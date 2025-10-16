După ce DNA l-a plasat sub control judiciar pe Cristian Popescu Piedone, fost șef al ANPC, acesta era obligat, conform legii, să se prezinte la Poliția Orașului Bragadiru pentru a da cu subsemnatul. Numai că totul a luat o turnură complet neașteptată, Cristian Popescu Piedone a fost la un pas de arestare, iar Gândul prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Inițial, plasat sub control judiciar, Cristian Popescu Piedone a făcut plângere împotriva acestei măsuri preventive. S-a adresat Tribunalului Brașov, numai că instanța de judecată – prin încheierea nr. 258/UP din 28.07.2025 – a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii depuse de Piedone împotriva ordonanței de luare a măsurii preventive a controlului judiciar.

Astfel, era obligat să se prezinte la sediul Poliției Bragadiru, la data și ora stabilite. Încălcarea acestei obligații, în cazul măsurii preventive a controlului judiciar, duce automat la arestare.

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar după ce procurorii DNA l-au acuzat că, „în data de 07 martie 2025, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul ANPC urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului".

Ulterior, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor.

Piedone și-a administrat calmante valeriane din plante și a avut un somn „greu”

În rechizitoriul DNA care se află deja depus la instanță este menționat și un episod absolut uluitor. În data de 6 august 2025, Cristian Popescu Piedone trebuia să se prezinte la Poliția Orașului Bragadiru, pentru a semna controlul judiciar.

Numai că polițiștii l-au așteptat în zadar, pentru că acesta nu s-a prezentat la sediul poliției în intervalul orar stabilit, respectiv 09:00 – 10.00.

„La data de 06.08.2025 Poliția Orașului Bragadiru (organ desemnat cu supraveghere respectării obligațiilor de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone pe parcursul măsurii preventive) a sesizat că inculpatul nu a respectat obligația de a se prezenta în data de 06.08.2025 în intervalul orar stabilit (09.00-10.00) la sediul poliției”, se arată în rechizitoriul din instanță.

Cum Cristian Popescu Piedone risca să fie arestat dacă nu se prezenta pentru semnarea controlului judiciar, polițiștii l-au contactat telefonic, iar răsunsul acestuia i-a luat prin surprindere. Fostul șef al ANPC le-a spus polițiștilot că și-a administrat „calmante valeriane din plante”, a adormit și nu a mai reușit să se trezească.

„Fiind apelat de către organele de poliție la ora 11:12, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone a comunicat că uitat să se prezinte la sediul poliției în intervalul orar stabilit, deoarece și-a administrat niște calmante valeriane din plante și nu a reușit să se trezească. În urma acestei discuții, în cursul aceleiași zile, la ora 11:41, inculpatul s-a prezentat la sediul poliției”, se mai menționează în rechizitoriul din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

„Planul infracțional” care ar fi fost pus la cale de Piedone

Pe parcursul cercetărilor, Cristian Popescu Piedone și-a rezervat dreptul la tăcere și nu a dat declarații în legătură cu fapta pentru care a intrat în „vizorul” DNA.

Potrivit rechizitoriului instanță, Cristian Popescu Piedone ar fi folosit telefonul mobil al șoferului său tocmai pentru a fi făcută o legătură între el și această speță anchetată de DNA.

„Modul de punere în practică a planului infracțional de către Popescu Cristian-Victor Piedone atribuie un grad sporit de gravitate faptei penale investigate prin prisma măsurilor luate de către inculpat pentru împiedicarea tragerii sale la răspundere penală.

Aceasta a comunicat informații despre controlul ce urma a fi efectuat în cadrul Hotelului Internațional Sinaia utilizând telefonul mobil al altei persoane de încredere, Licu Cristian Gabriel, întocmai pentru a nu se stabili o legătură a sa directă cu fapta cercetată.

(…) Divulgarea unor informații ce nu sunt destinate publicității în legătură cu desfășurarea unui control, ce ar trebui caracterizat prin confidențialitate, și indicarea măsurilor ce trebuiau luate pentru ca operatorul economic să nu fie sancționat, pune într-o umbră de incertitudine integritatea și profesionalismului funcționarilor publici din cadrul ANPC în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, se mai precizează în rechizitoriul din instanță.

