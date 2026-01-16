Prima pagină » Actualitate » Fiica Roxanei Ciuhulescu se pregătește de majorat. ”Abia așteaptă să ia categoria B că face acum 18 ani”

Fiica Roxanei Ciuhulescu se pregătește de majorat. ”Abia așteaptă să ia categoria B că face acum 18 ani”

16 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Fiica Roxanei Ciuhulescu se pregătește de majorat. ”Abia așteaptă să ia categoria B că face acum 18 ani”
Galerie Foto 15
Fiica Roxanei Ciuhulescu se pregătește de majorat

Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 47 de ani, a făcut declarații despre fiica sa, Ana Cleopatra. Aceasta împlinește 18 ani și se pregătește să ia permis de conducere categoria B.

Roxana Ciuhulescu a prezentat ani de zile emisiunea ”Pro Motor” la postul de televiziune Pro TV. În plan personal, vedeta este căsătorită și are doi copii. Roxana Ciuhulescu s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu în anul 2018.

Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a anului 2018, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

Fiica Roxanei Ciuhulescu va împlini 18 ani în luna februarie a acestui an. Tânăra se pregătește din nou pentru școala de șoferi pentru că vrea să își ia permis de conducere categoria B. Aceasta a luat, încă de la 16 ani, permisul de conducere, categoria B1.

Fiica Roxanei Ciuhulescu se pregătește de majorat. ”Pur și simplu, nu-mi vine să cred”

”Fiica mea de abia așteaptă să ia categoria B că face acum 18 ani. Pe 14 februarie va fi deja majoră! Pur și simplu, nu-mi vine să cred. (…) Cu siguranță, o să-și dorească o mașină nouă, mai mare. Merge foarte bine puștoaica! A moștenit această calitate de la mine”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru click.ro.

Ana Cleopatra are și un prieten, pe care l-a prezentat familiei.

”Vreau să cred că sunt prietena ei cea mai bună. Știe unde mă găsește când are nevoie de mine și de un sfat. Am trecut la următorul capitol. Este firesc, va face 18 ani în curând. Ni l-a prezentat pe prietenul ei Andrei! E drăguț, ne place de el”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
19:40
Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
DECIZIE Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
19:39
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
CONTROVERSĂ Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe
19:05
Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe
SCANDALOS Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri
18:26
Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri
FLASH NEWS Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, instituția unde a obținut titlul
18:03
Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, instituția unde a obținut titlul
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană! Ce au transmis oficialii ESA?
CONTROVERSĂ Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
19:12
Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
ECONOMIE Vine furtuna economică? Norii negri s-au adunat deja: se închid fabrici, mii de oameni rămân fără loc de muncă și consumul scade. Ce arată principalii indicatori economici: industria, construcțiile, consumul
19:04
Vine furtuna economică? Norii negri s-au adunat deja: se închid fabrici, mii de oameni rămân fără loc de muncă și consumul scade. Ce arată principalii indicatori economici: industria, construcțiile, consumul
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății exclude coplata în oncologie:„Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse”
18:40
Ministrul Sănătății exclude coplata în oncologie:„Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse”
CONTROVERSĂ Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
17:58
Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
FLASH NEWS MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
17:58
MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
CONTROVERSĂ llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
17:53
llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis

Cele mai noi

Trimite acest link pe