Gigi Becali anunță fotbalistul de la FCSB pentru regula U21. „De ce l-am luat, nu să joace?”

27 oct. 2025, 08:37, Sport
FCSB a câștigat cu 4-0 meciul cu UTA din etapa 14 a Superligii, golurile fiind înscrise de Daniel Bîrligea (13), Florin Tănase (38 – penalty), Darius Olaru (80 – penalty) și Mamadou Thiam (90+3).

După partidă, Gigi Becali a declarat că pentru regula U21 se va baza pe Ionuț Cercel, 18 ani, care joacă pe postul de fundaș central.

Transferul jucătorului de la Farul a costat 900.000 de euro. Cercel a jucat stoper cu UTA alături de Graovac, Ngezana fiind suspendat.

Gigi Becali anunță jucătorul de la FCSB pentru regula de U21

Cum a arătat FCSB cu UTA: Târnovanu – Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic – Lixandru (A. Stoian 89), Şut – Cisotti (Miculescu 44), Fl. Tănase (Edjouma 85), Olaru (Mamadou Thiam 86) – Bîrligea (Alibec 85).

„Cercel trebuia să joace fundaș dreapta. Eu când l-am luat am zis că-l bag fundaș central. Ei l-au băgat în dreapta. Acum, am zis că trebuie să jucăm în apărare cu U21. M-a costat 900.000 până acum. Trebuie să jucăm cu el. Am dat 500.000, încă 200.000 pentru nu știu câte jocuri, apoi încă 200.000 o altă clauză. Am dat 900.000 și pentru el, și pentru Stoian.

De ce l-am luat pe Cercel, nu să joace? Pintilii m-a sunat și a zis că i-a spus Cercel: «Eu joc, dar îmi e incomod fundaș dreapta. La Farul jucam dreapta că aveau nevoie. Eu sunt fundaș central». Apoi m-am bucurat și mai tare. El zice că are o calitate de fotbalist pe un anumit post. Înseamnă că are calitate. De ce-l lăsați să joace dreapta, dacă el zice că are încredere în centru? Va juca alături de Ngezana, în centru”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Mai mulți stoperi de la FCSB sunt accidentați, cum ar fi Dawa și Mihai Popescu. Cercel a jucat 11 meciuri la echipa roș-albastră.

Altfel, după meciul cu UTA, Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni Becali. Vărul lui Gigi Becali a fost impresarul lui Tănase, om de bază la FCSB.

