Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj

Adrian Sârbu, fondatorul Pro TV, a propus ca România să devină al 51-lea stat american, într-un sondaj lansat pe publicația Aleph News.

Românii au ales dacă sunt de acord sau nu ca, urmând modelul american, președintele să fie și seful Guvernului, dacă l-ar vota pe Trump în cazul în care acesta ar putea candida a Președinția României și dacă pentru securitatea României ar trebui să ne bazăm pe America.

Sondajul a arătat următoarele procente:

Urmând modelul american, Președintele să fie și șeful Guvernului (66%)

TU l-ai vota pe Donald Trump, dacă ar candida la Președinția României (45%)

Pentru securitatea României, ar trebui să ne bazăm pe America (35%)

Pentru întrebarea: ”Vrei ca România să devină al 51-lea stat american”, oamenii au votat în procent de 64% ”NU” și 34% ”DA”.

Adrian Sârbu: ”Eu cred că aceasta este o oportunitate pentru poporul român de a-și arăta poziția”

”Avem șansa să schimbăm istoria dacă ne ridicăm și îi spunem domnului Trump:Domnule Trump, miliarde, fără număr — pe noi ne interesează să rămânem un popor român liber și democratic.

Iar pentru asta, dacă este nevoie, noi, poporul român, ne declarăm al 51-lea stat american, și, dacă se poate, înaintea ungurilor, care deja s-au înscris pentru poziția 51.

Eu cred că aceasta este o oportunitate pentru poporul român de a-și arăta poziția, pentru că un asemenea demers presupune un anumit risc, iar acest risc o parte dintre conducătorii noștri nu vor să și-l asume.”, a declarat Adrian Sârbu, la podcastul ALEPH NEWS.

AUTORUL RECOMANDĂ