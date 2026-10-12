Fostul ministru social-democrat Marius Budăi critică actualul guvern pentru eșecul redresării economice. Astfel, fostul ministru al Muncii arată că odată cu aplicarea măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan,

Marius Budăi Într-un scurt comentariu publicat pe contul său de socializare,critică, pe baza statisticilor oficiale prezentate de INS (Institutul Național de Statistică), BNR și Eurostat, faptul că politicile economice ale guvernului Bolojan au avut ca efect zeci de mii de șomeri.

„73.200 de salariați în minus. Felicitări, domnule Bolojan!”

Aceștia nu au putut fi absorbiți de mediul privat, în egală măsură afectat de măsurile de austeritate.

„73.200 de salariați în minus. Felicitări, domnule Bolojan!

Din mai 2025 până în iulie 2026, România a rămas fără 73.200 de salariați. Nu o spunem noi. O spun INS, Eurostat și BNR.

Ni s-a explicat cu tact și rece că, dacă din trei angajați rămân doi, cei doi vor câștiga mai bine, iar al treilea își va găsi liniștit ceva în privat. Am căutat privatul. Se pare că și el are probleme cu angajările.

Undeva în țară, un părinte a aflat că „optimizarea” are numele lui pe listă. I s-a spus că piața îl așteaptă cu brațele deschise. Piața, din păcate, plătește și ea “reforma”.

Mediul privat împovărat de taxe

Policianul mai explică faptul toate familiile afectate de șomaj vor influența și scăderea consumului, iar firmele din mediul privat sunt împovărate de taxele care „dau bine” la deficit.

„Domnule Bolojan, dacă firmele nu angajează, este pentru că le-ați dat taxe și impozite mai mari, consum mai mic și o incertitudine pe care o simt la fiecare factură. Știți dumneavoastră – facturile alea pe care nu le achitați pentru a da bine cu deficitul.