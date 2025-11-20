Noi dezvăluiri din planul de pace al lui Trump pe Ucraina: Kievul – lăsat în afara NATO. Rușii plătesc „bani pentru pământ”. Kremlinul nu comentează

Presa internațională dezvăluie tot mai multe detalii din planul de pace a lui Trump pentru Ucraina. Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, Kievul ar trebui să renunțe la aderarea la NATO pentru câțiva ani și este interzisă, de asemenea, desfășurarea de forțe de menținere a păcii străine în interiorul țării.

Conform sursei citate, administrația SUA încearcă să aplice în Ucraina aceleași soluție pe care a folosit-o pentru a obține încetarea focului în Gaza: să elaboreze un proiect cu mai multe puncte și apoi să oblige părțile aflate în conflict să îl accepte.

Mai mulți funcționari americani au declarat că planul prevede cedarea către Rusia a întregii regiuni estice a Donbasului, inclusiv a teritoriilor pe care le controlează în prezent Kievul. În schimb, Moscova va promite să nu atace mai departe Ucraina sau alte țări europene, spun oficialii, și va consolida această promisiune prin lege.

Ucraina ar putea fi forțată să închirieze o parte din teritoriul său Rusiei

Detalii din marele plan al Administrației Trump sunt dezvăluite și de jurnaliștii de la The Telegraph. Aceștia din urmă scriu că Rusia va controla Donbasul în schimbul unei chirii plătite Ucrainei.

„Acordul administrației Trump ar prevedea ca Ucraina să cedeze controlul asupra regiunii estice Donbas, dar să își mențină proprietatea legală. Rusia ar plăti o taxă de închiriere nedivulgată pentru controlul de facto asupra regiunii”, au declarat oficiali familiarizați cu acordul pentru The Telegraph.

Explicația pentru chiria plătită de ruși ar fi aceea că Donbasul este bogat în minerale . Astfel, în schimbul teritoriului, Moscova ar putea fi obligată să plătească o taxă funciară pentru a compensa pierderile financiare suferite de Ucraina prin pierderea accesului la terenurile sale.

Ucraina este obligată conform constituției sale să supună cedarea de teritoriu unui vot public, vot care ar putea eșua – lucru pe care l-ar evita un acord de închiriere.

Ucraina, exclusă din discuțiile privind viitorul său

Planul în 28 de puncte, elaborat între SUA și Rusia într-o serie de discuții secrete, a reînnoit temerile că Ucraina este exclusă din discuțiile despre viitorul său.

Pe lângă obligarea Ucrainei să cedeze teritorii, acordul ar reduce la jumătate numărul armatei Kievului și i-ar interzice să dețină rachete cu rază lungă de acțiune.

Planul ar bloca, de asemenea, desfășurarea de trupe străine în Ucraina, ar pune capăt asistenței militare americane și ar împiedica aterizarea aeronavelor diplomatice străine în țară.

Limba rusă ar deveni limbă oficială de stat, iar Biserica Ortodoxă Rusă ar primi statut oficial în teritoriile ocupate.

Ucrainei i s-ar permite să negocieze garanții de securitate din partea guvernelor SUA și UE pentru a ajuta la menținerea oricărui armistițiu.

Oficialii din capitala Ucrainei au respins planul, iar Rusia a negat că ar avea cunoștință despre acesta. Donald Trump nu a comentat acordul, dar a dezvăluit miercuri că i-a spus recent lui Vladimir Putin: „Lasă-mă să rezolv nenorocitul tău de război”.

Cu toate acestea, surse au declarat că Washingtonul i-a spus lui Volodimir Zelenski că trebuie să accepte termenii, simțind o slăbiciune din cauza unui scandal de corupție care îl afectează pe președintele Ucrainei.

În ultimele ore, controversatul plan a lui Trump a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Steve Whitkoff, reprezentant special al lui Donald Trump, și unul dintre autorii principali ai planului a șters de pe rețeaua socială X răspunsul său la o postare despre negocieri secrete privind un plan de pace.

Whitkoff a publicat pe X fraza „Probabil a aflat asta de la K…” — și imediat a șters postarea. Sky News scrie că, probabil, el credea că trimite un mesaj personal. „K.” face probabil referire la Kirill Dmitriev, reprezentantul lui Putin, care a lucrat cu Whitkoff în elaborarea planului.

NBC News susține că Trump a aprobat un plan în 28 de puncte, la care au lucrat Whitkoff, J.D. Vance, Marco Rubio și Jared Kushner. Axios, FT și Reuters raportează că acesta prevede cedarea întregului Donbas către Rusia, înghețarea liniei frontului în regiunile Herson și Zaporijjea, reducerea armatei ucrainene la jumătate și o pauză în aderarea Ucrainei la NATO.

Tweetul șters al lui Whitkoff ridică multe întrebări: a făcut-o intenționat sau pur și simplu a apăsat butoanele greșite? Și dacă Whitkoff chiar se referea la Dmitriev — asta confirmă că planul ar putea fi mult mai puțin „american” decât încearcă să arate Casa Albă.

