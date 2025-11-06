Înalta Curte amână pentru a patra oară pronunţarea în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu

Instanța supremă a amânat pentru a patra oară pronunţarea în dosarul în care este inculpat fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu şi a stabilit termen pentru a da acest verdict în 17 decembrie 2025.

Judecarea acestui dosar în urma căruia fostul ministru al Agriculturii şi-a pierdut funcţia a început în ianuarie 2024. El a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu pentru că a instigat subalterni la divulgarea unor subiecte de concurs.

Potrivit anchetatorilor, fostul ministru este suspectat pentru comiterea a patru infracțiuni „de instigare (sub forma participației improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, și a infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”.

Un nou termen în dosarul fostului ministru Adrian Chesnoiu

În rechizitoriu, procurorii au subliniat faptul că „în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, inculpatul Chesnoiu Adrian Ionuț, în calitate de ministru, ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze inculpatului Răducan Andrei-Cristian (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susținute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv ai unor direcții județene”.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la candidații „agreați”, respectiv Sandu Aurel, Corobea Mihai-Cosmin, Pârv Mihai și Lăscaie Cătălin Ionuț. „După primirea subiectelor și promovarea probei scrise, inculpatul Lăscaie Cătălin Ionuț ar fi fost respins la proba interviului”, fiind menționat că „la intervenția directă a ministrului, în cazul candidatului Sandu Aurel, membrii comisiei ar fi fost nevoiți să-l promoveze în condițiile în care acesta nu obținuse un punctaj corespunzător”.

În acest dosar, procurorii au folosit investigatori sub acoperire fără să aibă mandat special de la judecător în condițiile în care aveau deja mandat de supraveghere tehnică.

