Femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită acum după mai bine de 40 de ani. Unde a fost în tot acest timp

Michelle Newton, o fetiță de 3 ani din Kentucky, SUA, dispăruse în anii ’80, dar cazul său a fost elucidat recent, la mai bine de patru decenii. Femeia a fost găsită într-un alt stat, vie și nevătămată, după o anchetă a Biroului Șerifului din comitatul Jefferson. Ea habar n-avea că fusese, de fapt, răpită.

Michelle era dată dispărută împreună cu mama sa, din aprilie 1983, potrivit USA Today. Mama sa, Debra Leigh Curry Newton, a spus că se mută în Georgia pentru un nou loc de muncă, apoi – în 1985 – după un „ultim apel” către tatăl ei, Joseph Newton, cele două au dispărut fără urmă.

Căutările pentru Debra și Michelle au continuat până în anul 2000, ulterior cazul fiind închis deoarece procurorii nu au reușit să mai ia legătura cu Joseph. Mai mult, îÎn 2005, Michelle a fost scoasă din bazele de date ale Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați. La acel moment, ea ar fi avut aproximativ 25 de ani.

Mai târziu, un alt membru al familiei a cerut ajutor Biroului Șerifului din comitatul Jefferson din Kentucky, iar autoritățile au început din nou investigațiile în 2015. Cazul a fost apoi reluat în 2016.

Astfel, Michelle Newton fost găsită recent într-un alt stat, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului Șerifului din comitatul Jefferson, Stephan Johnson.

Colonelul Steve Healey, adjunct-șef, a descris rezoluția drept „extraordinară” , explicând că un astfel de caz de a apare o singură dată într-o carieră: „Detectivii au refuzat să lase urma să se răcească. Munca lor — și curajul unui informator Crime Stoppers — au adus o fiică acasă la familia ei după patru decenii”

Cum a fost găsită femeia

Anul acesta, un pont transmis din comitatul Marion, Florida, a dus la identificarea unei o posibile potriviri pentru o femeie de 66 de ani, care folosea un alt nume. Anchetatorii au confirmat identitatea Debrei Newton, prin fotografii și teste ADN, emițând un mandat pe numele acesteia.

După ce au reținut-o Debra, care, în urmă cu ceva timp se aflase pe lista FBI „Top 8 – cei mai căutați fugari pentru răpire parentală”, polițiștii au mers la ușa lui Michelle, care folosise în tot acest timp numele „Sharon Nealy” și habar nu avea că, în realitate, era altcineva.

„Nu sunteți cine credeți că sunteți. Sunteți o persoană dispărută. Sunteți Michelle Marie Newton”, i-au spus polițiștii, potrivit declarațiilor lui Michelle.

Michelle a sunat la Biroul Șerifului din comitatul Jefferson și s-a reîntâlnit cu tatăl său, după mai bine de patru decenii.

Debra Newton a fost acuzată de interferență în custodie, care nu are termen de prescripție. Femeia a pledat nevinovată în timpul primului său proces, pe 8 decembrie, oficialii Biroului Șerifului precizând că s-a prezentat voluntar în instanță. Următoarea înfățișare este programată în instanță pe 23 ianuarie 2026.