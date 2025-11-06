Prima pagină » Justiție » Înalta Curte amână pentru a patra oară pronunţarea în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu

Înalta Curte amână pentru a patra oară pronunţarea în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu

Adina Anghelescu
06 nov. 2025, 12:45, Justiție
Înalta Curte amână pentru a patra oară pronunţarea în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu

Instanța supremă a amânat pentru a patra oară pronunţarea în dosarul în care este inculpat fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu şi a stabilit termen pentru a da acest verdict în 17 decembrie 2025.

Judecarea acestui dosar în urma căruia fostul ministru al Agriculturii şi-a pierdut funcţia a început în ianuarie 2024. El a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu pentru că a instigat subalterni la divulgarea unor subiecte de concurs.

Potrivit anchetatorilor, fostul ministru este suspectat pentru comiterea a patru infracțiuni „de instigare (sub forma participației improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, și a infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”.

Un nou termen în dosarul fostului ministru Adrian Chesnoiu

În rechizitoriu, procurorii au subliniat faptul că „în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, inculpatul Chesnoiu Adrian Ionuț, în calitate de ministru, ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze inculpatului Răducan Andrei-Cristian (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susținute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv ai unor direcții județene”.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la candidații „agreați”, respectiv Sandu Aurel, Corobea Mihai-Cosmin, Pârv Mihai și Lăscaie Cătălin Ionuț. „După primirea subiectelor și promovarea probei scrise, inculpatul Lăscaie Cătălin Ionuț ar fi fost respins la proba interviului”, fiind menționat că „la intervenția directă a ministrului, în cazul candidatului Sandu Aurel, membrii comisiei ar fi fost nevoiți să-l promoveze în condițiile în care acesta nu obținuse un punctaj corespunzător”.

În acest dosar, procurorii au folosit investigatori sub acoperire fără să aibă mandat special de la judecător în condițiile în care aveau deja mandat de supraveghere tehnică.

Autorul recomandă:

Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare

Fraţii Micula nu au fost găsiţi de procurori şi există indicii că sunt plecaţi din ţară. Poliţia caută să afle unde au dispărut

Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare – SURSE

22 de magistrați pleacă la pensie fericiți. Unul dintre ei este judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ care are doar 48 de ani

Motivarea IN EXTENSO a deciziei de achitare a fostului ministru Nicolae Bănicioiu. Judecătorii ICCJ au făcut praf și pulbere acuzațiile DNA

Avocatul Marian Nazat comentează șansele Codruței Kovesi de a reveni într-o funcție la vârf. „S-ar înscrie în politica pe care o dorește Nicușor Dan, revitalizarea câmpului tactic”

Citește și

CONTROVERSĂ Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună
12:27
Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună
ULTIMA ORĂ Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus hitul “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Cărtărescu spunea că e “chiar simpatic”, merge la PUȘCĂRIE. Câți ani va sta după gratii
12:21
Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus hitul “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Cărtărescu spunea că e “chiar simpatic”, merge la PUȘCĂRIE. Câți ani va sta după gratii
EXCLUSIV De ambele părți ale gratiilor. Fost pușcăriaș, angajat gardian la Jilava și pus să păzească deținuții. Polițistul de penitenciare a fost închis pentru criminalitate organizată
05:00
De ambele părți ale gratiilor. Fost pușcăriaș, angajat gardian la Jilava și pus să păzească deținuții. Polițistul de penitenciare a fost închis pentru criminalitate organizată
ULTIMA ORĂ Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogoș din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore
18:59
Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogoș din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore
EXCLUSIV (Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA
18:56
(Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA
EXCLUSIV (Ep.1) “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”
16:06
(Ep.1) “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De la rugină la lux cu un singur click: Iată cum apartamentele murdare devin „curate” în pozele de pe internet!