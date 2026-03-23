Prima pagină » Actualitate » Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, critică dur bugetul alocat Învățământului: „Leadership de 2 bani, fără gândire strategică”

Bianca Dogaru
Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, trage un semnal de alarmă privind bugetul alocat învățământului în anul 2026. Într-un interviu recent pentru Teatrul Nației, acesta a remarcat faptul că educația primește astăzi o finanțare mai mică decât primea în urmă cu două decenii, deși România este acum o țară mult mai bogată.

Mircea Miclea a explicat că, pe vremea mandatului său din perioada 2004-2005, bugetul alocat era de 3,73% din PIB. Prin comparație, alocarea efectivă din bugetul de stat pentru anul 2026 este de doar 3,03%. Fostul ministru a taxat această scădere drept o lipsă gravă de viziune din partea actualilor lideri politici.

„Când eu eram la minister, se aloca pentru educație 3,73% din PIB. O Românie, mult mai săracă decât acum, o Românie săracă a alocat 3,73% din PIB. Eu am început o serie de lucruri, de reforme. Am spus că vreau 5% din PIB. De atâtea ori am repetat în Guvern, vă spun sincer că la un moment dat mi se spunea «mister 5». Nu mi s-a dat. Și atunci am spus ok, stop joc, nu mai merg mai departe. Deci mult mai puțin decât în urmă cu 20 de ani, pentru 2026. Ăsta e proiectul de buget, proiect aprobat de guvern care e trimis la Parlament. Mai puțin decât anul trecut, ca să ce? Sub pretextul că eventual dăm pentru înarmare sau pentru nu știu ce? Ăsta e pretext? Churchill știți ce a spus? De ce luptăm dacă nu avem pentru ce? Dacă renunțăm la cultură, la educație… În cazul ăsta, ce apărăm? Cu ce apăr? Cu ce ne apărăm? Cu tancurile sau cu mințile oamenilor, cu competențele pe care ei le au. Dar din nou, asta înseamnă leadership de 2 bani, strict dependent de context și de oportunitățile aferente. Contextul respectiv, fără niciun pic de gândire strategică, nici măcar cu o minimă cultură istorică”, a spus Mircea Miclea.

Mircea Miclea este cunoscut drept singurul ministru al Educației de după Revoluție care și-a dat demisia din funcție pentru că guvernul de la acea vreme a refuzat să-i acorde 5% din PIB pentru reforme. Deși legea educației a prevăzut mulți ani pragul de 6% din PIB, acesta nu a fost atins niciodată. În prezent, legea prevede ca Educația să primească 15% din bugetul general consolidat.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe