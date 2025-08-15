Prima pagină » Actualitate » Trenurile spre litoral, BLOCATE ore în șir la Fetești. CFR Călători anunță întârzieri masive

Bianca Dogaru
15 aug. 2025, 12:50, Actualitate
Circulația feroviară pe ruta Fetești-Cernavodă a fost grav afectată vineri, după ce o defecțiune la infrastructura feroviară a oprit mai multe trenuri spre litoral. Pasagerii au rămas blocați în trenuri timp de peste trei ore.

Mai multe trenuri care circulau astăzi pe ruta Fetești-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative de până la trei ore, totul din cauza unor probleme la infrastructura feroviară.

„Urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti  – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c. a fost afectată circulaţia mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute. De astă noapte, circulaţia trenurilor pe distanţa Feteşti –  Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel”, a informat CFR Călători. 

Persoanele care se îndreptau spre litoral au rămas blocate în gara din Fetești.

„Suntem blocați în gara Fetești. Toate trenurile spre Constanța sunt oprite și cei de la CFR nu știu cât va dura până ne tractează. Sunt două trenuri. Au transferat pasagerii din unul în celălalt. Acum așteptăm locomotiva diesel.”, a transmis un pasager dintr-un tren blocat în zona Fetești.

CFR Călători a anunțat întârzieri între 64 și 200 de minute, precizând că, pentru menținerea traficului, circulația se desfășoară temporar cu tracțiune diesel. Compania transmite că personalul colaborează cu CFR SA pentru remedierea problemelor și că siguranța pasagerilor este prioritară.

„CFR Călători este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă. Astfel, CFR Călători a pus la dispoziţie tracţiune diesel în zonele unde managerul infrastructurii feroviare – CFR SA a solicitat”, precizează CFR Călători.

Călătorii care renunță la drum pot solicita restituirea integrală sau parțială a contravalorii biletelor, în conformitate cu regulamentul de transport feroviar, informațiile fiind disponibile pe site-ul oficial al CFR Călători.

 

Sursa foto: Profimedia

