Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”

Fiica lui Ilie Dumitrescu și-a făcut apariția, în weekend, într-un loc mai puțin așteptat. Ea a fost prezentă pe Arena Națională la partida dintre FCSB și Oțelul, scrie PROSPORT.

Mayra Dumitrescu este proaspătă absolventă a Facultății de Științe Politice din București.

Mayra Dumitrescu, microbistă înfocată

Fiica cea mică a celui mai elegant component din Generația de Aur spune că s-a îndrăgostit de fotbal de când era mică, făcând o adevărată pasiune pentru sportul care l-a consacrat pe tatăl său. Ilie Dumitrescu a fost titular de bază în echipa națională care s-a calificat până în sferturile de finală la Campionatul Mondial din 1994.

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Pasiunea pentru fotbal s-a transmis și familiei, iar Mayra nu ratează nicio ocazie să ajungă pe stadion. Astfel, ea a fost prezentă și la revenirea pe banca „roș-albaștrilor” a lui Laurențiu Reghecampf, notează ProSport. Din tribunele Arenei Naționale, Mayra Dumitrescu a postat pe social media câteva fotografii însoțite de mesajul „De mică îmi plăcea atmosfera de pe stadion… Cred că tata e de vină”.

În vară, Ilie Dumitrescu a fost prezent la cel mai important moment din viața fiicei sale, absolvirea facultății.

„Am trăit niște momente de nedescris. Este un sentiment aparte. Mayra este un copil deosebit. Am trăit sentimentul acela că fata ta se transformă ușor-ușor într-un adult, că a mai făcut un pas în dezvoltarea ei profesională. M-a sunat multă lume ca să mă felicite, iar eu le-am spus că-i aștept și eu să le întorc urările, pentru că abia atunci vor înțelege ce simt eu acum.

Mayra a făcut școala la Cambridge, da, acum a terminat această facultate și mi-a spus că mai vrea să mai facă una. Mayra are calități deosebite. E superprofesionistă, pot spune că a moștenit asta de la mine. Toto e stilat, manierat, mereu atent, profesionist și el, contează mult educația. Eu mereu am avut chestia asta, am ținut ca ai mei copii să fie educați. Te ajută foarte mult în viață. Sunt mândru de toți copiii mei și mă bucur că am parte de ei”, a spus Ilie Dumitrescu.

Câți copii are Ilie Dumitrescu

Căsătorit de două ori, Ilie Dumitrescu are patru copii. Din mariajul cu Nela, îi are pe băieții Dani și Sică, iar din relația cu Letiția Badea s-au născut Toto și Mayra.

De-a lungul carierei, „Mister” a evoluat pentru Steaua, Tottenham, Sevilla, West Ham United, Club America și Atlante. În echipa națională a jucat 62 de partide și a marcat 22 de goluri.