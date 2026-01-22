Prima pagină » Actualitate » Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj

Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj

22 ian. 2026, 16:00, Actualitate
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj

Adrian Sârbu, fondatorul Pro TV, a propus ca România să devină al 51-lea stat american, într-un sondaj lansat pe publicația Aleph News.

Românii au ales dacă sunt de acord sau nu ca, urmând modelul american, președintele să fie și seful Guvernului, dacă l-ar vota pe Trump în cazul în care acesta ar putea candida a Președinția României și dacă pentru securitatea României ar trebui să ne bazăm pe America.

Sondajul a arătat următoarele procente:

  • Urmând modelul american, Președintele să fie și șeful Guvernului (66%)
  • TU l-ai vota pe Donald Trump, dacă ar candida la Președinția României (45%)
  • Pentru securitatea României, ar trebui să ne bazăm pe America (35%)

Pentru întrebarea: ”Vrei ca România să devină al 51-lea stat american”, oamenii au votat în procent de 64% ”NU” și 34% ”DA”.

Adrian Sârbu: ”Eu cred că aceasta este o oportunitate pentru poporul român de a-și arăta poziția”

Avem șansa să schimbăm istoria dacă ne ridicăm și îi spunem domnului Trump:Domnule Trump, miliarde, fără număr — pe noi ne interesează să rămânem un popor român liber și democratic.
Iar pentru asta, dacă este nevoie, noi, poporul român, ne declarăm al 51-lea stat american, și, dacă se poate, înaintea ungurilor, care deja s-au înscris pentru poziția 51.

Eu cred că aceasta este o oportunitate pentru poporul român de a-și arăta poziția, pentru că un asemenea demers presupune un anumit risc, iar acest risc o parte dintre conducătorii noștri nu vor să și-l asume., a declarat Adrian Sârbu, la podcastul ALEPH NEWS.

AUTORUL RECOMANDĂ

Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de ani de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”

1.000 de euro pe lună pentru fiecare pensionar! Propunerea pentru Guvern vine de la Adrian Sârbu. Banii au o singură condiție

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
16:20
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
INEDIT Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
15:22
Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
EXTERNE Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
14:55
Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
FLASH NEWS Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
14:29
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
ULTIMA ORĂ MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
14:16
MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Misterele jocului de ruletă (P)
EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
CONTROVERSĂ Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
15:59
Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
FOTO O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
15:47
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe