Mai puțini bani pentru profesori și cercetători. Sporul de doctorat scade la 500 de lei brut de luna viitoare

Profesorii și cercetătorii care au titlul de doctor vor primi bani mai puțini la salariu. Aplicația de salarizare din școli a fost deja actualizată cu noua sumă, potrivit Edupedu. Astfel, indemnizația scade de la 950 de lei la 500 lei brut pe lună. Modificarea apare în salariile pe luna martie, care se plătesc pe data de 14 aprilie.

Această tăiere este prevăzută în OUG nr. 7/2026. Guvernul a decis ca, pentru tot anul 2026, acest spor să aibă o valoare fixă de 500 de lei. Măsura se aplică atât în școli și universități, cât și în institutele de cercetare. Pe lângă faptul că primesc mai puțini bani, angajații trebuie să îndeplinească reguli stricte. Aceștia primesc sporul doar dacă lucrează exact în domeniul în care au luat doctoratul.

De asemenea, ei trebuie să aibă în fișa postului sarcini clare care să arate că munca lor aduce un beneficiu în fiecare lună. Școlile au primit deja documentul oficial care confirmă scăderea sumei cu 450 de lei.

„Actualizare valoare indemnizație titlu doctor la valoarea 500 în loc de 950 începând cu salarizarea lunii martie 2026, conform art LIV din OUG nr. 7/2026”, se arată în documentul ajuns în școli.

Decizia face parte din planul de măsuri al Guvernului Bolojan pentru reducerea cheltuielilor statului cu salariile.

