Prima pagină » Actualitate » Sfatul lui Gigi Becali pentru soția lui Dan Şucu: „Să se roage, dar să stea acasă! Să nu meargă pe stadion”. În ce context a fost transmis mesajul

Sfatul lui Gigi Becali pentru soția lui Dan Şucu: „Să se roage, dar să stea acasă! Să nu meargă pe stadion”. În ce context a fost transmis mesajul

05 feb. 2026, 11:04, Actualitate
Sfatul lui Gigi Becali pentru soția lui Dan Şucu: „Să se roage, dar să stea acasă! Să nu meargă pe stadion”. În ce context a fost transmis mesajul
Dan Șucu și Gigi Becali (d) / Colaj foto: Prosport

Gigi Becali a transmis un mesaj clar pentru soția lui Dan Șucu, Diana Șucu, patronul echipei Rapid București, pe care a sfătuit-o să nu mai meargă la stadion și să rămână acasă, pentru a se ruga. Latifundiarul din Pipera și-a amintit despre declarația pe care Diana Șucu a făcut-o la finalul anului trecut și este gata să se „întreacă” în rugăciuni cu soția patronului de la Rapid București, scrie Prosport.

„Dacă vii cu nevasta la meci, ai ambiție. Apropo de soția sa (n.r. Diana Șucu), că a zis că ea se roagă. Că se roagă să vedem cine se roagă mai bine. Hai să vedem. Dar eu acum îi transmit ca fiicei mele: dacă tot se roagă, că o femeie când spune «eu știu cum mă rog», psihologic, să știi, apoi ea știe cum se roagă, că nu ar putea să spună «eu știu cum mă rog» dacă nu s-ar ruga.

Deci, când spune cineva, bărbat sau femeie «eu știu cum mă rog», el știe rugăciunea lui, ea știe rugăciunea ei. Numai că eu îi dau un sfat. Rugăciunea cred că o are puternică, pentru că nu ar putea să zică. Dar dacă vrea să țină rugăciunea, femeie, nu merge la meci pe stadion! Mai multe nu zic. Îi dau un sfat ca unei fiice, îi dau, ca la o fată: să se roage, că are rugăciune, cred, dar să stea acasă, să lase bărbatul”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

La finalul anului trecut, Diana Șucu a declarat că își dorește ca Rapid București să cucerească titlul de campioană a României, precizând că se roagă pentru acest lucru și a declarat că rugăciunea ei este mai puternică decât a celorlalți.

Diana Șucu

„Liniște, dragoste, e tot ce îmi doresc și evident să câștigăm campionatul. Probabil se mai roagă și altcineva să câștige campionatul, dar eu cred că rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”, declara Diana Șucu, la Pro TV.

Autorul mai recomandă:

Gigi Becali a spus câți bani a BĂGAT Dan Șucu până acum la Rapid. „Dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din propriul buzunar”

Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off. De cine se teme finanțatorul FCSB

Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”

Diana Șucu dezvăluie ce anume l-a făcut pe Dan Șucu să regrete primul mariaj: „Lucruri pe care le-a aflat despre toată familia, nu doar despre ea”

Diana Șucu, despre divorțul lui Dan Șucu de fosta soție: „Cel mai scump divorț din Europa, 45 de milioane de euro. A vrut să scape”

Ce spune Diana Șucu despre perioada în care a lucrat la TV. ”Am cochetat cu ideea de a mă întoarce”

Recomandarea video

Citește și

INEDIT USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
13:14
USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
FLASH NEWS Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
12:59
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
VIDEO Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului
12:04
Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului
METEO Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite
11:52
Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite
EDUCAȚIE Raport UNICEF – 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer/Daniel David: „Un drum care ne duce la statutul de colonie”
11:51
Raport UNICEF – 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer/Daniel David: „Un drum care ne duce la statutul de colonie”
FLASH NEWS Cum au fost prinși de DIICOT cei trei traficanți de droguri din Ilfov. Cine făcea parte din rețeaua care aducea stupefiante din Spania
11:18
Cum au fost prinși de DIICOT cei trei traficanți de droguri din Ilfov. Cine făcea parte din rețeaua care aducea stupefiante din Spania
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Modul revoltător prin care o companie își antrenează Inteligența Artificială
FLASH NEWS Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
13:23
Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
FLASH NEWS Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
13:11
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
12:52
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
FLASH NEWS UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
12:51
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
EXCLUSIV Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul TVA 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit
12:44
Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul TVA 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit
SPORT Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment
12:41
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment

Cele mai noi

Trimite acest link pe