Noi dezvăluiri din planul de pace al lui Trump pe Ucraina: Kievul – lăsat în afara NATO. Rușii plătesc „bani pentru pământ”. Kremlinul nu comentează

„UE are un plan foarte clar în două puncte: în primul rând, să slăbească Rusia; în al doilea rând, să sprijine Ucraina”, a spus principala diplomat europeană, Kaja Kallas.
„UE are un plan foarte clar în două puncte: în primul rând, să slăbească Rusia; în al doilea rând, să sprijine Ucraina”, a spus principala diplomat europeană, Kaja Kallas.
„De ce rușii și ucrainenii, în loc să se omoare unii pe alții, să nu înceapă să facă comerț, să călătorească unii la alții, să realizeze diverse schimburi culturale? Aceasta este viziunea fundamentală a lui Trump, pe care o susține”, a spus vicepreședintele SUA, Jay D. Vance.
Președintele a conturat principiile de bază și, în urma întâlnirii de astăzi cu trimișii lui Trump, s-a convenit să se lucreze la punctele planului astfel încât să ofere o încheiere demnă a războiului, transmite presa ucraineană.
„Președintele Ucrainei speră în următoarele zile să discute cu președintele Trump oportunitățile diplomatice existente și principalele puncte necesare pentru pace”, se arată în comunicat.
Trump poate opri toate cazurile de corupție din Ucraina dacă Kievul acceptă planul de pace, informează publicația ucraineană „Strana”.
Președintele SUA este capabil să folosească influența americană asupra instituțiilor anticorupție – NABU și SAP, iar Zelenski, în schimbul acceptării planului, poate primi de la Trump garanții de securitate dacă dorește să-și părăsească funcția.
Bloomberg, citând sursele sale, dezvăluie noi detalii și poziționări pe planul de pace al lui Trump:
📍În proiectul așa-numitului plan de pace american este prevăzută condiția ca Rusia să plătească Ucrainei chirie pentru ocuparea Donbasului. Suma plăților nu este specificată.
📍De asemenea, Ucraina este obligată să păstreze doar 40% din efectivul actual al Forțelor Armate ale Ucrainei. Rusia nu își va reduce armata deloc.
📍Kremlinul promite să nu atace Ucraina și chiar va include asta în legislație.
Rusia va fi scoasă de sub sancțiuni și se va renunța la investigarea posibilelor crime de război, scrie Bloomberg, citând aceeași sursă.
Principalele mass-media mondiale confirmă că Donald Trump a susținut planul.
Propunerea lui Trump privind Ucraina implică și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, informează Bloomberg , care citează o sursă anonimă, care susține că sunt trimise semnale de la Washington președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cerându-i să accepte imediat propunerea SUA.
Zelenski a primit semnale din partea SUA că ar trebui să fie de acord cu „o propunere elaborată în consultări cu Moscova”.
„Propunerea include solicitări ca Ucraina să cedeze Kremlinului teritorii din Donbasul de est, să ridice sancțiunile împotriva Rusiei și să pună capăt anchetelor privind crimele de război”, se arată în publicație.
Potrivit sursei agenției, administrația americană cere, de asemenea, ca Ucraina să accepte limite privind dimensiunea armatei sale.
Mai multe agenții media au relatat ieri că SUA au elaborat un nou plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina. Documentul nu a fost prezentat oficial, dar NBC relatează că președintele Donald Trump l-a aprobat deja.
Potrivit Financial Times, planul prevede ca Ucraina să abandoneze partea din Donbas controlată de Ucraina, să reducă ajutorul militar către Kiev și să recunoască limba rusă ca limbă de stat. Reuters, citând reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles, a relatat că țările UE s-au opus planului SUA.
Potrivit unui interlocutor informat citat de RBC-Ucraina, președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit deja cu ministrul armatei SUA, Dan Driscoll, și cu generalii.
Acum începe o întâlnire cu ei într-un format extins, la care va participa, printre alții, și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.
Administrația sa a anunțat, joi, că președintele ucrainean se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului.
Această întâlnire vine după o vizită nereușită în Turcia, efectuată miercuri de președintele ucrainean, care spera ca Washingtonul să reia negocierile de pace. Însă trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, nu a participat.
Consilierul lui Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat jurnaliștilor că președintele se va întâlni, în cursul zilei de astăzi, cu delegația condusă de secretarul armatei americane, Daniel Driscoll.
Echipa SUA s-a întâlnit anterior și cu premierul Ucrainei, Julia Svyrîdenko.
Potrivit unor surse consulate de The Economist, planul în 28 de puncte al președintelui Trump vizează în mare măsură limitarea puterii militare a Ucrainei odată ce războiul se va termina.
Acesta prevede o reducere a numărului de trupe ucrainene la doar 40% din nivelul actual, fără o reducere corespunzătoare din partea Rusiei.
„Ucraina ar fi obligată să cedeze și mai mult teritoriu, dincolo de porțiunile întinse din estul și sudul său deja ocupate de Rusia.
I s-ar interzice să dețină mai multe clase de arme, inclusiv sisteme cu rază lungă de acțiune capabile să ajungă la Moscova și Sankt Petersburg.
Nu ar fi permise trupe străine pe teritoriul ucrainean.
Avioanele folosite de diplomații străini ar fi interzise să zboare în Ucraina, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la intențiile Rusiei pentru spațiul aerian ucrainean.“, arată jurnaliștii de la The Economist.
Kremlinul a reacționat la rapoartele din presa internațională despre un plan de pace în 28 de puncte pe care Guvernul SUA l-ar fi elaborat împreună cu Rusia.
Guvernul rus nu are „nimic nou” de spus pe această temă, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului de presă de joi.
Peskov a repetat, de asemenea, punctele de discuție obișnuite ale rușilor despre război.
El a spus că orice acord de pace ar trebui să elimine „cauzele profunde ale conflictului”.
Peskov nu a vrut să spună nici dacă Vladimir Putin a fost informat despre planul de pace.
Au existat contacte cu SUA, dar în prezent nu au loc negocieri cu Washingtonul pe marginea unui astfel de plan, a adăugat el.
Va plăti Rusia pentru ocupația Donbasului? În planul de pace al SUA — schema „bani pentru pământ”
The Telegraph scrie că în proiectul așa-numitului plan american de pace este prevăzută condiția ca Rusia să plătească Ucrainei chirie pentru ocupația Donbasului. Suma plăților nu este specificată.
Potrivit unor surse ale publicației, Ucraina păstrează formal Donbasul în granițele sale, dar de fapt cedează controlul — în schimbul unor plăți regulate. Totuși, cedarea controlului sub forma „chiriei” nu diferă cu nimic de o capitulare în ochii societății.
La sosirea la reuniune, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas , a declarat:
„Ceea ce noi, ca europeni, am susținut întotdeauna este o pace lungă, durabilă și dreaptă și salutăm orice eforturi pentru a realiza acest lucru. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, are nevoie de sprijinul ucrainenilor și al europenilor, așa că acest lucru este foarte clar.”
„De asemenea, trebuie să înțelegem că în acest război există un agresor și o victimă. Așadar, nu am auzit de nicio concesie din partea Rusiei. Dacă Rusia ar fi vrut cu adevărat pacea, ar fi putut… să fie de acord cu un armistițiu necondiționat cu ceva timp în urmă, în timp ce vedem din nou în această noapte bombardamente asupra civililor; 93% dintre țintele rusești au fost infrastructură civilă: școli, spitale, clădiri de apartamente, pentru a ucide cu adevărat o mulțime de oameni și a provoca cât mai multă suferință posibil.”
Kallas a confirmat, de asemenea, că, din câte știe, niciun lider european nu a fost implicat în pregătirea propunerii.
Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a insistat că pacea în Ucraina nu poate însemna „capitulare” pentru Kiev.
„ Sunt necesare discuții pentru a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina, acestea ar trebui să înceapă cu un armistițiu pe linia de contact care să permită discuții ordonate pe tema teritoriilor și a securității”, a spus el.
De asemenea, președintele spaniol José Manuel Albares a insistat că orice plan de pace pentru Ucraina trebuie să implice Kievul și UE.
Însă nu toți susțin în egală măsură situația: Péter Szijjártó din Ungaria a declarat că UE ar trebui să oprească imediat orice plată viitoare către „o mafie de război” din Ucraina, avertizând că „este o iluzie să spui că timpul este de partea Ucrainei”.
Reuniunea UE are loc în contextul în care Ucraina deplânge cele 26 de persoane ucise într-un atac rusesc asupra Ternopilului, iar alte 22 de persoane sunt încă dispărute.
Miniștrii de externe ai UE se întâlnesc în această dimineață la Bruxelles, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra Ucrainei de a lua în considerare un proiect de plan secret de încheiere a războiului, bazat pe ceea ce echivalează, în esență, cu o capitulare din partea Kievului.
Proiectul de plan, care ar fi fost elaborat de trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff , și de consilierul Kremlinului, Kirill Dmitriev, ar impune Ucrainei măsuri draconice care i-ar oferi Rusiei un control fără precedent asupra suveranității militare și politice a țării. Planul va fi probabil considerat o capitulare la Kiev, scrie The Guardian.
Funcționarii ucraineni și europeni au fost uimiți de noul plan de pace al SUA pentru Ucraina. Aceasta informație a fost raportată de publicația Politico, citând surse. Potrivit ziarului, Steven Whitkoff a început să lucreze la el la sfârșitul lunii octombrie după o întâlnire cu Kirill Dmitriev în Miami.
Presa internațională dezvăluie tot mai multe detalii din planul de pace a lui Trump pentru Ucraina. Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, Kievul ar trebui să renunțe la aderarea la NATO pentru câțiva ani și este interzisă, de asemenea, desfășurarea de forțe de menținere a păcii străine în interiorul țării.
Conform sursei citate, administrația SUA încearcă să aplice în Ucraina aceleași soluție pe care a folosit-o pentru a obține încetarea focului în Gaza: să elaboreze un proiect cu mai multe puncte și apoi să oblige părțile aflate în conflict să îl accepte.
Mai mulți funcționari americani au declarat că planul prevede cedarea către Rusia a întregii regiuni estice a Donbasului, inclusiv a teritoriilor pe care le controlează în prezent Kievul. În schimb, Moscova va promite să nu atace mai departe Ucraina sau alte țări europene, spun oficialii, și va consolida această promisiune prin lege.
Detalii din marele plan al Administrației Trump sunt dezvăluite și de jurnaliștii de la The Telegraph. Aceștia din urmă scriu că Rusia va controla Donbasul în schimbul unei chirii plătite Ucrainei.
„Acordul administrației Trump ar prevedea ca Ucraina să cedeze controlul asupra regiunii estice Donbas, dar să își mențină proprietatea legală. Rusia ar plăti o taxă de închiriere nedivulgată pentru controlul de facto asupra regiunii”, au declarat oficiali familiarizați cu acordul pentru The Telegraph.
Explicația pentru chiria plătită de ruși ar fi aceea că Donbasul este bogat în minerale . Astfel, în schimbul teritoriului, Moscova ar putea fi obligată să plătească o taxă funciară pentru a compensa pierderile financiare suferite de Ucraina prin pierderea accesului la terenurile sale.
Ucraina este obligată conform constituției sale să supună cedarea de teritoriu unui vot public, vot care ar putea eșua – lucru pe care l-ar evita un acord de închiriere.
Planul în 28 de puncte, elaborat între SUA și Rusia într-o serie de discuții secrete, a reînnoit temerile că Ucraina este exclusă din discuțiile despre viitorul său.
Pe lângă obligarea Ucrainei să cedeze teritorii, acordul ar reduce la jumătate numărul armatei Kievului și i-ar interzice să dețină rachete cu rază lungă de acțiune.
Planul ar bloca, de asemenea, desfășurarea de trupe străine în Ucraina, ar pune capăt asistenței militare americane și ar împiedica aterizarea aeronavelor diplomatice străine în țară.
Limba rusă ar deveni limbă oficială de stat, iar Biserica Ortodoxă Rusă ar primi statut oficial în teritoriile ocupate.
Ucrainei i s-ar permite să negocieze garanții de securitate din partea guvernelor SUA și UE pentru a ajuta la menținerea oricărui armistițiu.
Oficialii din capitala Ucrainei au respins planul, iar Rusia a negat că ar avea cunoștință despre acesta. Donald Trump nu a comentat acordul, dar a dezvăluit miercuri că i-a spus recent lui Vladimir Putin: „Lasă-mă să rezolv nenorocitul tău de război”.
Cu toate acestea, surse au declarat că Washingtonul i-a spus lui Volodimir Zelenski că trebuie să accepte termenii, simțind o slăbiciune din cauza unui scandal de corupție care îl afectează pe președintele Ucrainei.
În ultimele ore, controversatul plan a lui Trump a stârnit numeroase reacții în mediul online.
Steve Whitkoff, reprezentant special al lui Donald Trump, și unul dintre autorii principali ai planului a șters de pe rețeaua socială X răspunsul său la o postare despre negocieri secrete privind un plan de pace.
Whitkoff a publicat pe X fraza „Probabil a aflat asta de la K…” — și imediat a șters postarea. Sky News scrie că, probabil, el credea că trimite un mesaj personal. „K.” face probabil referire la Kirill Dmitriev, reprezentantul lui Putin, care a lucrat cu Whitkoff în elaborarea planului.
NBC News susține că Trump a aprobat un plan în 28 de puncte, la care au lucrat Whitkoff, J.D. Vance, Marco Rubio și Jared Kushner. Axios, FT și Reuters raportează că acesta prevede cedarea întregului Donbas către Rusia, înghețarea liniei frontului în regiunile Herson și Zaporijjea, reducerea armatei ucrainene la jumătate și o pauză în aderarea Ucrainei la NATO.
Tweetul șters al lui Whitkoff ridică multe întrebări: a făcut-o intenționat sau pur și simplu a apăsat butoanele greșite? Și dacă Whitkoff chiar se referea la Dmitriev — asta confirmă că planul ar putea fi mult mai puțin „american” decât încearcă să arate Casa Albă.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI: