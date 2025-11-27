Prima pagină » Actualitate » Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani

Rene Pârșan
27 nov. 2025, 11:54, Actualitate
Foto Getty Images, Ilustrativ

Sean Duffy, secretarul de stat american pentru Transporturi, le-a cerut pasagerilor să se îmbrace mai elegant în aeroporturi, în cadrul unei campanii lansate pe 24 noiembrie. Duffy a criticat ținutele americanilor în aeroporturi, cerând mai mult respect și eleganță. Acesta a făcut apel la pasageri să se îmbrace mai bine, pentru a încuraja un comportament mai civilizat. Iniţiativa sa a stârnit însă sarcasm şi critici, scrie Le Figaro.

Controversa a izbucnit după difuzarea de către Departamentul Transporturilor a unui videoclip intitulat „Epoca de aur a călătoriilor începe cu tine”. Pe fundalul unor imagini vintage din anii 50, se văd pasageri îmbrăcaţi impecabil, care brusc sunt înlocuiţi de imagini actuale cu mai mulți călători în tricouri sau cu picioarele goale.

Sean Duffy, secretarul de stat american pentru Transporturi, consideră că s-a ajuns la o „degradare a comportamentului în spațiul aerian”. Într-o conferință de presă din 24 noiembrie, oficialul american a declarat: „Îmbrăcați-vă cu respect. Știți, fie că este vorba de blugi și o cămașă decentă, încurajez oamenii să se îmbrace puțin mai bine, ceea ce ne-ar încuraja să avem un comportament mai respectuos”.

El a mai susținut că trebuie „să evităm să venim în papuci și pijamale” și le-a cerut pasagerilor să nu-și scoată pantofii în avion sau să-și pună picioarele pe scaunul din față.

Departamentului de Transport al SUA vrea „restabilirea civilității”

Secretarul american a apărut într-un costum gri perfect ajustat pentru a apăra această campanie, pe care o prezintă ca un îndemn la civism. Conform site-ului oficial al Departamentului de Transport al SUA, scopul inițiativei este de a încuraja revenirea la maniere decente și de a combate creșterea record a numărului de pasageri indisciplinați.

„Americanii se simt deja divizați și stresați. Putem contribui cu toții la restabilirea civilității, a bunelor maniere și a bunului simț”, se menționează pe site. Datele arată o creștere de 400% a incidentelor în zbor din 2019 până în prezent.

Protest politic în pijamele

Cu toate acestea, au fost mai multe voci care au subliniat faptul că lipsa de civilizaţie, în creştere, provine mai puţin din comportamentul pasagerilor, cât din condiţiile de călătorie din ce în ce mai dificile: scaune din ce în ce mai înguste, întârzieri repetate, anulări masive, cozi interminabile, spaţii aglomerate în care călătorii aşteaptă uneori ore întregi cu copiii.

„Tratează pasagerii ca pe nişte vite, apoi se miră că se comportă ca atare”, a scris ironic un editorialist al publicației The New York Times, care subliniază disonanţa dintre apelul la glamourul de odinioară şi realitatea cabinei de astăzi.

Punerea în scenă vintage a campaniei a inspirat numeroase reacţii sarcastice pe reţelele sociale. Echipa guvernatorului Californiei a difuzat chiar şi fotografia unui oficial federal de rang înalt care călătorea fără pantaloni lungi.

De asemenea, o candidată democrată din Texas a promis că de acum înainte va zbura în pijamale „din principiu”, potrivit sursei citate. Alţii amintesc că apelul la maniere vine de la o administraţie în care atacurile verbale, în special ale preşedintelui Donald Trump, sunt la ordinea zilei, inclusiv la bordul Air Force One.

