Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj

Adrian Sârbu, fondatorul Pro TV, a propus ca România să devină al 51-lea stat american, într-un sondaj lansat pe publicația Aleph News.
Românii au ales dacă sunt de acord sau nu ca, urmând modelul american, președintele să fie și seful Guvernului, dacă l-ar vota pe Trump în cazul în care acesta ar putea candida a Președinția României și dacă pentru securitatea României ar trebui să ne bazăm pe America.
Sondajul a arătat următoarele procente:
Pentru întrebarea: ”Vrei ca România să devină al 51-lea stat american”, oamenii au votat în procent de 64% ”NU” și 34% ”DA”.
”Avem șansa să schimbăm istoria dacă ne ridicăm și îi spunem domnului Trump:Domnule Trump, miliarde, fără număr — pe noi ne interesează să rămânem un popor român liber și democratic.
Iar pentru asta, dacă este nevoie, noi, poporul român, ne declarăm al 51-lea stat american, și, dacă se poate, înaintea ungurilor, care deja s-au înscris pentru poziția 51.
Eu cred că aceasta este o oportunitate pentru poporul român de a-și arăta poziția, pentru că un asemenea demers presupune un anumit risc, iar acest risc o parte dintre conducătorii noștri nu vor să și-l asume.”, a declarat Adrian Sârbu, la podcastul ALEPH NEWS.
