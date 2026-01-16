Fiica Roxanei Ciuhulescu se pregătește de majorat. ”Abia așteaptă să ia categoria B că face acum 18 ani”

Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 47 de ani, a făcut declarații despre fiica sa, Ana Cleopatra. Aceasta împlinește 18 ani și se pregătește să ia permis de conducere categoria B.



Roxana Ciuhulescu a prezentat ani de zile emisiunea ”Pro Motor” la postul de televiziune Pro TV. În plan personal, vedeta este căsătorită și are doi copii. Roxana Ciuhulescu s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu în anul 2018.

Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a anului 2018, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

Fiica Roxanei Ciuhulescu va împlini 18 ani în luna februarie a acestui an. Tânăra se pregătește din nou pentru școala de șoferi pentru că vrea să își ia permis de conducere categoria B. Aceasta a luat, încă de la 16 ani, permisul de conducere, categoria B1.

Fiica Roxanei Ciuhulescu se pregătește de majorat. ”Pur și simplu, nu-mi vine să cred”

”Fiica mea de abia așteaptă să ia categoria B că face acum 18 ani. Pe 14 februarie va fi deja majoră! Pur și simplu, nu-mi vine să cred. (…) Cu siguranță, o să-și dorească o mașină nouă, mai mare. Merge foarte bine puștoaica! A moștenit această calitate de la mine”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru click.ro.

Ana Cleopatra are și un prieten, pe care l-a prezentat familiei.

”Vreau să cred că sunt prietena ei cea mai bună. Știe unde mă găsește când are nevoie de mine și de un sfat. Am trecut la următorul capitol. Este firesc, va face 18 ani în curând. Ni l-a prezentat pe prietenul ei Andrei! E drăguț, ne place de el”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.