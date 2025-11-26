FOTO. Adina Buzatu se pregătește să devină SOACRĂ mică. Când va avea loc nunta fiicei sale

Adina Buzatu se pregătește să devină oacră mică. Fiica sa, Sara, urmează să se căsătorească, evenimentul fiind programat anul viitor.



Adina Buzatu este cel mai cunoscut stilist român specializat în vestimentația masculină. În plan personal, vedeta are o fată care se numește Sara.

Sara a fost cerută în căsătorie, iar Adina Buzatu se pregătește să devină soacră mică. Nunta Sarei cu Luca va avea loc anul viitor.

Adina Buzatu se pregătește să devină soacră mică. ”Sunt deja familie! Practic, nu am pierdut o fată ci câștig un băiat”

”În curând o să mă vedeți soacră! Chiar anul viitor va fi nunta, în septembrie sau octombrie. Vor face în România nunta, sunt români adevărați! O să plâng cred de o să leșin! Eu sunt emotivă, pun suflet în orice. O să plâng mai mult decât Sara. Sara are deja un inel pe deget. Mai e foarte puțin! Am emoții! Sunt foarte fericită pentru că îi văd pe ei fericiți, sunt unul pentru celălalt și asta e cel mai important.

Sunt deja familie! Practic, nu am pierdut o fată ci câștig un băiat. Nu vor sta la Londra. Cred că se vor muta în țară pentru că își doresc să-și crească copiii aici. Acasă e tot acasă! Nu sunt eu bună de dat sfaturi în căsnicie că, uite și tu, eu sunt nemăritată! Plus că ei sunt foarte maturi, foarte implicați în relație, nu s-au certat în șapte ani niciodată! Le doresc să se iubească și să fie fericiți”, a declarat Adina Buzatu pentru click.ro.



Aceasta a oferit și câteva amănunte despre ginerele său:

”El este designer de brand și și-a lansat o agenție în România. Lucrează și la Londra, a fost chiar premiat acolo pentru unul din proiectele lui. A lucrat și pentru noi și, împreună cu Sara, au făcut acest rebranding extraordinar”.