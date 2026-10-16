Firma unui fost viceprimar din Iași a câștigat un contract de aproape 100.000 de lei pentru masa caldă a unor copii, deși nu avea autorizație de catering

Firma administrată de un fost viceprimar al comunei Țibănești, județul Iași, a obținut un contract de aproape 100.000 de lei pentru furnizarea zilnică a mesei calde către 15 copii defavorizați.

Societatea nu figurează însă pe lista operatorilor autorizați pentru catering de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași, potrivit Ziarului de Iași. Confruntat cu această situație, fostul ales local Costică Timofte susține că a confundat firmele familiei și promite că va obține documentele necesare.

Fostul ales local are în portofoliu mai multe firme de alimentație publică și de profiul veterinar și susține că le-a încurcat în momentul în care a depus oferta la Primăria Țibănești.

”Nu mi-am dat seama că nu am aviz pe firma Nilvas Star, societate pe care o avem din 1993. Sper ca într-o săptămână să scot avizul”, a spus fostul viceprimar al comunei Țibănești. El deține și spații de cazare și restaurant în Țibănești, administrate prin alte firme pe care le are în familie.

Costică Timofte, nouă societăți comerciale de alimentație publică și cu profil veterinar

Contractul a fost încheiat pe 3 septembrie 2026 între Primăria comunei Țibănești și societatea Nilvas Star SRL, administrată de Costică Timofte și soția sa, Cocuța Timofte. În schimbul sumei de 98.280 de lei, firma trebuie să asigure, timp de un an, câte un meniu cald și o gustare pentru cei 15 copii care frecventează centrul de zi din localitate. Achiziția a fost realizată prin încredințare directă, de către primăria condusă de liberalul Neculai Munteanu.

Costică Timofte, veterinar de profesie, a fost viceprimar în comuna Țibănești în mandatul 2016-2020.

Acesta are în portofoliul său și al familiei nouă societăți comerciale de alimentație publică și cu profil veterinar. Familia acestuia are și un restaurant în centrul comunei Țibănești, Onyx Dens, spațiu care oferă chiar și locuri de cazare prin Vila Onyx. Restaurantul este administrat prin firma Timvet Medical SRL, firmă cui profil veterina, care are însă și cod CAEN de hoteluri și altre activități de cazare.