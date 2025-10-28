Prima pagină » Actualitate » Fără precedent: CSM acuză Guvernul Bolojan și pe Kelemen Hunor că au afectat independența Curții Constituționale. Justiția îi cere lui Bolojan și CCR să spună ADEVĂRUL despre discuțiile subterane purtate pe tema pensiilor magistraților

28 oct. 2025, 16:15, Actualitate
Curg reacții în cascadă din partea Justiției după dezvăluirile făcute de Președintele UDMR Kelemen Hunor. Spre suprinderea tuturor, acesta a recunoscut că Guvernul Bolojan a avut „discuții informale” și consultări dincolo de prevederile legale cu anumite instituții pe marginea proiectului de lege privind pensionarea magistraților – proiect contestat vehement de Justiție și care oricum a fost demolat de CCR. 

După ieșirea șefei Curții Supreme, Lia Savonea, la adresa Guvernului Bolojan, și Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității o reacție de ultimă oră: magistrații acuză nici mai mult, nici mai puțin, Executivul condus de liderul PNL că a încălcat independența Curții Constituționale. În plus, CSM cere CCR și Guvernului Bolojan să spună adevărul despre discuțiile subterane purtate pe tema reformei Justiției:

Declaraţiile formulate de către unul dintre liderii coaliţiei de guvernare, domnul Kelemen Hunor, într-o emisiune televizată din data de 27 octombrie 2025, referitoare la un demers fără precedent de consultare prealabilă a Curţii Constituţionale, de către factorul politic, cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a determinat Consiliul să adopte o poziţie instituţională imperios necesară.

Consiliul Superior al Magistraturii s-a adresat președintelui Curții Constituționale și Premierului solicitând să se comunice:

·    cine a inițiat acest demers;

·   care este procedura în cadrul căreia a fost realizată o astfel de consultare și temeiul legal al acesteia;

·    forma proiectului care a constituit obiectul consultării;

·    persoanele care au participat la aceasta.

Gravitatea excepţională a situaţiei prezentate legitimează Consiliul, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, să solicite informaţiile necesare referitoare la acest incident inacceptabil şi fără precedent, care creează premisele încălcării echilibrului constituţional între puterile executivă şi legislativă, pe de o parte, şi puterea judecătorească, pe de altă parte.

Consiliul Superior al Magistraturii consideră că este necesar a fi asumate consecinţele inerente unui astfel de demers deosebit de grav, care afectează independenţa Curţii Constituţionale, element fundamental al statului de drept, şi transformă jurisdicţia constituţională într-un consultant la dispoziţia Guvernului, contrar ordinii constituţionale, plasând totodată puterea judecătorească pe o poziţie de inegalitate şi inferioritate inadmisibilă într-o societate democratică.

De altfel, dispoziţiile imperative ale art. 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, prevăd în mod clar că judecătorii acesteia au obligația să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate, să nu dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale și să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei funcţiei lor.

Hunor dezvăluie cum Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat: a trimis “informal” la CCR proiectul pensiilor magistraților

Președintele instanței supreme spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată”

