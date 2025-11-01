Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA

O femeie în vârstă de 36 de ani din Murfreesboro, California de Nord, SUA, pe nume Emily Richardson, duce o viață „de vampir”. Mai exact, este alergică la soare, motiv pentru care a fost nevoită să renunțe la carieră și să–și transforme locuința într-un loc cât mai ferit de razele soarelui. Motivul? Expunerea la soare îi provoacă arsuri de gradul 3 și bășici după doar câteva secunde de la contactul cu acesta.

Alergia de care suferă este una severă, care îi poate pune viața în pericol în numai câteva secunde de expunere la soare sau chiar la lumina fluorescentă din interior. Tânăra a fost diagnosticată cu sindrom Stevens-Johnson, o afecțiune rară și potențial fatală.

Ea a povestit cum viața ei a s-a transformat într-o luptă permanentă pentru supraviețuire în fața luminii, din cauza acestei boli.

„În fiecare zi din viața mea trebuie să trăiesc ca un vampir, pentru că soarele chiar m-ar putea omorî. Este ceva care îmi controlează complet viața. În fiecare secundă a fiecărei zile trebuie să fiu vigilentă în legătură cu ceea ce fac și unde este soarele”, a mărturisit Emily Richardson.

Astfel, aceasta nu iese din casă decât foarte rar și niciodată fără să fie cu pielea complet acoperită. Ea poartă mereu mănuși, glugă, mască, haine speciale pentru protecție UV. Dar chiar și așa, orice detaliu îi poate fi fatal.

Emily a fost nevoită să facă modificări chiar și în casă. Astfel, ferestrele și ușile sunt acoperite complet pentru ca razele soarelui să nu pătrundă deloc în locuință. De asemenea, tânăra a fost nevoită să renunțe și la job.

„Acum cariera mea de agent imobiliar s-a încheiat, viața mea s-a oprit brusc. Sluba mea era să socializez, iar acum sunt complet izolată. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că asta va fi viața mea”, a declarat femeia.

Emily a povestit că primeșe simptome i-au apărut în urmă cu 16 ani, pe când era la pescuit cu familia fostului ei soț. Situația s-a agravat însă cu timpul.

„Petreceam o zi întreagă la lac, iar până seara fața mea era roșie și umflată. Nu știam ce se întâmplă, pielea îmi ardea din interior spre exterior. Aveam bășici pline de lichid pe față, în gură, subraț, spate și organe genitale”.

Emily a fost diagnosticată oficial cu boala rară Stevens-Johnson în august 2024 și chiar dacă nu a mai avut o reacție gravă de 18 luni, tânăra încă trăiește în frică și izolare, sub protecția unor haine speciale și fiind nevoiă să se bazeze pe banii pe care îi primește din donații.

