Prima pagină » Actualitate » „Fără AUR, fără SOS, fără Georgescu”. Crin Antonescu spune cum pot PNL și UDMR să formeze un nou Guvern

„Fără AUR, fără SOS, fără Georgescu”. Crin Antonescu spune cum pot PNL și UDMR să formeze un nou Guvern

Elena Popescu
„Fără AUR, fără SOS, fără Georgescu”. Crin Antonescu spune cum pot PNL și UDMR să formeze un nou Guvern
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Crin Antonescu lansează un avertisment în pline negocieri pentru formarea noului Guvern. Fostul președinte al PNL susține că actuala scenă politică se află în fața ”ultimei șanse” de a construi un Executiv pro-european și pro-occidental fără AUR, SOS și forțele asociate lui Călin Georgescu.

În opinia sa, voturile decisive ar putea veni din PNL și UDMR, iar liberalii trebuie să pună interesul partidului și ”interesul național” înaintea proiectelor politice ale lui Ilie Bolojan. Crin Antonescu consideră că negocierile declanșate după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier pot reprezenta un moment decisiv pentru actuala configurație politică.

”Avem nevoie de un guvern. În constituirea unei majorități, atâta vreme cât luăm act și de poziția PSD-ului, și de poziția liderului PNL, domnul Bolojan, decisive rămân așezările în UDMR și în Partidul Național Liberal, care, spuneam eu, e un fel de «nod gordian» al acestei situații”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

Fostul președinte al PNL susține că în interiorul partidului există suficienți liberali care ar putea privi actuala criză politică dincolo de calculele conducerii. În acest context, Antonescu a lansat și o ironie la adresa lui Ilie Bolojan și a relației politice dintre PNL și USR.

”Există oameni care înțeleg că – mai presus de calcule, proiecte electorale și matrimoniale politice cu USR-ul ale domnului Bolojan – este interesul național și este interesul natural al PNL-ului ca partid de dreapta, ca partid conservator, ca partid liberal. Ăsta e unul din momentele în care lucrurile se pot lămuri”, a spus Crin Antonescu.

Antonescu descrie momentul drept ”probabil, ultima șansă” a actualei scene politice românești de a forma un guvern ”pro-occidental sau pro-european”.

”Fără AUR, fără SOS, fără Georgescu”

Întrebat despre strategia lui Luca Niculescu de a menține în afara negocierilor AUR, SOS și POT, Crin Antonescu a insistat că PNL și UDMR au acum o responsabilitate majoră.

”Eu cred că este ultima șansă și de asta mă aștept, aștept de la o bună parte din PNL, sper semnificativă, și de la UDMR să înțeleagă că e poate ultima șansă, pentru ca fără AUR, fără SOS, fără Georgescu, să se constituie un guvern care să le poată arăta românilor că situația economică grea, că marile teme care stau în fața României pot fi rezolvate de politicieni responsabili, europeni și pro-occidentali”, a declarat Antonescu.

Declarațiile vin în contextul în care noul premier desemnat, Luca Niculescu, desfășoară negocieri cu reprezentanții partidelor în vederea formării unei majorități, pentru a pune bazele unui Executiv.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”
09:21
Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”
GALERIE FOTO Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
08:56
Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
RĂZBOI Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse
08:36
Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse
ACCIDENT Trei tineri au murit într-un accident cumplit, în Vâlcea. Două dintre victime aveau doar 17 ani. Alte două persoane sunt grav rănite
08:33
Trei tineri au murit într-un accident cumplit, în Vâlcea. Două dintre victime aveau doar 17 ani. Alte două persoane sunt grav rănite
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.691. Zelenski acuză Rusia că a atacat instalații energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul
07:59
Război în Ucraina, ziua 1.691. Zelenski acuză Rusia că a atacat instalații energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul
UTILE Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
07:44
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Adevarul
Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times
Mediafax
RUSIA a bombardat o CENTRALĂ ELECTRICĂ din Harkov, după ce Trump a anunțat armistițiu ENERGETIC
Click
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cum ar putea fi salvați coralii de temperaturile extreme
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
FINANCIAR Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro
09:18
Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro
REACȚIE Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță
09:10
Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță
ADVERTORIAL Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului
09:00
Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului
FLASH NEWS Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE
08:51
Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE
ULTIMA ORĂ Ședință importantă la PSD. Liderii partidului se reunesc pentru a decide cum vor susţine guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu vrea refacerea unei majorității stabile, Bolojan exclude varianta
08:33
Ședință importantă la PSD. Liderii partidului se reunesc pentru a decide cum vor susţine guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu vrea refacerea unei majorității stabile, Bolojan exclude varianta
REACȚIE Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer”
07:27
Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer”

Cele mai noi

Trimite acest link pe