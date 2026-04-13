Fiara Leonard Doroftei nu este în stare să mănânce miel, nici de Paște. Leul din ring este pur și simplu înduioșat de soarta crudă a nevinovatului țopăitor. „Mă uit la televizor și mi se rupe inima când îi văd”, mărturisește el pentru Click. Cu porcul, este altă poveste. Dar mănâncă de Paște Leo?

Leonard Doroftei petrece de obicei Paștele în sânul familiei. Fostul mare pugilist ne-a dezvăluit că nu e amator de carne de miel, campionul are alte victime preferate pe masa de sărbătoare.

„Noi de abia ne-am întors din Canada și vrem să stăm, în perioada aceasta, cu familia. Avem familie mare și ne vizităm. Ne bucurăm de familie, de prieteni.

Carne de miel eu nu prea mănânc. Mă uit la televizor și mi se rupe inima când îi văd. Știți cum se zice: cel mai bun miel este porcul. Mie îmi place să mănânc o ceapă verde cu brânză, un ou. Astea îmi plac mie de pe masa de Paște”, a declarat Leonard Doroftei, în exclusivitate pentru Click!

