Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”

16 ian. 2026, 10:45, Actualitate
Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali / Sursa: Mediafax Foto

Gigi Becali continuă să șocheze cu declarațiile controversate pe care le face. De curând, finanțatorul FCSB l-a luat la țintă pe Mihai Popescu și aproape că nu trece o zi fără să-l atace pe fundașul central.

Accidentat la meciul echipei naționale cu Austria, din preliminariile C.M. 2026, Popescu este acum în proces de recuperare.

Mihai Popescu, liber de contract din vară

Contractul său cu FCSB expiră în această vară, astfel că fotbalistul poate semna cu orice club dorește încă de acum. De altfel, chiar Becali a anunțat că nu vrea să-l mai țină la formația sa, declarând că-i va arăta ușa jucătorului la scurt timp după grava accidentare suferită.

Între timp, latifundiarul din Pipera a revenit, precizând că-i pune o singură condiție apărătorului central, dacă vrea să i se prelungească înțelegerea.

Mai exact, Gigi Becali i-a cerut lui Popescu să revină la credința ortodoxă. Vara trecută, înainte să se căsătorească, fotbalistul și-a schimbat religia, trecând la cultul penticostal, la îndemnul soției.

Fără o întoarcere la ortodoxie, patronul FCSB a spus că nici nu se pune problema să-i ofere un nou contract lui Mihai Popescu, deși fundașul a avut un rol important în câștigarea campionatului acum un an.

Staff-ul medical al celor de la FCSB speră ca Popescu să revină pe teren în aproximativ 6 săptămâni. Recuperarea decurge bine și nu au apărut complicații de niciun fel.

„Ce să fac bre’, nea Gigi, dacă ea e mai puternică?”

„Eu am avut o discuție cu el, că de aia se întâmplă belelele astea cu el. Eu am avut o discuție cu el, l-am apreciat. M-am gândit, băiat înalt, băiat frumos, talentat, bani face. Și mi-a zis, cuminte băiat, mie îmi place mult de el. Și mi-a zis «ce să fac bre’, nea Gigi, dacă ea e mai puternică decât mine?».

Atunci am zis săracul băiat, nu îi mai zic nimic. Adică e mai puternică nevasta lui ca el? Că lui nu îi convine. El a făcut ca să aibă pace în casă. Adică, bă, tu ca să ai pace în casă… Nici măcar convins nu e. A făcut-o așa, la mișto, ca să aibă pace în casă. Trebuia să o iei tu să o botezi ortodox pe ea. Dar e mai puternică ea. E doctoriță. Păi bă, ești fotbalist, aduci în casă 20.000 de euro pe lună, ea aduce 3.000. Aduci și bani mai mulți decât ea de 5 ori, mai înalt și mai frumos bărbat ești, e mai puternică ea decât tine? Cum să fie, ești nebun?!”, a reacționat Gigi Becali, la Prima Sport.

„Eu nu am spus că să-și schimbe religia ca să îi prelungesc contractul. Eu am spus să-și respecte religia lui, nu să o schimbe. Am musulmani în echipă, am, nu? Treaba lor. Dar, dacă tu ai o religie și o schimbi, e ceva care nu e în regulă cu tine. Să revină la religia lui și îi prelungesc contractul. Nu să o schimbe, să o facă pe care e a lui. Botezul tău nu ți-l ia nimeni. Este o credință și un botez, după cum spune Sfântul Apostol Pavel”, a mai precizat Gigi Becali.

