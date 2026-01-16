Lovitură din Italia: „Mai multe echipe din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea”

Puternicul ziar italian Gazzetta dello Sport, poate cea mai influentă publicație de sport a Europei, anunță că mai multe cluburi din Serie A ar fi interesate de internaționalul român Daniel Bîrligea. Atacantul în vârstă de 25 de ani al campioanei FCSB este cel mai bine cotat „vârf” din Liga 1 la momentul de față.

Bîrligea a ajuns la FCSB în septembrie 2024, de la CFR Cluj.

Câți bani vrea Gigi Becali pe Bîrligea

Cu 7 meciuri sub „tricolor” și două goluri marcate, Bîrligea a devenit un nume tot mai pronunțat în fotbalul italian. Dovada este anunțul făcut de prestigiosul ziar Gazzetta dello Sport, care scrie că „mai multe echipe din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea, care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, dar ar putea schimba echipa pentru numai 7-8”.

Chiar dacă are o clauză de 15 milioane de euro, atacantul FCSB ar putea pleca și pentru jumătate de sumă, fapt confirmat chiar de Gigi Becali. Finanțatorul grupării „roș-albastre” anunța, în toamnă, că este dispus să-l cedeze pe Bîrligea la prima ofertă serioasă.

„La ora asta am 7 milioane, să-l vând pe Bîrligea. Dar nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri, ca să mă scoată din situația care este. La iarnă va fi altceva, îl dau pe ăsta cu 8-10 milioane”, afirma finanțatorul FCSB, pe final de 2025.

Bîrligea și FCSB au jucat în actualul sezon împotriva italienilor de la Bologna, „vârful” campioanei intrând la pauză. Campioana României a pierdut, scor 1-2, partida din Europa League.

Daniel Bîrligea are 7 goluri și 6 pase decisive în ediția prezentă. În total, bilanțul lui la FCSB este de 24 de goluri și 8 pase decisive în 59 de partide.

