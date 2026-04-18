Prima pagină » Actualitate » A fost reținut bărbatul care a furat o piesă de la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon din București

A fost reținut bărbatul care a furat o piesă de la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon din București

Galerie Foto 3

Poliția l-a reținut 24 de ore pe bărbatul care a furat o piesă de la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon din București. El urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală. Cel bănuit de comiterea faptei, un cetățean în vârstă de 65 de ani, a fost găsit de oameni legii pe o stradă din Sectorul 2.

Bărbatul furase o țeavă de circa un metru și un robinet al rezervorului, scrie Mediafax.

„Față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală”, anunță DGPMB.

Instalația de oxigen din curtea spitalului a fost deteriorată

Incidentul a avut loc în cursul serii de joi, 16 aprilie 2026. În jurul orei 19:30, polițiștii au fost sesizați, prin 112, de incident. Cu scopul de a elimina orice pericol, pompierii au închis robinetele rezervorului.

„În jurul orei 19:30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Polițiștii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a informat joi Poliţia Capitalei.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe