă.

Explicaţia este aceea că proiectul este doar înregistrat. A depune un proiect legislativ presupune ca acesta să primească un „BPI” de Camera Deputaţilor, adică număr de înregistrare de la Cameră.

Când se întâmplă acest lucru, proiectul este marcat cu „Pl-x”. Iar de la PNL ni s-a confirmat că deputatul Raluca Turcan a mers să înregistreze proiectul legislativ astăzi, după ce Gândul a scris  că a uitat să facă acest lucru.

„Admiterea la liceu și evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune și mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare!

Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026-2027.

În perioada următoare, asociațiile de părinți, de profesori, de elevi, experți în educație și autorități publice centrale vor avea dificila sarcină de a identifica cele mai bune modalități pentru a aduce cu adevărat performanță în școală și pentru a combate flagelul abandonului școlar, care este cel mai pronunțat în jurul clasei a VIII-a.

Soluția cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă și aplicată.

Îmi exprim speranța ca actuala conducere a Camerei Deputaților să pună acest proiect pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de săptămâna viitoare, pentru că nu este un proiect cu miză politică, dar este un proiect cu o miză uriașă pentru viitorul generațiilor viitoare”, scrie Turcan, miercuri, pe Facebook. 

Niciun proiect depus la Cameră, din 6 august până acum

Numai că, pe site-ul Camerei Deputaţilor nu s-au mai înregistrat proiecte de pe 6 august. Lucru care poate fi verificat cu câteva click-uri.

Presa a preluat pe nemestecate informația promovată de Turcan pe Facebook, fără să mai verifice dacă deputata chiar a făcut acest lucru.

Comentarii 3
  • Marius George

    ce proiect sa depuna PROASTA ASTA asta ma? acest specimen e prostia intruchipata .. stie ea ce este acela un proict? NU ..nu mai folositi cuvinte mari pentru niste PROSTI SI NULITATI!

  • Radu Gheorghe

    Țurcana si invatamantul. Mă lași ?

  • Dumitru George

    Asta inseamna jurnalism, sa verifici afirmatiile!
    De 36 de ani nu v-ati invatat cu minciunile promovate in spatiul public, in special de catre „politicieni”.
    Poate data viitoare, inainte de scrie ce spune cite unul/una sa si verificati afirmatiile. Viteza de publicare a stirilor este importanta doar pentru inculti – iar stirile false au facut ca oamenii sa isi piarda increderea in media.

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