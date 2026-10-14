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Fostul șef al spionilor comentează acuzațiile că Georgescu ar fi pro-rus: Trump este omul rușilor?/Călin Georgescu e pro-Trump/Ne jucăm cu etichetele

Călin Georgescu, încătușat la ieșirea din sediul DIICOT - 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax
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Toate marile națiuni au interese externe, pe care și le apără cu îndârjire, legal sau din umbră, afirmă generalul Silviu Predoiu, fost director adjunct al Serviciului Români de Informații (SIE). Acuzațiile că ar alimenta interesele rușilor în România sunt etichete aplicate lui Călin Georgescu fără o bază reală, a mai spus Predoiu la Televiziunea Română.

Fostul șef al spionilor a subliniat, în emisiunea Dezacorduri de pace cu Dana Chera, difuzată la TVR1, că interferențele serviciilor secrete în alte țări unde au o miză reprezintă o practică uzuală, inclusiv pentru țara noastră.

Cum funcționează interferențele

Concret, a explicat generalul (r) Silviu Predoiu, toate serviciile de informații interferează în politica unei țări care prezintă interes pentru țara lor. Acesta a exemplificat cu celebrul caz al influenței avute de firma britanică de consultanță politică Cambridge Analytica în cazul victoriei lui Donald Trump la alegerile din 2016.

Interferența rusă este o realitate, așa cum este și interferența americană, franceză, germană, britanică. Da, le compar. Andy Burham a spus: Interferența rusă în Brexit. Andy Burham a auzit de Cambridge Analytica? Care era al lor și care și-a asumat victoria lui Trump în alegerile din 2016 prin manipularea informațiilor personale?

România își promovează interesele cum poate“

Același lucru îl face și țara noastră, a mai subliniat fostul director al SIE.

„Vreau să spun că toți fac același lucru. USAID-ul făcea același lucru, sprijinea vectori care erau favorabili intereselor americane. Toți fac același lucru, care este corect până la urmă. Îți promovezi interesele prin orice mijloace. România, prin diplomație, promovează legal. Prin structuri (n.r. – de informații), își promovează așa cum poate, dincolo de mijloacele legale, interesele. Fiecare își promovează interesele“.

În aceeași intervenție, fostul prezidențiabil a întrebat după ce criterii se poate clasifica un om politic că ar sprijini interesele cuiva, în acest sens dând exemplul președintelui SUA.

Cum stabilim că e omul rușilor? Pentru că promovează politici favorabile rușilor. Trump tocmai a ridicat sancțiunile la adresa rușilor cu motorina. Trump este omul rușilor? Că atunci Georgescu e pro-Trump. Și dacă e pro-Trump e pro-american. Ne jucăm cu etichetele, asta spun.

Comentarii 1
  • Domn IO

    Politica este atat de sulfuroasa, ca astfel de etichete trebuiesc dovedite cu probe. Deocamdata Georgescu este protejat informativ. De altfel ar fi o prostie ca un seviciu secret sa recunoasca ca este agentul sau, pentru ca asta ar insemna sa-l deconspire. Daca cei interesati de subiect banuiesc ca fostul agent SIE ar fi fost preluat de DGIA si care ar fi avut legaturi cu GRU, Nicusor Dan stie cu siguranta carui serviciu de informatii ii apartine, precum si legaturile lui cu serviciile secrete straine… E interesant ca dl colonel (r) Mircea Dogaru avertiza autoritatie inca de la inceputul anului 2024 ca in toamna, la prezidentiale, vor avea o mare surpriza.

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