Prima pagină » Actualitate » Femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită acum după mai bine de 40 de ani. Unde a fost în tot acest timp

Femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită acum după mai bine de 40 de ani. Unde a fost în tot acest timp

18 dec. 2025, 20:46, Actualitate
Femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită acum după mai bine de 40 de ani. Unde a fost în tot acest timp
Michelle, la vârsta de 3 ani / FOTO: Biroul Șerifului Comitatului Jefferson

Michelle Newton, o fetiță de 3 ani din Kentucky, SUA, dispăruse în anii ’80, dar cazul său a fost elucidat recent, la mai bine de patru decenii. Femeia a fost găsită într-un alt stat, vie și nevătămată, după o anchetă a Biroului Șerifului din comitatul Jefferson. Ea habar n-avea că fusese, de fapt, răpită.

Michelle era dată dispărută împreună cu mama sa, din aprilie 1983, potrivit USA Today. Mama sa, Debra Leigh Curry Newton, a spus că se mută în Georgia pentru un nou loc de muncă, apoi – în 1985 – după un „ultim apel” către tatăl ei, Joseph Newton, cele două au dispărut fără urmă.

Căutările pentru Debra și Michelle au continuat până în anul 2000, ulterior cazul fiind închis deoarece procurorii nu au reușit să mai ia legătura cu Joseph. Mai mult, îÎn 2005, Michelle a fost scoasă din bazele de date ale Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați. La acel moment, ea ar fi avut aproximativ 25 de ani.

Mai târziu, un alt membru al familiei a cerut ajutor Biroului Șerifului din comitatul Jefferson din Kentucky, iar autoritățile au început din nou investigațiile în 2015. Cazul a fost apoi reluat în 2016.

Astfel, Michelle Newton fost găsită recent într-un alt stat, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului Șerifului din comitatul Jefferson, Stephan Johnson.

Colonelul Steve Healey, adjunct-șef, a descris rezoluția drept „extraordinară” , explicând că un astfel de caz de a apare o singură dată într-o carieră: „Detectivii au refuzat să lase urma să se răcească. Munca lor — și curajul unui informator Crime Stoppers — au adus o fiică acasă la familia ei după patru decenii”

Cum a fost găsită femeia

Anul acesta, un pont transmis din comitatul Marion, Florida, a dus la identificarea unei o posibile potriviri pentru o femeie de 66 de ani, care folosea un alt nume. Anchetatorii au confirmat identitatea Debrei Newton, prin fotografii și teste ADN, emițând un mandat pe numele acesteia.

După ce au reținut-o Debra, care, în urmă cu ceva timp se aflase pe lista FBI „Top 8 – cei mai căutați fugari pentru răpire parentală”, polițiștii au mers la ușa lui Michelle, care folosise în tot acest timp numele „Sharon Nealy” și habar nu avea că, în realitate, era altcineva.

„Nu sunteți cine credeți că sunteți. Sunteți o persoană dispărută. Sunteți Michelle Marie Newton”, i-au spus polițiștii, potrivit declarațiilor lui Michelle.

Michelle a sunat la Biroul Șerifului din comitatul Jefferson și s-a reîntâlnit cu tatăl său, după mai bine de patru decenii.

Michelle, alături de tatăl său și o mătușă / FOTO – Facebook

Debra Newton a fost acuzată de interferență în custodie, care nu are termen de prescripție. Femeia a pledat nevinovată în timpul primului său proces, pe 8 decembrie, oficialii Biroului Șerifului precizând că s-a prezentat voluntar în instanță. Următoarea înfățișare este programată în instanță pe 23 ianuarie 2026.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis
21:12
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis
ACTUALITATE De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”
20:00
De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”
ACTUALITATE Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”
19:34
Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”
GUVERN Guvernul achită o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
19:33
Guvernul achită o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
FLASH NEWS Strategia Recorder:„jocul” generalităților. Interviuri cerute despre justiție, nu despre acuzații
19:01
Strategia Recorder:„jocul” generalităților. Interviuri cerute despre justiție, nu despre acuzații
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025. Report la Joker – categoria I de peste 8,46 milioane de euro
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025. Report la Joker – categoria I de peste 8,46 milioane de euro
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Descoperire arheologică fabuloasă: Scoicile care cântau acum 6.000 de ani
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
21:16
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
ULTIMA ORĂ Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
21:15
Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0
20:11
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0
NEWS ALERT Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
20:08
Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
ULTIMA ORĂ Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
20:08
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
CONTROVERSĂ Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori
19:44
Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori

Cele mai noi