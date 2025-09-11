Prima pagină » Actualitate » Fake News marca USR. Moșteanu anunță că „România primește 16,7 mld. €” de la UE / Miliardele de euro sunt, de fapt, un CREDIT/ Românii, în comentarii: „Nu mai păcăliți oamenii”

Fake News marca USR. Moșteanu anunță că „România primește 16,7 mld. €” de la UE / Miliardele de euro sunt, de fapt, un CREDIT/ Românii, în comentarii: „Nu mai păcăliți oamenii”

11 sept. 2025, 12:38, Actualitate
Fake News marca USR. Moșteanu anunță că „România primește 16,7 mld. €” de la UE / Miliardele de euro sunt, de fapt, un CREDIT/ Românii, în comentarii: „Nu mai păcăliți oamenii”

Se ia o fotografie bună în care ministrul pare să explice ceva ferm și convingător. Se face colorizarea pozei, apoi se adaugă un text victorios, în două culori. „România primește 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană.” Se aplică logo-ul partidului și gata. Mesajul de propagandă e postat pe Facebook. Ce mai contează că denaturează adevărul?

Am luat, dar și dăm…

Înainte ca echipa de comunicare să anunțe victorios că România va primi 16,7 mld. euro, ministrul Apărării postase un text în care se lăuda că România va avea la dispoziție această sumă. Nici un singur cuvânt despre faptul că acești bani sunt împrumutați.

„O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană. Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”.

Cum l-au corectat românii pe ministru în comentarii

Deși au fost mulți români care au fost induși în eroare de mesajul propagandistic, postarea USR a fost inundată de comentarii ale românilor care au demascat fake news-ul.

 

Nicușor Dan: Împrumutul trebuia să fie și mai mare

Pentru că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. România primește a doua cea mai mare alocare și, potrivit președintelui, putea fi și mai mare, dacă nu era problema cu deficitul.

„Sunt niște împrumuturi, termenul de rambursare este mare, iar dobânzile sunt avantajoase. Suma este consistentă, aproape 17 mld. euro. Ar fi fost și mai mare însă tot timpul trebuie să echilibrăm înzestrarea cu deficitul și sunt niște rate pentru echipament militar contractat deja, care nu sunt din spațiul european”, a declarat Nicușor Dan, pe 10 septembrie.

Comisia Europeană a lansat în primăvară un mecanism prin care a pus dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro, în credite avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente și sprijinirea industriei de apărare.

SAFE este un instrument temporar de urgență, care oferă împrumuturi cu termen maxim de rambursare de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut. Programul este operațional până pe 31 decembrie 2030.

Primul care a vorbit despre creditul prin programul SAFE a fost Ilie Bolojan, atunci președinte interimar, pe 30 aprilie.

„S-a format un grup de lucru care va fi condus de Cancelaria Prim-Ministrului și susținut de reprezentanții Ministerelor Apărării și Economiei, care va pregăti aplicația României pentru accesarea acestui credit. Este un credit avantajos, care va avea o durată de rambursare de peste 40 de ani și o perioadă de grație de 10 ani de zile, și, în felul acesta, România își poate îmbunătăți capabilitățile militare în anii următori, fără să fim în situația în care să punem o presiune mare pe bugetul național”, a precizat Ilie Bolojan, după o ședință CSAT.

Drone, tancuri și… autostrăzi?

La finalul lunii iunie, România a trimis propunerile de proiecte pentru programul SAFE:

  1. proiecte strict din domeniul apărării (propuse de Ministerul Apărării)
  2. proiecte de infrastructură militaro-civilă (coridoare de transport, drumuri expres, autostrăzi)
  3. proiecte de conectare logistică, cum ar fi Portul Constanța

Pe 2 septembrie, șefa Comisiei a fost la Constanța, unde a discutat cu Nicușor Dan despre programul SAFE. Președintele nostru i-a cerut Ursulei von der Leyen ca România să aibă experți în comitetul de la Paris.

„SAFE are un termen ambițios, 2030. Am vorbit cu Ursula von der Leyen, când a venit în România, ne dorim ca și experți ai noștri să fie în comitetul de la Bruxelles, astfel încât, spre deosebire de PNRR, progresul să fie evaluat mai repede și dacă sunt greșeli să le corectăm imediat”, a spus Nicușor Dan, la TVR, pe 10 septembrie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Trei partide de dreapta și nicio reformă LIBERALĂ” este avertismentul lui Florin Cîțu. Antreprenorii și sectorul privat, dați la o parte de Bolojan

Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Banii sau viața? Consecințele canceroase ale unor măsuri guvernamentale
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Veste cutremurătoare! Gabriel Șerban s-a stins din viață la doar 20 de ani. Tânărul s-a aruncat de la etajul trei după o ceartă cu iubita
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
O structură „haotică” se ascunde adânc sub suprafața planetei Marte
EXTERNE Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA
18:13
Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA
HOROSCOP Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
18:06
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
NEWS ALERT Pușca folosită la ASASINAREA lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității
17:39
Pușca folosită la ASASINAREA lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității
FINANCIAR De ce nu este bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat și la ce riscuri te supui? Nu o mai face niciodată
17:21
De ce nu este bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat și la ce riscuri te supui? Nu o mai face niciodată
EXCLUSIV Trafic de influență în favoarea afaceristului Jean Paul Tucan, trimis în judecată de EPPO în dosarul Portul Constanța. Ce au descoperit procurorii DNA – SURSE
17:21
Trafic de influență în favoarea afaceristului Jean Paul Tucan, trimis în judecată de EPPO în dosarul Portul Constanța. Ce au descoperit procurorii DNA – SURSE
EXTERNE Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a
17:11
Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a