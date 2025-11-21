Fost șef de Stat Major al Armatei analizează pentru Gândul cei patru piloni din planul secret de pace al lui Trump: „Moment critic pentru România” / „Poate fi sfârșitul carierei politice pentru Zelenski”

Planul secret de pace pentru Ucraina și Rusia al lui Donald Trump ar aduce – în cazul în care va fi pus în aplicare – și „mai multă instabilitate în tabăra ucraineană.” În plus, „ar agita și mai mult apele într-o Europă deja fragmentată, ar favoriza noi crize politice în multe state europene, dar ar putea produce un adevărat șoc pe bursele internaționale, în favoarea Rusiei”, susține gen (r) Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General al Armatei, într-o analiză exclusiv pentru Gândul.

„Situația de pe front nu este foarte bună pentru Ucraina”

„În primul rând, planul este secret, au apărut câteva informații care ne indică un plan asemănător cu cel pentru Gaza. Sunt voci care spun că Rusia nu agreează în totalitate acest plan, deși a fost negociat doar între reprezentanții SUA și ai Rusiei. Nu sunt informații relevante privind consultarea Ucrainei.

Cei patru piloni – pacea în Ucraina contra teritorii, garanții de securitate pentru Ucraina, cu condiția reducerii semnificative a forțelor armate și renuntarea la rachete/ mijloace de lovire la distanță, securitatea în Europa și relațiile Rusia- SUA – Ucraina – sunt stabiliți, dar modul de realizare este încă neclar.

Este adevărat că o parte a ucrainenilor ar putea să fie de acord, din dorința de a se încheia războiul, dar o altă parte ar considera aceste condiții de pace o capitulare. Nu știm care este partea dominantă, dar știm că situația de pe front nu este foarte bună pentru Ucraina”, a explicat gen (r) Ștefan Dănilă.

Planul secret al lui Trump schimbă opțiuni, grăbește decizii și împarte lumea în două

Fostul șef de Stat Major al Armatei – un om cu o bogată expertiză militară – recunoaște că planul lui Trump – momentan unul secret, fără o validare oficială – ar putea însemna pentru europeni o capitulare, o cedare în fața Rusiei, sub presiunea președintelui Trump.

În ceea ce privește România, gen (r) Ștefan Dănilă precizează că este un moment în care țara noastră trebuie să decidă dacă vrea să îmbunătățească relațiile cu SUA.

În plus, interlocutorul Gândul susține că, pe fondul acestor schimbări și decizii noi, pot apărea mișcări civice cu potențial destabilizator în multe state europene, acolo unde mocnesc deja nemulțumirile.

„Probabil că liderii Coaliției de Voință vor respinge acest plan, dacă nu au fost consultați în prealabil. Probabilitatea de a fi acceptat de către europeni este relativ mică, dar pot să apară mișcări civice cu potențial destabilizator în multe state europene. Cea mai expusă este Franța, dată fiind credibilitatea tot mai mică a președintelui Macron.

Pentru România este un moment critic, deoarece trebuie să se exprime dacă este dorință să îmbunătățească relațiile cu SUA, cu riscul răcirii cu liderii europeni. Pentru Zelenski poate fi sfârșitul carierei politice. Ar putea găsi o soluție de ieșire onorabilă, condiționând retragerea sa de concesii și garanții, în favoarea Ucrainei sau poate risca refuzul acceptării, în condițiile unei posibile debarcări din interior”, a conchis gen (r) Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major al Armatei.

Zelenski, întâlnire de urgență cu oficiali americani

Potrivit unui interlocutor, citat de RBC – Ucraina, președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit deja cu ministrul armatei SUA, Dan Driscoll, și cu generalii. Urmează o întâlnire cu ei și într-un format extins, la care va participa, printre alții, și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov. Echipa SUA s-a întâlnit anterior și cu premierul Ucrainei, Julia Svyrîdenko. Planul lui Trump a băgat liderii UE în ședință Miniștrii de externe ai UE s-au întâlnit joi dimineață la Bruxelles, după ce, în spațiul public au apărut dezvăluiri, cu privire la planul de pace al lui Donald Trump, bazat – spun surse din presa internațională – pe ceea ce echivalează, în esență, cu o capitulare din partea Kievului. „Proiectul de plan – care ar fi fost elaborat de trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff , și de consilierul Kremlinului, Kirill Dmitriev ar impune Ucrainei măsuri draconice care i-ar oferi Rusiei un control fără precedent asupra suveranității militare și politice a țării. Planul va fi probabil considerat o capitulare la Kiev”, scrie The Guardian. Planul secret al lui Trump, dezvăluiri din spatele ușilor închise Administrația Trump a lucrat în secret, în consultare cu Rusia, la elaborarea unui nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina, au declarat oficiali americani și ruși pentru Axios. Planul american în 28 de puncte este inspirat de succesul președintelui Trump în promovarea unui acord în Gaza. Donald Trump a susținut un plan în 28 de puncte, pe care conducerea administrației sale „l-a elaborat în secret timp de câteva săptămâni”, consultându-se cu trimisul special al președintelui rus Kirill Dmitriev și oficiali ucraineni, potrivit dezvăluirilor unui oficial de rang înalt. Conform sursei NBC News, din partea SUA la elaborarea planului au participat trimisul special al lui Trump, Steve Whitkoff, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui Jared Kushner. Planul este destinat să ofere ambelor părți garanții de securitate, pentru a asigura o pace durabilă, a declarat un oficial de rang înalt al NBC News și include ceea ce Ucraina dorește și are nevoie pentru a atinge o pace durabilă.

Planul de pace al SUA pentru Ucraina va necesita concesii din partea Kievului, relatează Politicо, amintind despre limitarea puterii militare ucrainene, precum și despre concesii teritoriale din partea Kievului.

Planul de pace al Washingtonului pentru încetarea războiului din Ucraina se bazează pe propunerile ambelor părți ale conflictului, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Planul SUA prevede renunțarea Ucrainei la NATO pentru câțiva ani și interzicerea desfășurării forțelor de menținere a păcii străine în interiorul țării, potrivit The Wall Street Journal. ️

Rusia va controla Donbasul în schimbul unei chirii plătite Ucrainei: aceasta este propunerea conținută în „planul de pace” al SUA, scrie Telegraph.

Funcționari americani familiarizați cu propunerea au declarat că aceasta prevede predarea către ruși a întregii regiuni estice a Donbasului, inclusiv a teritoriilor pe care le controlează în prezent Kievul.

Moscova va promite să nu atace mai departe Ucraina sau alte țări europene, spun oficialii, și va consolida această promisiune prin lege. „Pentru a încheia un război complex și mortal, cum este cel din Ucraina, este necesar un schimb amplu de idei serioase și realiste. Și pentru a atinge o pace durabilă, ambele părți trebuie să accepte concesii dificile, dar necesare. De aceea, elaborăm și vom continua să elaborăm o listă de idei posibile pentru încetarea acestui război, bazându-ne pe propunerile ambelor părți ale conflictului”, a scris Rubio pe X. Incertitudini vechi la planuri noi pentru Ucraina? Planul în 28 de puncte, elaborat între SUA și Rusia într-o serie de discuții secrete, a reînnoit temerile că Ucraina este exclusă din discuțiile despre viitorul său. Pe lângă obligarea Ucrainei să cedeze teritorii, acordul ar reduce la jumătate numărul armatei Kievului și i-ar interzice să dețină rachete cu rază lungă de acțiune. Planul ar bloca, de asemenea, desfășurarea de trupe străine în Ucraina, ar pune capăt asistenței militare americane și ar împiedica aterizarea aeronavelor diplomatice străine în țară. Ucrainei i s-ar permite să negocieze garanții de securitate din partea guvernelor SUA și UE pentru a ajuta la menținerea oricărui armistițiu. Oficialii din capitala Ucrainei au respins planul, iar Rusia a negat că ar avea cunoștință despre acesta. Donald Trump nu a comentat acordul, dar a dezvăluit miercuri că i-a spus recent lui Vladimir Putin: „Lasă-mă să rezolv nenorocitul tău de război.” Sursă foto: Colaj Gândul

