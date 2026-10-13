Florin Salam a ajuns pe mâna medicilor după ce a susținut un concert în București. Artistul povestește că s-a confruntat cu dureri insuportabile și susține că ar fi fost otrăvit cu o substanță necunoscută care ar fi fost introdusă în mâncare sau în apă.

Incidentul s-ar fi produs în timpul concertului susținut în urmă cu doar câteva zile la Berăria H din Capitală. Cântărețul a povestit într-un live pe TikTok că a început să simtă dureri puternice în mai multe zone ale corpului, însă a încercat să continue reprezentația cât a putut, pentru a nu dezamăgi publicul venit să îl vadă pe scenă.

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Problemele de sănătate au apărut chiar în timpul concertului, iar durerile au devenit din ce în ce mai greu de suportat. Florin Salam mai spune că a încercat să reziste pe scenă cât mai mult timp, însă la un moment dat a fost nevoit să întrerupă spectacolul și să plece.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, înainte de orice. Mi-a fost foarte rău, frații mei… Imediat după concert… Deodată am simțit niște dureri pe care nu știu dacă ar putea să le suporte cineva. Chiar eu nu am suportat și am crezut că e finalul. Am mai stat vreo 20 de minute pe scenă, așa, de rușinea oamenilor. Și n-am mai suportat durerile groaznice pe care le aveam. Și de cap, și de picioare, și de mâini, și de tot ce înseamnă corp… Și am închis spectacolul”, a spus Florin Salam pe TikTok.

Ce i-au spus medicii

După incident, Salam a ajuns la spital pentru investigații medicale. Acesta a explicat că medicii i-au efectuat analizele necesare pentru a determina cauza stării sale. Acesta susține că, în urma analizelor efectuate, medicii i-ar fi transmis o posibilă explicație pentru starea sa.

Artistul a declarat că există suspiciunea că în băutura sau mâncarea consumată înainte de concert ar fi ajuns o substanță interzisă. Florin Salam a declarat că trebuie să urmeze un tratament timp de aproximativ o lună, fără să ofere detalii despre medicamentele prescrise sau diagnosticul stabilit.