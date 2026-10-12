„Fără AUR, fără SOS, fără Georgescu”. Crin Antonescu spune cum pot PNL și UDMR să formeze un nou Guvern

Crin Antonescu lansează un avertisment în pline negocieri pentru formarea noului Guvern. Fostul președinte al PNL susține că actuala scenă politică se află în fața ”ultimei șanse” de a construi un Executiv pro-european și pro-occidental fără AUR, SOS și forțele asociate lui Călin Georgescu.

În opinia sa, voturile decisive ar putea veni din PNL și UDMR, iar liberalii trebuie să pună interesul partidului și ”interesul național” înaintea proiectelor politice ale lui Ilie Bolojan. Crin Antonescu consideră că negocierile declanșate după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier pot reprezenta un moment decisiv pentru actuala configurație politică.

”Avem nevoie de un guvern. În constituirea unei majorități, atâta vreme cât luăm act și de poziția PSD-ului, și de poziția liderului PNL, domnul Bolojan, decisive rămân așezările în UDMR și în Partidul Național Liberal, care, spuneam eu, e un fel de «nod gordian» al acestei situații”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

Fostul președinte al PNL susține că în interiorul partidului există suficienți liberali care ar putea privi actuala criză politică dincolo de calculele conducerii. În acest context, Antonescu a lansat și o ironie la adresa lui Ilie Bolojan și a relației politice dintre PNL și USR.

”Există oameni care înțeleg că – mai presus de calcule, proiecte electorale și matrimoniale politice cu USR-ul ale domnului Bolojan – este interesul național și este interesul natural al PNL-ului ca partid de dreapta, ca partid conservator, ca partid liberal. Ăsta e unul din momentele în care lucrurile se pot lămuri”, a spus Crin Antonescu.

Antonescu descrie momentul drept ”probabil, ultima șansă” a actualei scene politice românești de a forma un guvern ”pro-occidental sau pro-european”.

”Fără AUR, fără SOS, fără Georgescu”

Întrebat despre strategia lui Luca Niculescu de a menține în afara negocierilor AUR, SOS și POT, Crin Antonescu a insistat că PNL și UDMR au acum o responsabilitate majoră.

”Eu cred că este ultima șansă și de asta mă aștept, aștept de la o bună parte din PNL, sper semnificativă, și de la UDMR să înțeleagă că e poate ultima șansă, pentru ca fără AUR, fără SOS, fără Georgescu, să se constituie un guvern care să le poată arăta românilor că situația economică grea, că marile teme care stau în fața României pot fi rezolvate de politicieni responsabili, europeni și pro-occidentali”, a declarat Antonescu.

Declarațiile vin în contextul în care noul premier desemnat, Luca Niculescu, desfășoară negocieri cu reprezentanții partidelor în vederea formării unei majorități, pentru a pune bazele unui Executiv.