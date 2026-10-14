Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat un nou atac la adresa USR și a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, criticând modul în care aceasta gestionează activitatea ministerului și verificările desfășurate la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Liderul social-democrat susține că miniștrii ar trebui să se concentreze pe administrarea domeniilor pe care le conduc și pe elaborarea politicilor publice, nu pe controale și scandaluri.

„Ăștia de la USR trebuie să plece acasă. Nu fac decât rău”, a declarat Grindeanu într-o emisiune la România TV, precizând că nu ia în calcul nicio formă de colaborare cu formațiunea politică.

Grindeanu, critici după controalele de la ANM

Liderul PSD a vizat în special verificările anunțate de Diana Buzoianu la ANM, în urma cărora ministra a semnalat cheltuieli pentru articole vestimentare, produse cosmetice, parfumuri și poșete, achiziționate prin intermediul unor carduri oficiale.

„Doamna asta face pe polițista în Ministerul Mediului, caută sutiene și lenjerie”, a afirmat Grindeanu, criticând ceea ce consideră a fi o concentrare excesivă asupra controalelor interne.

Președintele PSD a susținut că eventualele încălcări ale legii trebuie sancționate, dar a subliniat că ministerele au deja structuri de control responsabile de verificarea neregulilor.

„Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor”, a declarat acesta.

Dispute privind autostrada Sibiu–Pitești

În aceeași intervenție televizată, Sorin Grindeanu a criticat și întârzierea emiterii avizului de mediu revizuit pentru tronsonul Boița–Cornetu al autostrăzii Sibiu–Pitești, pe Valea Oltului.

Potrivit liderului PSD, solicitarea pentru revizuirea acordului de mediu ar fi fost depusă încă din 14 august, fără ca documentul să fie semnat până la momentul declarațiilor. Grindeanu a susținut că, în aceste condiții, lucrările se desfășoară pe aproximativ 45% din tronson.

Grindeanu contestă și modul de utilizare a fondurilor SAFE

Președintele PSD a criticat, de asemenea, mecanismul prin care sunt folosite fondurile europene din programul SAFE, în contextul achiziției Șantierului Naval Mangalia de către grupul german Rheinmetall.

Grindeanu a atras atenția că România contractează împrumuturi prin SAFE, iar compania care ar urma să construiască nave militare pentru statul român ar cumpăra, la rândul său, șantierul naval necesar producției. Liderul PSD a calificat această situație drept „incredibilă” și a contestat faptul că reprezentanți ai USR și-ar fi atribuit meritele pentru operațiune.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin pe fondul tensiunilor dintre PSD și USR, liderul social-democrat reiterând că nu dorește o colaborare politică cu această formațiune și cerând plecarea reprezentanților săi de la guvernare.