Florin Cîțu critică strategia fiscală a guvernelor care s-au succedat între 2022 și 2025: „Experimentul a eșuat”

Fostul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, critică, azi, strategia fiscală a celor patru guverne care s-au succedat între anii 2022 și 2025. Potrivit spuselor sale, România a făcut „o întoarcere la 180 de grade” față de abordarea liberală din perioada 2020–2021.

„Cinci runde de creșteri de taxe și promisiunea reducerii statului. Rezultatele, nu intențiile, sunt cele care contează. În doar patru ani, am abandonat predictibilitatea fiscală pentru un model bazat pe taxare excesivă, iar România plătește prețul”, a scris Cîțu pe Facebook.

De asemenea, fostul premier acuză că strategia actuală a dus la instabilitate economică, punând presiune pe investiții, consum și mediul de afaceri.

Florin Cîțu îl citează pe economistul Milton Friedman pentru a sublinia că efectele politicilor fiscal sunt mai importante decât promisiunile politicienilor.

„Una dintre cele mai mari greșeli este să judeci politicile și programele după intenții, nu după rezultate”, scrie Cîțu.

Tot Florin Cîțu enumeră 10 repere economice pe care românii ar trebui să le urmărească pentru a evalua efectele politicilor fiscale:

Deficitul bugetar – dac ă acesta a scăzut sustenabil sau răm âne la 7-8% din PIB.

Datoria public ă – dac ă aceasta s-a stabilizat sau urcă spre 60% din PIB.

Cheltuieli publice – dac ă dimensiunea statului s-a redus sau continuă să crească .

Venituri fiscale – dac ă acestea vin dintr -o bază economică solidă sau din presiune fiscală excesivă .

Creșterea economică – dac ă măsurile duc la accelerare sau stagnare .

Investiții private și ISD – dac ă țara noastră r ăm âne atractiv ă pentru capital.

Costul de finanțare – scade dob ânda la titlurile de stat ori cre ște semnal ând riscuri majore .

Ratingul de țară – dac ă perspectivele se îmbun ătățesc sau răm ân negative.

Infla ția – dac ă consolidarea fiscală duce la scăderea prețurilor .

Libertatea economică – dac ă Rom ânia devine mai competitiv ă sau mai intervenționistă .

„Lista nu e complicată și nici nu lasă loc de interpretări. Dacă după patru ani de ajustări și cinci runde de taxe mai mari deficitul e tot mare, datoria crește, investițiile fug, iar libertatea economică scade, atunci răspunsul e simplu: experimentul a eșuat”, avertizează Cîțu.

În încheiere, fostul ministru atrage atenția că efectele pe termen lung pot să fie devastatoare pentru economia României:

„Politicienii pot ignora realitatea economică pentru o vreme. Dar realitatea nu îi va ignora la nesfârșit”.

