Persoanele care nu ar trebui să mănânce carne de miel, potrivit experților în nutriție. Mulți români nu știu acest lucru

Deși este preferata românilor pe masa de paște, carnea de miel, bogată în fier și proteine, nu este indicată tuturor pentru consum, spune un medic specialist.

Care sunt beneficiile cărnii de miel

Potrivit Adevărul, medicul Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă și gastroenterologie la Spitalul Județean Galați, susține că produsele și carnea de miel sunt bogate în fier, vitamine din complexul B și potasiu. De asemenea carnea de miel conține acizi grași Omega 3 și minerale importante și benefice pentru organism.

„Carnea de miel este o carne de foarte bună calitate, dacă acesta nu este foarte mic. Este recomandat ca mielul să aibă minimum 13-14 kilograme la tăiere. Ideal este să fie gătit la cuptor. Mai merge și înăbușit, la grătar sau stufat, în niciun caz prăjit. Fiind carne roșie, conține fier, deci este bună în combaterea anemiei. Mai are și aport important de vitamine din complexul B și de potasiu. Carnea de miel conține acizi grași Omega 3, minerale importante precum, zinc, fosfor și calciu și doar aproximativ 35% grăsimi săturate, care ies din fibrele cărnii dacă este pregătită fără ulei. Restul de 65% din grăsimile conținute de acestea sunt mononesaturate și polinesaturate, altfel spus cele mai sănătoase tipuri de grăsimi pentru organism”, susține dr. Alexandru Nechifor.

Cine nu ar trebui să consume carne de miel

Totuși, acest tip de carne ar trebui evitat de persoanele care au colesterolul crescut, mai ales dacă este asociat cu alte afecțiuni cronice, dar și de cei care suferă de boli de inimă sau de pancreatită, fie ea acută sau cronică. Conform specialiștilor, carnea de miel este bogată în purine, substanțe care duc la formarea acidului uric în organism. Atunci când acidul uric se acumulează în exces și nu este eliminat corespunzător, pot apărea probleme precum guta și crește riscul de formare a pietrelor la rinichi.

Recomandările autorului: