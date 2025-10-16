Prima pagină » EXCLUSIV » Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn

Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn

16 oct. 2025, 15:30, EXCLUSIV
Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn

După ce DNA l-a plasat sub control judiciar pe Cristian Popescu Piedone, fost șef al ANPC, acesta era obligat, conform legii, să se prezinte la Poliția Orașului Bragadiru pentru a da cu subsemnatul. Numai că totul a luat o turnură complet neașteptată, Cristian Popescu Piedone a fost la un pas de arestare, iar Gândul prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Inițial, plasat sub control judiciar, Cristian Popescu Piedone a făcut plângere împotriva acestei măsuri preventive. S-a adresat Tribunalului Brașov, numai că instanța de judecată – prin încheierea nr. 258/UP din 28.07.2025 – a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii depuse de Piedone împotriva ordonanței de luare a măsurii preventive a controlului judiciar.

Astfel, era obligat să se prezinte la sediul Poliției Bragadiru, la data și ora stabilite. Încălcarea acestei obligații, în cazul măsurii preventive a controlului judiciar, duce automat la arestare.

  • Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar după ce procurorii DNA l-au acuzat că, „în data de 07 martie 2025, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul ANPC urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului”. (alte informații AICI)
  • Ulterior, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. (mai multe detalii AICI)

Piedone și-a administrat calmante valeriane din plante și a avut un somn „greu”

În rechizitoriul DNA care se află deja depus la instanță este menționat și un episod absolut uluitor. În data de 6 august 2025, Cristian Popescu Piedone trebuia să se prezinte la Poliția Orașului Bragadiru, pentru a semna controlul judiciar.

Numai că polițiștii l-au așteptat în zadar, pentru că acesta nu s-a prezentat la sediul poliției în intervalul orar stabilit, respectiv 09:00 – 10.00.

„La data de 06.08.2025 Poliția Orașului Bragadiru (organ desemnat cu supraveghere respectării obligațiilor de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone pe parcursul măsurii preventive) a sesizat că inculpatul nu a respectat obligația de a se prezenta în data de 06.08.2025 în intervalul orar stabilit (09.00-10.00) la sediul poliției”, se arată în rechizitoriul din instanță.

Cum Cristian Popescu Piedone risca să fie arestat dacă nu se prezenta pentru semnarea controlului judiciar, polițiștii l-au contactat telefonic, iar răsunsul acestuia i-a luat prin surprindere. Fostul șef al ANPC le-a spus polițiștilot că și-a administrat „calmante valeriane din plante”, a adormit și nu a mai reușit să se trezească.

„Fiind apelat de către organele de poliție la ora 11:12, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone a comunicat că uitat să se prezinte la sediul poliției în intervalul orar stabilit, deoarece și-a administrat niște calmante valeriane din plante și nu a reușit să se trezească. În urma acestei discuții, în cursul aceleiași zile, la ora 11:41, inculpatul s-a prezentat la sediul poliției”, se mai menționează în rechizitoriul din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

„Planul infracțional” care ar fi fost pus la cale de Piedone

Pe parcursul cercetărilor, Cristian Popescu Piedone și-a rezervat dreptul la tăcere și nu a dat declarații în legătură cu fapta pentru care a intrat în „vizorul” DNA.

Potrivit rechizitoriului instanță, Cristian Popescu Piedone ar fi folosit telefonul mobil al șoferului său tocmai pentru a fi făcută o legătură între el și această speță anchetată de DNA.

Modul de punere în practică a planului infracțional de către Popescu Cristian-Victor Piedone atribuie un grad sporit de gravitate faptei penale investigate prin prisma măsurilor luate de către inculpat pentru împiedicarea tragerii sale la răspundere penală.

Aceasta a comunicat informații despre controlul ce urma a fi efectuat în cadrul Hotelului Internațional Sinaia utilizând telefonul mobil al altei persoane de încredere, Licu Cristian Gabriel, întocmai pentru a nu se stabili o legătură a sa directă cu fapta cercetată.

(…) Divulgarea unor informații ce nu sunt destinate publicității în legătură cu desfășurarea unui control, ce ar trebui caracterizat prin confidențialitate, și indicarea măsurilor ce trebuiau luate pentru ca operatorul economic să nu fie sancționat, pune într-o umbră de incertitudine integritatea și profesionalismului funcționarilor publici din cadrul ANPC în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, se mai precizează în rechizitoriul din instanță.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXCLUSIV DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
13:16
DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
EXCLUSIV Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
12:00
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
EXCLUSIV Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
10:00
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
INTERVIU EXCLUSIV Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
06:30
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
EXCLUSIV Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei
06:00
Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
18:22
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Elliott Jaques, psihologul care a introdus termenul de criza vârstei mijlocii