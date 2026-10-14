Trump anunță planuri de explorare a petrolului, gazelor și mineralelor în Groenlanda, invocând securitatea SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat că urmează să înceapă operațiuni de amploare pentru explorarea zăcămintelor de petrol, gaze și minerale din Groenlanda. Liderul de la Casa Albă a susținut că resursele insulei și poziția sa strategică sunt esențiale pentru securitatea Statelor Unite și a Europei.

Trump susține că Groenlanda are rezerve importante de petrol

„Explorări masive de petrol, gaze și minerale sunt pe cale să înceapă în noua și frumoasa noastră Groenlandă!”, a scris Donald Trump miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Președintele american a afirmat că unii experți estimează că Groenlanda dispune de cantități de petrol ușor accesibile mai mari decât aproape orice alt teritoriu din lume.

„Există experți care afirmă că rezervele de petrol ușor accesibile sunt mult mai mari decât cele ale aproape oricărui alt teritoriu de pe glob și, ceea ce este și mai important, din punct de vedere al securității în domeniul apărării și al ofensivei, atât pentru Statele Unite ale Americii, cât și pentru Europa, acestea sunt de neegalat. Orice atac viitor asupra Statelor Unite va trebui să treacă prin Groenlanda, unde apărarea noastră va doborî în mod obișnuit drone, rachete sau orice altă formă de armament care nici măcar nu a fost încă concepută. Acest lucru ne oferă timp, poziție și vizibilitate, cum nu există nicăieri altundeva în lume!” a mai anunțat Trump.

Trump nu a oferit însă detalii suplimentare despre calendarul sau modul în care ar urma să înceapă.

Guvernul Groenlandei a oprit în 2021 emiterea de noi licențe pentru explorarea zăcămintelor de petrol și gaze, invocând preocupări legate de mediu și schimbările climatice.

Unele licențe acordate anterior sunt încă valabile, însă începerea forajelor necesită aprobări suplimentare din partea autorităților.

Un nou acord extinde accesul militar al SUA în Groenlanda

Anunțul lui Trump vine după ce Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat, luna trecută, un nou acord de securitate care extinde accesul militar american pe insula arctică.

Washingtonul beneficia deja de drepturi militare extinse în Groenlanda, în baza unui acord de apărare încheiat în 1951. Noua înțelegere permite Statelor Unite să înființeze facilități militare suplimentare, cu respectarea procedurilor și consultărilor prevăzute în acord.

Documentul impune și restricții privind instalarea unor facilități militare de către țările care nu sunt membre NATO. De asemenea, prevede măsuri pentru a împiedica investițiile străine care ar putea reprezenta o amenințare în sectoare sensibile, inclusiv în domeniul resurselor naturale și al infrastructurii esențiale.

Donald Trump a încercat în trecut să obțină controlul asupra Groenlandei, susținând în repetate rânduri că proprietatea americană asupra insulei ar fi necesară pentru securitatea națională a SUA. Noul acord nu transferă însă suveranitatea asupra teritoriului către Statele Unite.

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei. Autoritățile de la Copenhaga păstrează responsabilitatea pentru politica externă, apărare și securitate, în timp ce guvernul groenlandez controlează numeroase aspecte interne, inclusiv resursele minerale.