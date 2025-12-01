Prima pagină » Actualitate » Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională

Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională

Luiza Dobrescu
01 dec. 2025, 11:37, Actualitate
Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională

Dacă nu ar fi existat scandalul recent, care a culminat cu demisia sa din funcţia de ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu s-ar fi aflat acum la tribuna oficială prilejuită de sărbătoarea Zilei Naţionale a României. Falsificarea studiilor din CV l-au trimis pe acesta în conul de umbră al politicii, de unde a scris un mesaj de felicitare, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. 

Odată rămas fără funcţie, fostul ministru al Apărării şi-a schimbat chiar şi discursul, lucru care face să pară chiar uman. În mesajul postat pe facebook, Ionuţ Moşteanu şi-a amintit de oamenii care compun baza Armatei Române şi mai puţin de generalii care culeg laudele, de obicei.

„La mulți ani, România!

În ultimele luni, am întâlnit oameni cu un simț al responsabilității pentru țară care inspiră: militari în poligoane, veterani, tineri în academii, bucătari de campanie, tehnicieni, piloți, medici militari, subofițeri de pe nave, infanteriști. Sunt un model pentru noi toți.

La fel cum este un model fiecare om care muncește cinstit, își crește copiii cu grijă și ține România pe umeri. La fel cum sunt milioanele de familii plecate în afara țării, dar care continuă să ne facă mândri prin realizările lor.

De 1 Decembrie, să ne gândim la toți acești oameni. La mulți ani, români!”, 

Ionuţ Moşteanu, fostul ministru USR al Apărării, a demisionat din funcţiile pe care le ocupa în Guvernul Bolojan, de vicepremier din partea USR şi ministru al Apărării Naţionale. Moșteanu a stat în funcția de demnitar 155 de zile. Acesta a preluat mandatul de ministru în data de 24 iunie 2025

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie. Premierul îi sfătuiește pe români să „treacă peste greutăți”, ca să construiască „un viitor mai bun”

Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
11:39
Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
ULTIMA ORĂ Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
11:06
Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
EXTERNE Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
10:44
Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
EXCLUSIV Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
10:18
Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
ULTIMA ORĂ Incident de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Lui Călin Georgescu i s-a strigat: „Marş la Moscova!”
10:16
Incident de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Lui Călin Georgescu i s-a strigat: „Marş la Moscova!”
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Cancan.ro
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Ce se întâmplă doctore
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național
COMUNICAT Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
11:37
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
POLITICĂ Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
11:23
Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
EXTERNE După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
11:21
După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
11:02
Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
11:00
Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
HOROSCOP Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi
10:34
Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi

Cele mai noi