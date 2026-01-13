Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB. „Nu ajungem noi să aducem titulari de la Dinamo și Rapid”

Mihai Stoica a vorbit despre transferurile la FCSB. Jucător U21 nu vine pentru că Gigi Becali nu mai dorește, iar omul de afaceri ar fi interesat de un mijlocaș central.

Oficialul FCSB a mai anunțat că sunt discuții cu un jucător și că echipa roș-albastră nu transferă pe nimeni de la Dinamo ori Rapid, dar niciun alt fotbalist din Superliga.

De la FCSB au plecat recent Adrian Șut, la Al Ain, și Malcom Edjouma.

Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB

La sosiri, FCSB îl are pe Andre Duarte, de la Ujpest.

„Nu e vorba de nimeni U21. Era vorba de un jucător, dar când a auzit postul pe care joacă, Gigi Becali s-a răzgândit pentru că era un post acoperit. Nu prea avea sens să aducem un jucător care vrea să joace la o echipă unde nu are unde să joace. Avem variantele Toma, Stoian, David Popa în poziția de extremă stânga. Noi credem cu convingere că Stoian este număr 9 și nu atacant lateral.

Nu se pune problema să vină un jucător sub vârsta. Gigi Becali își dorește un mijlocaș central. Urmărim mulți jucători. Florin Cernat a venit cu o propunere, ne place. Nu știm dacă va veni pentru că are oferte mult mai interesante din punct de vedere lucrativ, dar înțeleg că ezită să plece într-un alt continent și ar putea da curs ofertei noastre. E interesant, dar nu are sens să dăm nume dacă nu avem o certitudine că ne va alege pe noi.

Nu există niciun jucător în Liga 1 care să poată fi transferat pe care să ni-l dorim. Așa ar fi Gnahore, Christensen, mijlocași de valoare, buni, dar nu ajungem noi să transferăm titulari de la Dinamo și Rapid. Se vehiculează nume, dar nu e nimeni din Liga 1. Oțelul se chinuie să-i vândă pe Lameira, pe Joao Paulo și pe Conrado. Ne-au propus și nouă, dar nu ne interesează”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.