Mutare-surpriză la Moscova. Cine este Igor Krasnov, FAVORITUL lui Putin pentru Curtea Supremă a Rusiei. „Prioritățile Kremlinului într-o altă lumină”

Cristian Lisandru
30 aug. 2025, 14:42, Actualitate
Președintele Vladimir Putin pare decis să-l numească pe procurorul general Igor Krasnov în funcția de șef al Curții Supreme a Rusiei, în urma morții Irinei Podnosovaîn vârstă de 71 de ani -, pe 22 iulie 2025. Așa cum se întâmplă adesea în cazul funcțiilor de conducere din sistemul rusesc, apariția lui Krasnov a fost o surpriză. Cu doar câteva zile mai devreme, candidatul cu cele mai mari șanse era considerat șeful Comitetului de Investigații, Alexander Bastrykin.

În cele din urmă, însă, Alexander Bastrykin – un vechi camarad al lui Putin – a fost trecut cu vederea, iar Krasnov este aproape sigur de victorie.

„Un rezultat care evidențiază prioritățile – atât ale Kremlinului, cât și ale sistemului judiciar rus”, notează jurnalistul Vladislav Gorin într-un articol publicat de Carnegie Endowment for International Peace.

„Igor Krasnov a avut o carieră extraordinară până în prezent. La doar 49 de ani, aproape toată viața sa profesională a fost petrecută sub conducerea lui Putin. A obținut primul său loc de muncă ca anchetator în Arhanghelsk, în 1997, și a fost trimis la Moscova în 2005, pentru o anchetă majoră privind tentativa de asasinat a lui Anatoli Chubais, arhitectul reformelor economice post-sovietice ale Rusiei. În anul următor, a obținut un post la biroul Procurorului General din Moscova”, continuă Vladislav Gorin.

„Ancheta «Nemțov» a marcat un punct de cotitură în cariera lui Krasnov”

Avocatul Evgheni Smirnov îl descrie pe Krasnov în felul următor: „Este evident că a fost un investigator foarte bun, deoarece i-a luat doar zece ani să treacă de la statutul de student la cel de investigator al unor infracțiuni majore în biroul central din Moscova… Nu s-a implicat în nimic care ar fi putut dăuna superiorilor săi sau conducerii politice a țării.”

  • Aproximativ în aceeași perioadă în care Krasnov s-a mutat la Moscova, Comitetul de Investigații a apărut ca agenție în cadrul biroului Procurorului General.
  • Condus de Bastrykin, acesta a început rapid să lupte într-un război cu propria organizație-mamă, iar câțiva ani mai târziu, a fost divizat ca organism separat.
  • Angajarea la Comitetul de Investigații – la acel moment puțin mai mult decât un startup birocratic – i-a deschis noi oportunități lui Krasnov.

Până în 2016, Krasnov fusese numit adjunctul lui Bastrykin, după ce lucrase la cazuri de mare anvergură, inclusiv uciderea avocatului pentru drepturile omului Stanislav Markelov și a jurnalistei Anastasia Baburova, corupția din timpul construcției Cosmodromului Vostochny și uciderea liderului opoziției Boris Nemțov.

Se pare că ancheta «Nemțov» a marcat un punct de cotitură în cariera lui Krasnov: acesta a fost momentul în care a putut să-i demonstreze lui Putin că nu era doar un anchetator talentat, ci și un om de încredere.

Krasnov a intentat procese împotriva asasinilor care îl uciseseră pe Nemțov, dar nu împotriva celor care organizaseră sau ordonaseră asasinatul și, probabil, i-a prezentat personal descoperirile sale lui Putin.

Se pare că acesta era exact rezultatul pe care îl căuta Kremlinul, iar Krasnov a fost promovat pe parcursul anchetei”, mai scrie Vladislav Gorin.

De ce nu au fost luați în calcul Medvedev și Bastrykin

În 2020, Putin l-a numit pe Krasnov procuror general, înlocuindu-l pe influentul Yury Chaika, al cărui nume fusese menționat în anchetele privind corupția, publicate online de liderul opoziției, Alexei Navalnîi.

Spre deosebire de predecesorul său, Krasnov nu și-a creat un clan” corupt și a fost un executant loial al directivelor venite de la Kremlin.

De la invazia la scară largă a Ucrainei, din 2022, biroul procurorului general a jucat un rol cheie în realizarea unui val de naționalizări.

  • În martie 2025, Krasnov a ținut o prezentare în prezența lui Putin, în care a spus că procurorii au fost implicați în cazuri care au adus active în valoare de aproape 2,4 trilioane de ruble (29,9 miliarde de dolari) sub controlul statului.
  • Motivele pe care le-a invocat pentru confiscări au inclus transferul profiturilor către jurisdicții „neprietenoase”, încălcarea obligațiilor față de angajați, evaziunea fiscală și investițiile insuficiente în infrastructură.
  • Cu toate acestea, în practică, procurorii au invocat ca motive de naționalizare și extremismul, corupția, încălcarea regulilor de privatizare (chiar și pentru cazuri care datează din anii `90) și influența străinilor.

Înainte să iasă la iveală informația că Igor Krasnov este singurul candidat la șefia Curții Supreme, se sugerase că Bastrykin era principalul candidat. Cealaltă figură care a fost legată – de peste un deceniu – de funcția de la Curtea Supremă este fostul președinte Dmitri Medvedev.

  • Atât Bastrykin, cât și Medvedev sunt avocați. Amândoi sunt absolvenți ai aceleiași universități ca Putin și îl cunosc pe președinte de mulți ani. Și amândoi și-au dovedit loialitatea: Medvedev ca președinte, iar Bastrykin ca veteran al unei agenții de securitate.
  • Cu toate acestea, se pare că ambii bărbați au același dezavantaj în ceea ce-l privește pe Putin când vine vorba de funcția de la Curtea Supremă: sunt mult prea vizibili, la nivel public.

Medvedev postează în mod regulat invective pe rețelele de socializare, în timp ce Bastrykin reacționează instantaneu la multe știri din presă, anunțând că lansează o anchetă. În Rusia, astfel de intervenții publice sunt aproape singura modalitate de a-i aminti lui Putin de existența ta, mai ales dacă este limitat contactul personal. În același timp, însă, acest comportament stârnește suspiciune”, explică Vladislav Gorin.

„O perioadă de control politic și mai mare asupra sistemului judiciar”

Putin evită să numească în funcții de conducere funcționari „politici” prea importanți în viața publică. Și, chiar dacă sistemul judiciar a fost adus sub controlul Kremlinului, la începutul anilor 2000, acesta rămâne o parte importantă a aparatului de stat.

În plus, mai scrie Gorin, Putin preferă funcționari precum Krasnov: cei care au experiență birocratică, dar depind de el pentru succesul lor în carieră, cei care stau departe de ochii publicului și nu ies în evidență, cei care sunt lipsiți de carismă și care obțin rezultate înțelegând, în același timp, nevoile șefilor lor.

La prima vedere, numirea unui oficial de securitate precum Krasnov în fruntea Curții Supreme semnalează o perioadă de control politic și mai mare asupra sistemului judiciar și subordonarea sa totală față de ramura executivă a guvernului.

  • În același timp, mulți avocați consideră că un astfel de semnal este complet inutil: la urma urmei, instanțele rusești nu s-au bucurat de nicio independență de decenii.
  • Modul actual de funcționare a fost stabilit sub Veaceslav Lebedev (șeful Curții Supreme timp de treizeci și cinci de ani, până la moartea sa în 2024) și nu s-a schimbat sub succesorul său, Podnosova.
  • Este aproape inevitabil ca lucrurile să rămână la fel sub Krasnov.
  • Într-adevăr, la fel ca sistemul judiciar în ansamblu, Curtea Supremă implementează politica Kremlinului, indiferent de actualul președinte al Curții Supreme.

Cu toate acestea, există o diferență importantă între Krasnov și predecesorul său. Podnosova a încercat să asigure cel puțin un anumit grad de legalitate în naționalizările în curs din Rusia. Având în vedere istoricul lui Krasnov în ceea ce privește confiscarea activelor pentru stat, există puține șanse ca el să adopte o poziție similară”, încheie Vladislav Gorin.

