Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională

Dacă nu ar fi existat scandalul recent, care a culminat cu demisia sa din funcţia de ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu s-ar fi aflat acum la tribuna oficială prilejuită de sărbătoarea Zilei Naţionale a României. Falsificarea studiilor din CV l-au trimis pe acesta în conul de umbră al politicii, de unde a scris un mesaj de felicitare, cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Odată rămas fără funcţie, fostul ministru al Apărării şi-a schimbat chiar şi discursul, lucru care face să pară chiar uman. În mesajul postat pe facebook, Ionuţ Moşteanu şi-a amintit de oamenii care compun baza Armatei Române şi mai puţin de generalii care culeg laudele, de obicei.

„La mulți ani, România! În ultimele luni, am întâlnit oameni cu un simț al responsabilității pentru țară care inspiră: militari în poligoane, veterani, tineri în academii, bucătari de campanie, tehnicieni, piloți, medici militari, subofițeri de pe nave, infanteriști. Sunt un model pentru noi toți. La fel cum este un model fiecare om care muncește cinstit, își crește copiii cu grijă și ține România pe umeri. La fel cum sunt milioanele de familii plecate în afara țării, dar care continuă să ne facă mândri prin realizările lor. De 1 Decembrie, să ne gândim la toți acești oameni. La mulți ani, români!”,

Ionuţ Moşteanu, fostul ministru USR al Apărării, a demisionat din funcţiile pe care le ocupa în Guvernul Bolojan, de vicepremier din partea USR şi ministru al Apărării Naţionale. Moșteanu a stat în funcția de demnitar 155 de zile. Acesta a preluat mandatul de ministru în data de 24 iunie 2025

