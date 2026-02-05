Sfatul lui Gigi Becali pentru soția lui Dan Şucu: „Să se roage, dar să stea acasă! Să nu meargă pe stadion”. În ce context a fost transmis mesajul

Gigi Becali a transmis un mesaj clar pentru soția lui Dan Șucu, Diana Șucu, patronul echipei Rapid București, pe care a sfătuit-o să nu mai meargă la stadion și să rămână acasă, pentru a se ruga. Latifundiarul din Pipera și-a amintit despre declarația pe care Diana Șucu a făcut-o la finalul anului trecut și este gata să se „întreacă” în rugăciuni cu soția patronului de la Rapid București, scrie Prosport.

„Dacă vii cu nevasta la meci, ai ambiție. Apropo de soția sa (n.r. Diana Șucu), că a zis că ea se roagă. Că se roagă să vedem cine se roagă mai bine. Hai să vedem. Dar eu acum îi transmit ca fiicei mele: dacă tot se roagă, că o femeie când spune «eu știu cum mă rog», psihologic, să știi, apoi ea știe cum se roagă, că nu ar putea să spună «eu știu cum mă rog» dacă nu s-ar ruga.

Deci, când spune cineva, bărbat sau femeie «eu știu cum mă rog», el știe rugăciunea lui, ea știe rugăciunea ei. Numai că eu îi dau un sfat. Rugăciunea cred că o are puternică, pentru că nu ar putea să zică. Dar dacă vrea să țină rugăciunea, femeie, nu merge la meci pe stadion! Mai multe nu zic. Îi dau un sfat ca unei fiice, îi dau, ca la o fată: să se roage, că are rugăciune, cred, dar să stea acasă, să lase bărbatul”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.